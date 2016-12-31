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Теги: Россия (64493) Сирия (1994) бомбардировка (289) Асад (134)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сирийская оппозиция пригрозила выйти из договоренностей о перемирии из-за обстрелов россиян и войск Асада

Сирийская оппозиция заявила о том, что будет считать сделку о прекращении огня "недействительной", если войска президента Башара Асада и их союзники продолжат вести огонь.

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досі не дійшло,що пуйлу довіряти не можна
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почему Алеппо больше не бомбит?
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А там бомбить больше нечего, разбомбили всё, что могли...
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Ну зараз кацапи скажуть, що то ІГІЛовські провокатори стріляють......
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Договор с русскими не стоит даже бумаги на которой написан, бисмарк
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Нам это очень знакомо.Руцким верить -себя не уважать!!!
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снова - здорово, никакого покоя нет от ватников во всем мире
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про русскую душу скора все наизусть узнают, какие они на самом деле , потом кизда русне, с ней будут поступать также и соответствующе подло и исподтишка
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Не ну какой наивняк! Всех Бандеровцев -хунту с Новым Годом! Ну а расее... вполном объеме всего того хорошего (ведь,как они говорят ,что они несут только добро), так вот ,что эти твари несут людям...в каждый их смердящий дом по апалченцу, в каждую семью по матароле.
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У Чехії з 1 січня почне працювати Центр протидії пропаганді Кремля"Співробітники Центру відслідковуватимуть інформаційні вкидання Москви та будуть їх оперативно викривати."
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Дураша перед нападом завжди заключає підступний мир.
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Шесть лет прошло...уже..,а война началась из-за неимоверной коррупции властей Сирии....
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Не, не из за корупции.
Большинство в Сирии суниты,а у власти было меньшинство _ алавиты. У них там большую роль и влияние в обществе оказывает религия. Алавитов у власти поставили французы потгму что они им были понятнее так как ближеик христианству,а мусульмане не понятны.
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Боевикам башляют от 500 бакинских и более и они убивают кого прикажут,а журналисты рассказывают сказки алавиты,суниты, шииты из-за религии мол воюют,брехня это всё!!! Деньги России Ирана их оружие,делают и подпитывают войну убивающую целый народ.Это слова самих боевиков.
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В договорённостях о перемирии рузське не балует разнообразием.
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ордынцы успешно воюют либо с безоружными, либо со слабыми.
Когда у моджахедов появились в Афгане стингеры, тогда кремль поджал хвост и заскулил.
Герои бомбили Алеппо, зная что ответка не прилетит. "Герои"
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Байда про коррупцию это журналисты сказки рассказывают ?
Власть алавитов держалась на штыках силовиков. А если дело не в религии совсем то зачем их было ставить у власти ? Может они казались более цивилизованными ?
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Уважаемый Чтец! Не от журналистов эти слова, о страшной коррупции в довоенной Сирии.Мой зять работает в Иордании в госпитале,и мне доводилось разговаривать с жителями Сирии в самом начале конфликта,афганцами-беженцами с Ирана,бывшими студентами медиками- сирийцами....
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Як Чурка вчора проголошував, що припинення вогню "канєшна нє включаєт ігіл і аль-нусра", то й кеп втомився б повторювати, що рф й надалі бомбуватиме, а кого розбомбить, того й оголосить ігілом - пєрєміріє парасєйскі.
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овцеебы не поняли с кем договора подписывают, путлер не собирается соблюдать никаких договоров а знначит егго надо истребить
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То же как то доводилось со студентами сирийцами. Показалось что там все запущено (с нашей точки зрения ) на почве религии.
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Как у евреев что кашерно что не кашерно,так и у них что позволяет Коран что не позволяет. Другая культура. Зачем ходить в чужой монастырь со своими правилами ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСирийская оппозиция пригрозила выйти из договоренностей о перемирии из-за обстрелов россиян и войск Асада
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