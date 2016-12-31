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Теги: Маккейн (185) Мариуполь (3924) пограничники (994) Порошенко (10302)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Во время визита Порошенко в Мариуполь состоится телемост со Славянском и Краматорском

Президент Украины Петр Порошенко вместе с сенатором США Дж.Маккейном прибудут в Мариуполь на пост технического наблюдения Госпогранслужбы.

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Я віжу внукам нквд-істов тє схрони да сіх пор па начам снятца.
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Я з ним вчора через ті схрони зчепився. Коммуняка-сєпар, а його всі захищають і лайкають. Бо він проти Порошенка.
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Та біс з ним. З наступаючим Новим Роком тебе!
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Тебе також! Зараз буду смажити свинячі реберця!
У мене дружина вчора під машину потрапила.
Тепер на милицях.
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Я?- Ні. Я проти економічного та політичного коллапсу та дезорієнтації ВСУ. Нічого кримінального, як бачиш.
Але зараз мене назвуть єретиком і навіть мабуть відлучать від церкви.
Я проти Тимошенко.
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Так порошенко,тимошенко,ющенко,кучма,янукович,это всё одно и то-же шобло ,разницы между ними принципиальной, НЕТ совершенно никакой !!!
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Насправді він за ЮВТ - жоден його висер без її згадування не буває ...
Така собі прихована реклама ... ))
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О, привіт, друзяко!
А у нас у зоопарку хтось вольєри повідкривав!
Радий тебе бачити. На Цензорі без тебе було сумно.
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на самом деле был много раз во Львове люди адекватные более чем, Напрягает ненужная агрессия в ответах в тех случаях когда это юмор, нужно иногда обстановку разряжать. Вобщем всех благ в Новом Году
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Надо было про схроны во Львове пошутить , там почти в каждой семье погибшие из за таких шутников .
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на самый первый мой комментарий ответ был неадекватный. И лично его не качался
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Прочитал , при чем здесь схроны ? Жалеешь что часть украинцев выжила ?
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да хоть и из Харькова - в схрон вас скоро всех спрячем и засіпем - рядом с кацапами
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ті лучше пидаренка кернеса обсирай а к моему президенту не лезь!
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зачет жги дальше, и Пэтькину фотографию перед сном не забывай целовать
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Смотри как бы ты в схрон не просился вместе с семьей .
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взяв я якось секретарку - тоже була з харкова так така йобнута була все пизділа що вана звєзда так її всім офісом драли при кожній нагоді і без
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І який з центральних каналів буде це транслювати?
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Мене твої рашистські канали не цікавлять.
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Янкам Новый Год не праздник,они тобько Рождество встречают,обломали шоколадгому барыгп и его своре новогодний запой,Макейн чувак крутой,к нему на поклон нужно обязательно! )
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Минає рік… Готуємось до свята…
Кличко ялинку навіть запалив…
Жінки з інгредієнтами салату
ворожать, та чекають див…

Зубрить Петро Лексійович промову,
шліфуючи акторський свій талан…
Бо треба, щоб народ повірив знову
у новорічний, чарівний обман…

В те, що зупинить він на Сході вбивства!
Все по-новОму буде! Без війни!..
Що Тягнибок з Наємом - популісти,
а Шустер з Тимошенко - шатуни…

Що ті офшори - зовсім не офшори!
А лиш заначка… Так… На чорний день…
І що «безвіз» вже буде зовсім скоро!
Дамо амністію бойовикам лишень…

Що він і так із вечора до ранку,
неначе голлівудський Пітер Пен,
рятує свій народ від Приватбанку,
й від конкурентів фабрики «Рошен»…

І що то фейк, що є ікона ніби,
де він у тозі римлянській стоїть
Із булавою, і великим німбом!..
Там булави немає! Не брешіть!

