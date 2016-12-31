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Теги: Маккейн (29) Маріуполь (273) Порошенко (2260)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко и делегация американских сенаторов прибыла на командный пункт в районе Широкино.

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ты удивлен? оно еще и не такую каку плюсует обычно
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вот когда ты малолетний балбес повзрослеешь тогда поймешь что такое объявить войну)))
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В августе 2014 мы и могли бы закончить АТО, если бы не вмешалась Раша
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досить брехні, не було ніколои ніякого "ато", це завжи, з самого початку, була війна з паРашею, і лише припиздент Вальцман, нагло нехтуючи своїм конституційним обов'язком, вигадав якесь тупе "ато" і не оголосив військовий стан. Бо "ліпецька хвабрика" і спільний з окупантом "бізнес".
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для бовдурів:
1. Військовий стан означає, що ніяких кредитів міжнародних, ніякої підтримки міжнародної
2. За військового стану ти підеш в окопи. Готовий?
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брехня на брехні їде, і брехнею поганяє. Як же ви сжожі з ВАШИМ припіздєнтом Вальцманом!
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здохни нУльовко кАцапська - здохни , в цьому році ...
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Рассмешил Петручио Оказывается он в первых рядах борцов за демократические ценности а они в себя включают : Бойкую торговлю с сепарами углем помощь в избежании наказания убийц (Небесной сотни) Занятие бизнесом вступив на должность президента Открытие слепых и зрячих трастов Владение предприятиями в стране осуществляющей агрессию против Украины Самое смешное что сенаторы все ето знают А естественый человеческий стыд где? А нету Бесстыдство наше все
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конечно, "не знают", и знать не хотят. И хоронят ваших, русских бандитов, зашкваренных на украинском Донбасе, по-тихому, как убийц, а не как героев.
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і вдови наших добровольців і волонтерів, чиї загиблі сини і чоловіки не признані учасниками війни, і які не отримують жодної допомоги від держави. Слава припіздєнту Вальцману! Який боїться патріотів гірше за ворогів.
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Не треба юродствувати. Ви все самі добре знаєте
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ты чмо бубашское смотри за своей недостраной, будующей территорией раши)))))
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он не беларус. Флажок - прокси. Вата упоротая чувашская.
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москалі, я вам вставлю так, що мало не покажеться, я вам клянусь
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А теперь покажите Хуйла, который так трусится за сво шкуру, что аж поздравлял крысчан на девятое мая, отплыв на корабле от берега 5км.
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Особливо про "мір" сподобалось. Але мир можливий лише після смерті Хуйла і знищення Росії в її ниньошньому імперському вигляді, тож, виходячи з логіки, ти бажаєш, щоб Хуйло здохло, а хуйлостан зник з карти світу. Ну це я, безперечно, підтримую!
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смерть ПИДОрашенской нечисти!!! и земля стекловатой козломордой пидаросне!!!!
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Грга.сколько платить нынче у Поробздянку за пост,немытый имбецыл я из Кей Вест Флорида пишу.
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немытый имбецил вова из кей вест, я не понял что ты нацарало. Пиши разборчиво.
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Грга.сколько платить нынче у Поробздянку за пост,немытый имбецыл я из Кей Вест Флорида пишу.
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цапы-кацапи геть з форуму!!! Пора боярышник хлебать Новый год скоро!!! Згиньте твари руские!!! СЛАВА ВОИНАМ УКРАИНСКИМ !!! ПУСТЬ ХРАНИТ ИХ БОГ !!!
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Маккейн теж з кацапськими орками воював, у вєтнамців офіцерський склад був в основному з совєцкіх гебістів
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Бугага... Украинским войнам....
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Брешет всё,шоколадную фабрику то не продал и деньги на АТО не дал.
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чЕпучило ти ольгінське ( а не "Чебуренко") - нах в пЕдерацію - нах ...
...ой - ще забув побажання Новорічне - здохніть кацапи !!! , здохніть !!!
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Тролли на этой ветке в кровь сбили пальцы))))
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зеленочки вам одолжить? ай-ай-, производственная трамва... стыцько хоть оплатит?
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Подобаються мені ці Янки - Сенатор Маккейном під Пальто та Класичні Штани - в Кросівках..., головне що зручно (ф.2)
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а откуда у пороха автомат микро-тавор в руках?
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Наталья Николаевна весь этот проект изначально был запущен рашей поэтому наших пограничников накрывали с территории раши будь они прокляты навеки-вечные гореть им в аду
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Ато и начиналось с ублюдками спарашы также и продолжается
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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