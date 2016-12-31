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Как там Хуйло говорит после таких случаев? "Дружите с пидоРашкой или терракты будут продолжаться по всей Европе"?
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Жалко людей конечно , но зачем ДТП со всей Европы сюда пихать , это же не терракт .
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Может быть.., может быть и не теракт. На копрофагистане это прошло и хуйло вождь кацапских существ!
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Просто так в людей не въезжают. Водитель был под кайфом или террорист.
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Правильно мыслишь хасанчик- террорист мусульманин под кайфом))
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Кому Новый Год,а кремлядям самое время для терактов.
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пока кремлевский карлик будет рулить рашей,до тех пор будут и война и теракты, и бред всякий.
убить гада необходимо,чем быстрей тем лучше!!!
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Прийде інше Хуйло. І думай з якими гнійниками в мізку. Тут одною смертною карою не обійдемось. Там націю лікувати треба. Причому лікувати так, як вона і захворіла; кого батогом, кого промиванням мізку тим же телевізором.
І прошу замітити, головне піймати той момент, коли те суспільство почне видужувати, що б не переборщити, бо біда буде в другому. Це такий ордолюд.
Хоча, коли переповниться та діжка, то вини просто почнуть самі себе жерти, вбивати, стріляти, зривати.
Але ж замітьте, за останні три роки практично не одного теракту на параші. Да?!
А до цього? Досить завітати з цим питанням до Wiki
Так ось; як тільки стане прозрівати спільнота, то якесь Х..й.о почне знову своє кроваве діло в себе, щоб відволікти тих від думок на перебудову устрою.
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С Новым годом! Вы считаете что только хуйло лишнехромосомный? Вот когда карлику и ему подобным, не чем будет рулить, тогда наступит мир !
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Наверно саамский сепаратист, ибо в версию мусульманского террориста просто не могу поверить из соображений политкорректности..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАвтомобиль врезался в толпу в Хельсинки. ФОТО
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