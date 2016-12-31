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Теги: мост (337) Порошенко (10302) Донбасс (11678)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко открыл два восстановленных моста на Донбассе

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область принял участие в церемонии открытия отстроенных мостов через реки Казенный Торец и Северский Донец.

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Порошенко в Мариуполе подарил пограничникам 6 Хаммеров,6 беспилотных комплексов,катер и 10 снайперских винтовок Баретт.
Всё за свои деньги.
Спасибо, Президент!А что подарило ТЫ ?
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Иногда отдавал волонтерам больше чем оставалось ,но я не ору об этом на весь мир
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За чьи деньги? Этот Барыга и копейку Херону не заплатит,через Стикс в плавь поплывет.
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петя 400 лямов волонтерам отдал. а сколько отдал ты, кротяра?..
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igezo
ггг... срошен у тебя в голове никак не закончится
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И продолжает финансировать убийства украинских солдат, платя налоги в бюджет рашки со своей липейкой фабрики.
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ггг... срошен у тебя в голове никак не закончится...
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на смене товарищ сержант?)))))))
Проходя мимо....ПРОХОДИ!!!
Шоколадный жополиз
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Cкоро на открытие светофоров приезжать будет ,это не зрада,этА лАбеда бля
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Йди сміття винеси, шоколадник.)))
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ггг... как аля от "зрадогниды" бомбануло!..
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Буде як бойову техніку на Схід переганяти.
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сразу после открытия....слепые счета ПАНАМЫЧА увеличились в двое))))
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зайди за платежкой в Магазин СРОШЕН))))
как раз и копеечку от ПАНАМЫЧА получишь)))))))))
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ци руки ни чого не кралы!!!
ТАК СОБИ И ЗАПИШИ!!!)))))))))))))
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ггг... твочя детская фотография, когда тебе еще жопу не помыли?..
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???
а минетить за ПАНАМЫЧА это призвание? или твоя работа?
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ггг... в твоей голове, набитой срошеном, только о минете и думается?..
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т.е., у креакла нет платежки. у креакла есть срошен, в голове...
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СРОШЕН в голове это когда ты через силу строчишь в поддержку ШОКОЛАДНОЙ БАРЫГИ которая каждый день обворовывает тебя и твоих родителей....в защекан целуется с РЫГАМИ...и обещае каждый год ЖИТЬНА НАВОМУ!!!
Дурень плять ты....оте...сь от меня!!!
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ггг... ты, свинья русская, походу, только о сексуальных извращениях и мечтаешь...
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а 2 патрони і гранату для рпг сам передавав?
Чи то просто армія робить а воно піариться до наступних виборів?
І спонсорує війну у ліпєцьку?!
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обычно пишут "подарил" или "передал"..а тут всего лишь "открыл"..
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И тебе не кашлять свинсобачка, желчью не захлебнись до 23-00
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С кацапом стекломой сделал свое грязное дело.

Всех с наступающим новым годом. Жидобендеровцам Карателям и Карательницам желаю только победы на всех фронтах. И как житель Юго востока угнетенного Хунтой. Хочется сказать всего два слова -

СЛАВА УКРАИНЕ!

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Новый год у кацапов - Вместо шампанского
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Обидно за своих - ДА?
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Я спілкуюсь українською, ти - російською. То хто ближчий до кацапів?)))
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Савченко так же, на чисто украинском говорит и пишет.
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І що це означає - що вам , кацапм , розуму і зайвої хромосомине вистачає українську вивчити ?
Чи щелепи , у вас , не вірно влаштовані ? ..))
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это означает что сепаратистом может быть любой украинец независимо от места проживания и языка общения.
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что, упился так, что себя уже не узнаешь?..
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Ему товарищ майор еще не разрешает - смена не закончилась его.
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Про так немона казати, бо хтось нападе.)))
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На Семеновке дорога на мост перекрыта блоками и засыпана кучами мусора,как он его открыл?
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Через 4 часа в 23:55 шоколадная мразь начнет портить всем праздник...
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не парься. твой праздник уже испорчен...
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Так не порти себе праздник, посмотри выступление своего ботоксного чмошного карлика-педофила
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Помню как Азиров торжественно открывал каждую новую опору и новый фонарь Дарницкого моста....Кстате, а хтось в курсе - в Запорожье шо там с мостом?
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Сегодня Порошенко будет изганять зрадофильную нечисть через телевизор.
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ты путинский подсосыш не позорься на всю Украину.
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Докажи что ты не кацап - чья армия сбила малайзийский боинг с детьми? Ничего меня не интересует кроме ответа.
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Скажи , що Порох - брехло , бо інакше - ти бот ольгінського мінстеця !
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-АГЕНТ ШАТУН!!! Ваша фабрика в Липетске увеличила рентабельность на 300%
- Валодя!!! Служу Савецкаму саюзу
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МУЖЫКИ!!!
Меня спамят шоколадные жополизы!!!
Просьба отменить спам под моими постами!!!
Всем спасибо!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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- Боже, если бы президент знал как на самом деле обстоят дела, он бы им всем показал! ! - Если бы Вы знали, хотя бы часть того, что знает президент о "самом деле" у Вас бы давно либо опустились руки, либо отказала совесть.

))))))
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У нас по вулиці ямки асфальтом закидали, а відкрити нема кому.)))
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ггг... вот так и приходится ходить по не открытому...
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Такого клоуна президента имеют только бывшие страны совка.
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эт точно! вообще не понимаю как путину удалось выиграть выборы. там кацапы все отстают от реального времени лет так на 100
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Боти Тимошенко за сьогодні чотирнадцяту зарплату, бачу, зароблять.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко открыл два восстановленных моста на Донбассе
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