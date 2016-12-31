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Теги: граница (2691) Крым (17873) Новый год (630)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Люди массово едут из оккупированного Крыма на материковую Украину встречать Новый год

На пропускном пункте "Чонгар" зафиксировано увеличение пассажиропотока с временно оккупированного полуострова Крым на материковую Украину.

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А як раділи, як раділи шо тепер заживуть без біндер.

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лохи! сейчас бы уже имели нормальные украинские зарплаты, субсидии на коммуналку, а завтра безвиз с Европой
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забыли про адекватные украинские цены на продукты
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Сказал Слава Украине на сто грамм водки и вареника бандеровского да сальца копченого нет нафиг назад хлестать бояру да щи
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Жители вольной Украины приветствуют крымчан, желающих вместе с нами отпраздновать день рождения Степана Андреевича Бандеры!


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хай діла добрих помножаться - хай діла злих згинуть!
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И всё-таки они едут покушать нормально хотя бы на новый год.
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Заодно у кримчан буде нагода відсвяткувати й день народження Степана Андрійовича..
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Это те, кого мы красиво и ласково называем "крыСчане"? Ну и х... с ними, нехай едут....
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Не все в Крыму дебилы и уроды . Предложите им равноценное жильё в Украине и 80% из них станут 100%-ми патриотами Украины .
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С каких херов? Они свою землю уже просрали, да и жильё им с пособиями есть и льготами. Нормальные давно на материке, а вот всякая наволочь лезет сюда - побарыжыть да пожрать, да хоть воздуха вздохнуть неруцькамерзаго
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ну ышо пару годиков и улицы наших городов по сравнению с их "домами")))))
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На всякий випадок-САЛО ЗАХОВАЮ!))))
Тиба- поперло їх....
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Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, блядь, не любиш Україну?
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З наступаючим тебе... Хай 2017 буде для тебе кращим , ніж був 2016..
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ну да ну да только в крыму зарплаты в 3 больше чем у нас
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Про зарплаты вопрос, а цены больше в три раза.
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4500 гривень и где в три раза больше зарпалата
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16000 гривен средняя по россии и 3400 гривен у нас есть разница ,при чем коммуналка дешевле в россии
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Бреши ще , такі кумедні ви боти глідожерні , мабуть в нас нема знайомих на московії , давай про дворян які жеруть глід від багатства
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Так там нема таких зарплат як і на московії , але хай ім грець , най бахваляться .
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Масквабад и города млн. это не вся раися Первая ссылка гугла о средней зарплате-8000 в грн Эти сказки о доходах за паребриком ольгинские постоянно тут втирают И ютуб забит роликами о том "как хорошо в стране советской жить"
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Ну типа того "И эти люди запрещают мне в носу ковырятся"©
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Ну, полкана ФСБ наверняка неплохо кормят вИзде. Но тебе -то до этого какое дело? Тебя вон даже на праздник за "станок" запихнули. "Шаг влево, шаг вправо, попытка взбзднуть провокация?"
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Ну и шо ? Подумаешь в 3 раза ... ! Ну что у них за жизнь ? Утром на работу вечером с работы ... Дома - жены, дети сопливые .. Ну в театрики сходят ну летом в море поплавают , в Ялте ... Тоска смертная ! А ТЫ, ТЫ - УКРАИНЕЦ , жентельмен удачи ... Поскакал, помайданил - в АТО! поскакал, помайданил в АТО ! РОМАНТИКА !
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І не кажи Василько , а зараз вони помайданити їдуть чи пожерти ? Особливо вони раді коли їх в Алепо пхають , братів захищати .
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всё всё "ВАСЯ"не напрягайся так держи-11.80-если план не выполнишь тоже придётся в АТО ехать Только с другой стороны или в Сирию
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нах...нах...КРИСИ...убялокаменну на "новий год" ...там любе ХУЙЛО...там ёлка...там гггадной гггуССкий ізік...а тут що ...бандерівці мова і некуй шастать ?
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независимую автономию Путлер заменил рюсским ГУЛАГом радость Вяликая от КГБиста
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Дак у них зарплаты расейская.вот и едут .
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У тебя тоже расейская, и потому ты тут на праздник срёшь за на украинском форуме под пиндосским флажком?
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А чого їхати в Україну , яка "голодує" ватна істота ? Де ваша логіка , тут же зимно і голодно ?
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грязь под ногтями и то что на$рут-вот это расейское а не зарплаты
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В дом к украинцу приходит дико голодный москаль. В это время украинец , как раз сел за стол и нарезает сало, чесночек, грибочки открыл. Москаль: - Может угостишь? Дико есть охота.украинец : - Чому б не пригостить. Тильки ты сначала ведро воды выпей. Деваться некуда, кушать хочеться. Ну он выпивает ведро воды и еле садится на стул.украинец : - Ну що, може сальца? Москаль: - Нет уж, спасибо огромное!!! : украинец- Хех, так это ты пить хотел!
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Хотелось бы верить, что они едут в Украину без камушка за пазухой. Может у них только гастрономические интересы.
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Вата є вата , напхаються за свята а потім будуть під мікрофон вересканити як ми голодуєм .
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а зачем они в Украине? кто едет и с какими целями?
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Люді??? Ви називаєте їх людьми??? Багато запрошених, та мало вибраних...
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а тут как не попрошайка ольгинская так и "миллионер"
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Вчера армянский коньяк, сегодня только киндзмараули
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То есть тройной и жидкость против перхоти ?
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козлоликий мордвин финн балтика 84cd5f7a а так не скажешь несет трупами от вас уродов и каким то гавном
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Везёт ватанам....а мы всё Хеннесси и Гевюрцтраминер.. И всё старое какое-то то ХО, то 1986-го года )).. Вобщем, - одно "старьё"))
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В Крыму более 6,5 тысяч человек остались без электричества
По данным МЧС, причиной отключений стал сильный ветер и снег. В ведомстве уточняют, что электроснабжение домов, которые были обесточены накануне, восстановлено.
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УКРАЇНЦІ Браття та Сестри з прийдешнім Новим Роком! А півні півнями☺
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Массовый исход крысчан с оккупированных земель...
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Я так понял , что ее впихнули в кошачью миску ?
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Герои!
В Севастополе курсанты Нахимовского училища пели гимн Украины на поднятии флага РФ

https://youtu.be/ImVRG6xGe_Y С наступающим ребят
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛюди массово едут из оккупированного Крыма на материковую Украину встречать Новый год
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