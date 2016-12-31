Мы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Всего на сайте: 221 писатель
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1. Військовий стан означає, що ніяких кредитів міжнародних, ніякої підтримки міжнародної
2. За військового стану ти підеш в окопи. Готовий?
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...ой - ще забув побажання Новорічне - здохніть кацапи !!! , здохніть !!!
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