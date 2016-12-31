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 Форум Украины

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Смерть русско-фашистским захватчикам и сепаратистам!
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РУСИНЫ мля.. чего же Вам не хватает концлагерей, психушки или фонарного столба.... или выселить Вас скопом у "Солнечный" Анадырь РФ??!! и так наступает НГ и никого по сути праздника на душе у большинства простых граждан нашей страны войны, дефективная власть, твари во власти, экономика пробивающая дно. а нет надо еще ко всем проблемам присыпать перцу сепаратизма и где Ужгород где Словакия,ЕС от аэропорта Ужгорода через 780 метров??!!
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як кажуть у нас - та не переживайте, кацапню будеме валити тонами
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Молодцы активисты-патриоты, так держать!!

Пороть сепаров как сидоровых козлищ
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їм не Закарпаття потрібно. Це ж кацапи - серуть всюди, де тільки можуть.
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Це русини Андрій , якби угорці чи румуни ще так сяк , а русини це тільки московіти .
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Русини - це українці, які зупинились у своєму розвитку.
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Ви знайомі хоч з одним русином щоб так говорити ?
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"подкарпатські русини" так не говорять, в них не зрозуміло звідки неймовірно роздута манія величі. Говорять, що в них є мінерально вода, ліс і впевнені, що їх "подкарпатська русь" лише завдяки цьому буде жити не гірше Арабських Еміратів
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Нехай подивляться на даунбасію. Тут теж вважають, що вони "асобіє" новоотсоси, "не такіє, как всє". Ось тільки чомусь по 20 - 30 тисяч кожного дня стадом валять через пункти пропуску до "каратєлей", "хунти" за харчами. Вже забули, що "дамбасс корміт всю Україну". Душити треба в зародку всю "звіздоту" сепарську!
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З XIV-XVII ст.ст. у науковому обігу існує велика кількість історичних документів (політичних, юридичних, церковних), які не залишають найменшого сумніву, що і в литовсько-руську і в наступну - козацьку добу національна територія України йменувалася далі Руссю, а її мешканці - русинами. Це підтверджують тогочасні літописи, хроніки, мемуари, поземельні акти, привілеї-данини, заповіти, книги записів Литовської метрики, Руської метрики і т. д. Називали себе русинами не лише мешканці Карпатської Русі, а споконвіку, довший час, весь український народ. Проте і галичани, і подоляни, і буковинці стали українцями і лише малосвідома частина населення Закарпаття і Пряшівщини продовжує вважати себе русинами.
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Цікаво , а от у нас деякі продовжують називати себе русинами хоча у вас написано що вони вже не вважають .
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Русини - етнографічна група українців, як гуцули, подоляни, галичани, поліщуки.
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...їх зупинено (законсервовано!) у політичному розвитку
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От дивись , Чехія наразі навіть не має кордону з Украіною , словаки до того нічого не мають , там якщо і будуть якісь претензії то тільки з боку Угорщини , а русини це не мадяри .
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Тудою більшисть газу йде на Еврову... Вони від йго не відчепляться...
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Це ж треба - мати можливість тримати Хуйла і ЄС за яйця і цим не скористатися ..((
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от і добре)
Кацапи думають, що ми, так само як і вони, будемо бухати по пятнадцяте число включно, і під шумок можно щось замутить. Хер їм))))
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Старий метод знищення вошей і гнид роздавлюванням вручну сьогодні стає не актуальним і також малоефективним, оскільки живі воші легко можуть переповзти на вже оглянуті області і той, хто виробляє подібну процедуру легко заражається сепаратизмом. При масивному розмноженні вошей треба використовувати керосин, а краще бензин.
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Керосин, а краще бензин, та сiничка пiднести. Як воно потiм заспивае ?
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ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! И ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ В НОВОМ ГОДУ БЫЛО ПОКОНЧЕНО СО ВСЯКОЙ СЕПАРАТИСТСКОЙ СВОЛОЧЬЮ, ТЕРРОРИСТАМИ, И парашенской МРАЗЬЮ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. З Новим знаковим 2017 роком, хай Україна очиститься від олігархів, клептоманів, сепаратистів та іншої нечисті.
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Всіх благ!!! І щоб всі бажання збулися!!! З Новим Роком!!!
