кацахол
, НБ
, marina marinina
, Женя Сергеев
, Андрій Смицький
, uran31
, igezo
, Апанасенко Вадим
, Headless Cross
, Аль Капучіно
, Рюрик Руський
, вася п
, kilgor traut
, _Цеглою_по_скроні_
, Андрей Туголуков
, Maxim Ak-Murza
, CА
, Лена Солнышко
, Ватник Дзедываевалов
, Алексей Любая
, Андрей Чурсин
, Ivan2014
, Владік
, NNN
, Stuart Pearce
, Алексей Труш
, Диды ваивале
, Жыве Беларусь
, Англопрепод.рф О-невеждах-учителях Английского-языка
, Baks13
, sunuyiwipmailtempinfo
, Путлер Капут
, Геракл Платонович
, sulima ivan
, citizen Ukraine
, Александр Шевченко 7fae048a
, Сантьяго
, antivirus
, чтец
, Украина Форева
, Арсен Смелянский
, Борей
, Враг рода человеческого 666
, Netotshno Wapkokrad
, Colt
, Александр Кочубей
, Сержик
, (unknown) bec83d0f
, East Clintwood
, Чип
, olele
, сам прихожу
, Alex Palyvoda
, Anna Lukyanets
, Иван Иванов 1f0e171f
, Vitaly Zaborovsky
, Гошан
, Гриша Срібний
, shokolad
, ser4040
, Яков1
, Богдан Подзізей
, Lem Polis
, super shmuper
, viktor schröder
, Грга Питич
, головная боль
, Саша777
, я гражданин Украины
, Jancis
, Александр Бычик
, Vadim Loparev
, Bob2
, Юрий Примак
, botoks
, Игорь Карпов
, Гыг с Вами
, Иван Самсий
, CnpaBegJluBbIu
, ГЕТЬМАН UA
, антиватник черниговский
, vinidi
, scoreze
, Подводная авиация
, Lvbnhj
, Fobos
, Tatyana Pomolova
, путин999
, злой крот
, Михаил Архипов 3fa75d28
, vad
, Власов Сергей b3083465
, Ars UA
, samski2
, славный парень
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, Valery Greff
, Oles Ivanov
, Irada
, Sash Fart b42abe58
, Dimon Dimon ea7e304c
, сергей садовский
, Перехватчик
, Игорь Колесников 4775c7ba
, Антонина Бернат
, Игорь Иванов 0876ff42
, Вася Бузулуцкий
, З Україною в серці
, KharkovCity
, Elvis2
, частный сектор
, ingrid
, Люцифер
, Domkrat
, Чуб
, avengers
, счастливый даунбасенок
, Fell
, Pendus Igor
, Виталько Чебуренко
, Veb Vebov
, Бислан 2004
, Александр Александросв
, Крокодил Гена
, Игорь Карпушин
, Slav Slv
, Senator S 01a656ec
, Прохожый
, Ольга Панченко
, Славик Шустрик
, Igor Borzenko
, Radoslav Sikorsky
, Александр Лопатенко
, Симон Печеранский
, Гельдрих
, буков
, Великая Исландия
, александр р d097dc75
, Слава Зиньковский
, vit2100 Ukrainian
, Zoya Sakovich
, Александр Гуськов
, Trikimees
, Vladimir Netrebko
, Александр Харьковский
, никита ники
, lezyo
, Артур Пирожков 0437828b
, jan pobokov
, Стрелок
, Андрік
, финн балтика 84cd5f7a
, Чубака
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Пороть сепаров как сидоровых козлищ
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Кацапи думають, що ми, так само як і вони, будемо бухати по пятнадцяте число включно, і під шумок можно щось замутить. Хер їм))))
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В воспитательных целях
(других таких же).
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Дядя, не путайте теплое с мягким. Хотя, что можно объяснить настоящему русскому с его альтернативным взглядом на жизнь. Даже аналогии, которые могут помочь, когда объясняешь что-то ребенку или дебилу, тут не сработают.
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Что за извращенная русская логика ( а с другой стороны, чего еще ожидать от людей, чье мировозрение базируется на одновременном поклонении Сталину, почитании зоновских понятий и казуальном православии) считать сообщение о преступлении доносом?
Оно и понятно - нормальный среднестатистический русский считает обращение в органы по любому из поводов - в западло и не по-пацански. Убил сосед жену, а ты узнал - но сообщить об этом в полицию нельзя - это будет донос!
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В Украине, к примеру, есть тоже ряд "достойных" украинских каналов и газет - типа "Вести", а также работали и работают настоящие украинские журналисты - типа Столяровой. Есть еще украинские правозащитники - типа Монтян. Еще есть украинские блоггеры - тот же Шарий
Так что даже в Америке есть такие "американские" газеты, читать которые не рекомендуется до обеда
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А етнографи бувають різні. Особливо цікава категорія етнографів, це кацапи, котрі умудрилися вигадати таку народність як руси, або русичі
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Губернатор Закарпатья Москаль - ставленник Порошенко, вообще оказался сцыклом и контрабандистом.
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