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Теги: армия (7189) выплаты (182) зарплата (1603) Порошенко (10302) боевые действия (911)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко заявил о увеличении доплат военнослужащим в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты военнослужащим в зоне АТО. Об этом он сказал в Мариуполе, выступая перед военнослужащими.

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Он не барин, он себя причислил к лику святых.
Фрески в домашнем храме Порошенко.

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что ты думаешь на счет подводного концерта русофашиских свиней в Черном море?
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радуюсь, хочу что бы побольше сдыхало москалей... Их Бог наказал. Хотели плясать на костях сирийских детей в день рождения сына господнего, но Бог им не дал...
А что, тебе жалко русских оккупантов?
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Москва должна сгореть в ядерном огне! Ты согласно?
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Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяльником.)))
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Но зло - это московские свинособаки мутанты, ты согласно?
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Почему молчишь, что Порошенко ведёт бизнес с москальскими свинособаками и постоянно выполняет волю оккупанта пуйла? Липецкая фабрика для тебя табу?

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а где доказательства преступной деятельности:?есть какието завалящие пруфы?отож...
потому вас и тпосылают куда ни попадя
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То есть, когда Порошенко финансирует убийства украинских солдат и добровольцев на фронте это нормально для тебя, это не преступление?
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по твоему финансирование украинской армии-это фининсирование ваших лишнехромосоиных убийц?за поребрик,излишнехромосомное
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Порошенко платит налоги в бюджет рашки, со своей липецкой фабрики. Так же Порошенко не запретил финансировать сепаров и террористов, покупая у них уголь.
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постоянно выполняет волю оккупанта пуйла ---------------------- у меня память не отшибло - я помню яйцепадучего как он мотался щотижня в мосскву за инструкциями - и сравниваю с Порохом. Только москвомрази могут не видеть сколько он сделал и делает для Украины. А что ворует - увы, все в Украине воруют, это наследство 300 летней окупации московского сатаната. Не будет московских окупантов - народ постепенно разучится воровать
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Я не звик, коли мені всяка )(уйня тикає.Не знаю, хто вас виховуав і чи виховував взагалі.Навчіться манер, а тоді поговоримо.
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Тут не прийнято тикати один одному.Я хочу спілкуватись з розумнішими, ніж ви, розумієте?
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а я не звик казати ви тим кого вважаю замаскованими ворогами України, зрозумiв?
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Добрый Дедушка Мороз.. Как же тебя называть в наступающем году? Петушенко?
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Це звичайно добре.. Але було б ще краще, якби артилерію поближче до передової розпорядився підтягнути.. Та дозволив відкривати вогонь у відповідь на обстріли орків ...
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Кацапы искренне поздравляю вас с Новым годом. Искренне желаю, чтобы вы все передохли от спидяки, в лифтах и самолетах в Новом году. А по теме, чтобы вы в шоколадных липецких котлах варились в аду!!!
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а путлер никогда никому ничего не повышает, только ворует у москальских свинособак, правда?
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пусть сынульку свою отправит в АТО и платит 6000гр
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это доплата к зарплате. Во втором квартале 17 еще добавят.
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так статья - про то что Порох обещал и повысил зарплаты, а в параше хуйло каждый день обещает истребить народ Украины а только гробы своих свиней получаете
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Мне похер на гробы кацапов ( хороший кацап - дохлый). Ты чего так воспламенился ? Свидетель соевого спасителя что ли ?)
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Порохоботы такие труженики, даже в нг им не до праздника. Кстати твой коллега, а может то был и ты, писал что только полный бездарь будет сидеть сутками писать комменты в новостях. Пожалуй, единственное с чем я соглашусь с минстецьками.
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А тебе? Чего ещё не мордой в оливье после боярышника? Или пригожин запретил троллям бухать сегодня?
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Ну понятно, украинцы и патриоты это только порохоботы, остальные агенты кремля. А я что здесь сутками сижу? Жопу рву за какого-то политика? Я же не умственно отсталый чтоб меня никуда на работу не брали, кроме как троллем.
ЗЫ У меня друг сейчас в гостях, в начале года с фронта вернулся, сами мы с Киева скажи куда подъехать, расскажешь нам что мы кацапы, шоколадный батончик в очко тебе засунем.
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Отличный адрес. Все? Обоссался? Так уясни одну вещь, недоразвитый, ты за деньги налогоплательщиков обзываешь их кацапами. Про тебя же Петлюра писал "Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди". И добавить нечего, просто 10 из 10-ти. (Или Петлюра агент кремля?)
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Где ж он обоссался - вон даже адрес тебе прислал. Сомневаюсь что у тебя есть друзья с фронта - слишком от тебя ольгинским провокатором воняет
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Не уже ли 1000 гривен в день? Питух Барыжный,это его год.
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Порошенко в Мариуполе подарил пограничникам 6 Хаммеров,6 беспилотных комплексов,катер и 10 снайперских винтовок Баретт.
Всё за свои деньги.
Спасибо, Президент!А что подарило ТЫ ?
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он дал команду министру обороны.это значит, что барыга остался барыгой.Что бы все эти надбавки были законными и учитывались потом при выходе на пенсию, надо постанова кабинета министров, а не приказ министра обороны.А так это зарплата в конвертах от державы.
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А каким надо быть идиотом, чтоб кроме как комменты за бабки сидеть строчить, тебя больше никуда не брали?
Гыг перелогинься. Хотя гыг вроде украинский не понимает.
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Возвращение блудного сына? Ну на сколько я помню он хоть еще более менее адекватный был, может единственный из них кто школу окончил.
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а на пенсию с чистой совестью - 949 грн на руки!
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шоколадный пи .... могбы и дать ребятам которые находятся на нуле штуку баксов .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко заявил о увеличении доплат военнослужащим в зоне АТО
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