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Предлагаю разогнать СБУ и создать САУ(Служба Активистов Украины). По моему,такая реорганизация напрашивается.
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одна ли эта реорганизация напрашивается..?
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здорово ,так и надо ,быстро .жёстко оперативно ,Иначе нельзя в военное время.
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Шановні з Наступаючим. Всім добра , здоров'я, удачі і наснаги, кацапід*рів треба в 2017 прорідити макисмально, шоб такі виродки як ці боялися навіть гавкнути шось не правильно.
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А может надо было тех, кто эту хрень вывесил, прямо на флагштоке и поДвесить?
В воспитательных целях

(других таких же).
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Шкода,що автор цієї статті ще молокосос, в історії закарпаття повний профан.
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може ти нам і розкажеш свою історію закарапаття?
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поки до влади України не прийдуть Українці- Націоналісти - доти буде існувати загроза знищення України .
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я думаю наоборот, в этом случае у мордора появится следующий повод добить бандеровскую Украину
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не, я думаю железный повод нужен, чтоб перед западом отмазаться. этот возможно будет как раз тот что надо
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У запада уже есть не один железный повод, чтобы размазать вашу рассеюшку.
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Да, но к сожалению Западу размазать Мордор гораздо сложнее чем Мордору Украину в том случае если запад не будет сильно против.
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Да ладно,не унывай, справимся мы с вашими мордами в мордоре.
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спасибо. тем более что со времен разгрома украинскими войсками русни под иловайском и дебальцево, наша украинская армия стала еще сильнее
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Хватит и того что был прокурор-свободовец! выгнали и не вспоминают...
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Прямо какой-то отчет стукача. Наверно его предки еще в 30-е доносы писали и так же хвастались перед всеми.
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Тю, что за русская привычка выдавать свое говно за чужое. Доносы поди писал (если вдобавок еще и не служил в НКВД) твой русский дед С Новым Годом, москаль.
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Жаль что Майдан превратил Украину в страну повального доносительства. Наверно это и есть патриотизм, в понимании гыдников революции. В этом мире ничего не меняется.
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Дада, расскажи это своему лысому деду. Он как раз схавает эту мурню про то, во что там превратил Майдан Украину в глазах россиянина, не приближавшегося к Украине ближе чем на 100 км. Давай, до свидания.
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Вот вы например, разве не любите писать доносы на "ватников"? Хотя бы на Цензоре. Доносы. Это же теперь у вас первостепенный долг каждого патриота. Почитайте украинские СМИ и комментарии. Повсюду доносы, в той или иной форме.
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Не несси чухню. Писали бы доносы ты бы уже пару лет сафсем хлодный был
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Крепко задумался, а не написать ли донос на отъявленного ватника - а что, вся Украина после Майдана пишет доносы, а я не пишу... Не порядок.
Дядя, не путайте теплое с мягким. Хотя, что можно объяснить настоящему русскому с его альтернативным взглядом на жизнь. Даже аналогии, которые могут помочь, когда объясняешь что-то ребенку или дебилу, тут не сработают.
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У вас еще всеукраинский сайт был в духе "донеси на своего соседа сепаратиста". Как он назывался? "Миротворец"? Тому кто придумал название подлости не занимать)). Вы же там за год на десятки тысяч своих соседей успели доносов наклепать. Народный швондер дремал, пока его не разбудила революция..
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Миротворец - это реест преступников.
Что за извращенная русская логика ( а с другой стороны, чего еще ожидать от людей, чье мировозрение базируется на одновременном поклонении Сталину, почитании зоновских понятий и казуальном православии) считать сообщение о преступлении доносом?
Оно и понятно - нормальный среднестатистический русский считает обращение в органы по любому из поводов - в западло и не по-пацански. Убил сосед жену, а ты узнал - но сообщить об этом в полицию нельзя - это будет донос!
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Вы будете смеяться. Впервые я прочитал про "сайт доносов" в Украине в американской газете.
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"американской газете"
В Украине, к примеру, есть тоже ряд "достойных" украинских каналов и газет - типа "Вести", а также работали и работают настоящие украинские журналисты - типа Столяровой. Есть еще украинские правозащитники - типа Монтян. Еще есть украинские блоггеры - тот же Шарий
Так что даже в Америке есть такие "американские" газеты, читать которые не рекомендуется до обеда
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Они именно так и писали, "сайт доносов". Вот вам и "революция гидности". Неужели часть страны теперь живет в страхе что за ними придут специальные службы? Тогда что же вы сделали со своей страной?
