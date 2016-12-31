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ну если у тебя всё нормально с юмором- то лучше не нужно.
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Дякую................. хоч хтось зрозумів мене........ а то просто "тупо" "спамлять"............
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Приходит Путин к проктологу. Наклонился, показывает свой кремлевский геморрой. Проктолог решил его потрогать рукой, и как только рукой залез, у Путина судорогой задницу сжало. Проктолог руку туда-сюда, никак.
- Ладно, пойдём к хирургу. Вот заходят они в кабинет: проктолог (дядя шкаф 2х2 м) и на руке Путин.
- Степаныч, у меня тут это...
- У меня тяжелобольной на столе, а ты тут со своим кукольным театром!
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Заходит Путин в кремлевскую библиотеку:
- У вас есть литература о дискриминации карликов?
- Посмотрите в углу на верхней полке, Владимир Владимирович.
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Идёт передача "Что?Где?Когда?".- На столе вопрос телезрителя из Болгарии Бойко Борисова - "Как зовут собаку Путина?" Минута пошла!
Через минуту знатоки выдают ответ.
- Собаку Путина зовут Конни.
- Ответ неверный! Собаку Путина зовут Владимир.
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- Сарочка, ты слышала последнюю речь Путина?
- Ой, не радуйте меня! Шо, таки последняя?!!
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У кого Евроньюс есть, смотрите трансляцию вокруг планеты и гуляйте!
Сейчас Гонконг встречает, зрелище шикарное.
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Ростов-на-Дону… Ночь… Полнолуние… Кладбище… Вылазит мертвый наемник ЛНР из могилы, и давай крест вращать.
Второй мертвяк у него спрашивает, типа, что делаешь, сосед?
Первый отвечает: - Да что-то телеканал LifeNews плохо показывает…
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Новости ЛНР. Сегодня из поселка Станица Луганская на мотоцикле в разведку отправился боец ВСУ. На полной скорости он проехал через двор Луганской областной больницы, где находились раненные российские военные. Увидев мотоциклиста с украинской символикой, четверо из них сразу же вылечились от паралича ног, а еще двое от запоров.
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Россия взбешена тем, что в Германии выпущены цитаты Путина на немецком языке под названием "Майн Кампф"

.
...лучше "Майн Крампф" -- моя судорога...
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7. - Украинские биатлонисты отказались ехать на соревнования в РФ!
- Оно и понятно: трудно удержаться, когда у тебя в руках заряженная винтовка, а вокруг полно врагов...

9. Если ты слышишь слова о братской дружбе, единой православной вере и общей совместной истории, бей в направлении звука.

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В ЛНР-ДНР подготовили законодательство по переходу на исконно русскую азбуку и орфографию. Будут возвращены такие буквы, как "фита", "ять", "ижица", "і десятиричное", и таким образом в алфавите снова будет 37 букв. В связи с этим, в Донецке начнется выпуск дополнительной клавиатуры для компьютеров и мобильных телефонов.
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Русская рулетка-кто будет следующим послом в Турции
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Донецкие новости. Сегодня к главарю "ДНР" Захарченко подошла молоденькая журналистка российского телеканала LifeNews и робко так спросила: "А можно я у вас интервью возьму?". Захарченко задумался, посмотрел вниз на галифе и отвечает: "Лучше не надо, он сегодня у меня грязный".
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-- Мистер Трамп! Путин звонит.
-- Что ему надо?
-- Хочет, что бы вы его поздравили с вашей победой на выборах...
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Пане депутат ? Кажуть , що ваші машини , вілли куплені за гроші народу ? --- Звідки в народу такі гроші ?
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Президент України --- гарант конституційних прав громадян України
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По поводу 11 анекдота внесу возражение: ядерный арсенал не панацея. История показала, что лучше иметь одного правителя типа Шейха Зайда, чем даже десяток ядерных бомб.
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есть в теории вероятностей задачка, - " если посадить Х обезьян за пишущие машинки и которые будут хаотично стучать по клавишам, то какова вероятность того, что они "напишут" ромео и джульетту?" проблема в том, шо надо найти истинных 450 обезьян смогущих жать на 3 своих и кучу соседских кнопок. но это уже другая история, которой нет печальнее на свете чем повесть о ромэо и джульетте!
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Олег Грин и Евгений Цуканов. Вы- лучшие! На Цензоре Анекдоты ДА. В Новом Году- вам желаю таких же светлых улыбок, понимания , Солнца и СВЕТА звезд!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛучшие анекдоты 2016 года от Цензор.НЕТ
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