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Я написал уже выше - для человека, который построил свое мировозрение на том, что написала одна американская газета, вы слишком красноречивы. Такой типаж обычно может произнести только "Кто, кроме путена" и "Дайте два боярышника"
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Непотреб, вот скажи, почему где только вы высунетесь сразу начинает смердеть? Не знаешь. Тогда я тебе скажу - потому что вы все гавнюки и к тому же годами не мытые. Передай мои слова всем кацасвиньям за твоим новогодним столом
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Справді. Міг би тихо перестріляти сепарів і викласти в Неті відео.
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пока не повесят вместо сепар флага кума хуйла-толку не будет
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В Мукачеві на вулиці Миру така рянда постійно висить
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очень хорошее средство борьбы с кацапской вонью,придумали в Чечне.Отрезается башка у винторогого и никакого сепаратизма.
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Оті "русини" - навіть не етнічна група (як скажімо бойки, лемки та гуцули), а так собі - групка зі своїм місцевим суржиком, яка хоче трохи повидрючуватися.
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Эти земли отобрали у других народов кровавые большевики. Вам не стыдно жить на захваченных краснопузыми землях? Не пора ли восстановить справедливость? "Украину" большевики построили на костях других народов, это позор.
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Неликвид, позор это ты. Так мало этого, еще и смердючий
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лемки це і є русини. Назва "русини" за лемками збереглася лише завдяки полякам, чехам, та мадярам на і підконтрольних їм землях. Але русини (як вони себе називають "подкарпатські русини") не тільки на закарпатті, русинів в Польщі навіть більше ніж на Закрапатті, поляки називають їх прикарпатськими русинами.
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Оце новина! Здається мені що етнографи так не вважають. Втім, як казав один літературознавець, письменників можна класифікувати і за розміром взуття.
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Тоді просто бери й співстав Лемківщину з місцями проживання так званих "русинів". Зверни увагу під чиїм контролем в основному перебували землі де збереглася назва "русини". Бажано ще й поцікавитися звідки походить сама назва "русини". От тоді все й повинно стати на свої місяця.
А етнографи бувають різні. Особливо цікава категорія етнографів, це кацапи, котрі умудрилися вигадати таку народність як руси, або русичі
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Треба розрізняти політичне і етнічне русинство. Політичне русинство - карта, яка споконвіку розігрується угорцями, російськими шовіністами та кегебістами, представником останніх є Пол-Роберт Магочій, ідеолог політичного русинства.
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Рошеновская воровская власть вела боевые действия и воюет только с правым сектором на Закарпатье, откровенных сепаратистов не трогает и даёт им в центре города вывешивать сепарские флаги...
Губернатор Закарпатья Москаль - ставленник Порошенко, вообще оказался сцыклом и контрабандистом.
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Убейте нахуй медведчука с балогой и будет порядок. Это уебаны контрабандисты хотят чёрной дыры как приднестровье
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Москаль контрабанду дахував і при кучмі на Закарпатті. А русини, то як кажуть мукачівці, це українці, але відсталі на 100 років.
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Недоработка Почему тряпка не торчит из задницы одного из "подкарпатцев"?
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Меня просто удивляет, ну допустим донес "куда следует", но почему он хвастается этим перед всеми. Это в голове нормального человека не умещается. Это же дикость.
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А шо те не по нраву, кацапчик? Может, он закон нарушил? Или, может, друзей предал или свою страну? Так вроде наоборот, и друзей спас от рюзьге рейха, и стране помог. Шо те не нравится-то, скажи-ко мне, болезный? Охота свои подлости здесь творить, и чтобы вас тут покрывали ещё? Да ты больной на голову видать, кацапчик... Дебил, бля, как ваш Лавроконь говорил...
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Надо этим контрацептивам дать десятку строгого , и сам судебный процесс показать по ящику . Количество сепарастов сразу поубавится !
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понятие русич встречается только в Слове о полку Игореве и Коротком курсе истории ВКП (б)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Ужгороде прекратили сепаратистскую провокацию, - активист. ФОТОрепортаж
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