Зубрить Петро Лексійович промову,
що ВеВеПе вже почало рости….
І що хреста свого тяжкого знову
ще й другий термін згоден він тягти…

В промові тій він наче голуб миру!
Усе зробив, що людям обіцяв!
Пораненим «атовцям» дав квартири…
У злодіїв квартири відібрав…

І що чекає доля нас щаслива,
лиш з «Мінськом два»!
Зі святом вас, народ!....
………………………………………………
Гарант був переконливий на диво…
народ повірив знову… Ідіот…

))))
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Харошій стіх. Нужна с самальотав над пазіціямі ВСУ разбрасивать лістовкі с нім.
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Тільки до доообрячих бімбочек привязувати, щоб зразу падлюк рашистських! )))))))
З наступающим, всього найкращого! )))))
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Зачем пограничникам снайперские винтовки, или у нас "хоть куда, лишь бы не на фронт".
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Предложения Пинчука по сути капитуляция в войне - Бутусов

Олигарх Виктор Пинчук много лет платит миллионы долларов в фонды западных политиков, проводит с их участием "Ялтинский форум", собирает украинскую и европейскую элиту, и вот он использовал всю свою накопленную в мире репутацию, чтобы попросить новую администрацию США отказать Украине во вступлении в Евросоюз и НАТО, и провести выборы на оккупированном Донбассе - очевидно, под контролем оккупантов.

Если бы Виктор Михайлович профинансировал Валдайский форум с Путиным и разместил эту статью в "Российской газете", там его заявления получили бы бурные аплодисменты. Но Кремлю сейчас пиар нужен в Америке, чтобы Трамп почитал.

Зарабатывать деньги в Украине, жить на Западе, и требовать оттуда, из США, чтобы его стране во время войны с Россией отказали в интеграции в западный мир, может только тот человек, который в свою страну и в свой народ не верит, и себя с Украиной не отожествляет

Эти предложения - по сути капитуляция в войне, в которой погибло более 10 тысяч соотечественников Пинчука, и которые продолжают гибнуть каждый день. Если, конечно, "человек мира" считает погибших своими соотечественниками - ведь об этих жертвах в статье в "Уолл-Стрит джорнэл" почему-то ни одной строчки не нашлось.

В Украине телеканалы Пинчука делают важную патриотическую работу для нашего общества, украинские предприятия, подаренные ему тестем, платят налоги, но за рубежом у нас экспортный вариант Пинчука - делец, для которого нет никаких принципов, которые он был бы не готов конвертировать в доход.

Ну прямо как его любимый герой Фрэнк Андервуд.

Юрий Бутусов
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Lewis Carroll
(from Through the Looking-Glass and What Alice Found There, 1872)

`Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

«Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!»

He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought -
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.

And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!

One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.

«And, has thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!'
He chortled in his joy.

`Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Бармаглот
(перевод Д. Орловской)

Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.

Но взял он меч, и взял он щит,
Высоких полон дум.
В глущобу путь его лежит
Под дерево Тумтум.

Он стал под дерево и ждет,
И вдруг граахнул гром -
Летит ужасный Бармаглот
И пылкает огнем!

Раз-два, раз-два! Горит трава,
Взы-взы - стрижает меч,
Ува! Ува! И голова
Барабардает с плеч.

О светозарный мальчик мой!
Ты победил в бою!
О храброславленный герой,
Хвалу тебе пою!

Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.і

))))))
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Алаверды.
"Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, блядь, не любиш Україну?"
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Та-а-ак... Ну, скотч у меня есть. Я вот думаю: може на стекла налепить? На всякий случай. Я теперь знаю- где они будут это проделывать. Так там- подвал! А я- на поверхности, в 600-700 метрах... Не! Не буду! Рискую.
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А у меня раньше- лысины не было. Щас- хвостом прикрываю Ну, в смысле- пытаюсь. Так Петя- помоложе будет.
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Раньше были времена,
А теперь - мгновения.
Раньше поднимался член,
А теперь - давление.
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Проклятый бульдозер . Хрен с ним (петей и бульдозером) . Жители Украины , патриоты , поздравляю вас с Новым годом ! Всем счастья , здоровья , вашим детям и вашим близким .
Украина станет европейским государством !
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И тебе и твоей семье и близким всего наилучшего в Новом году
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это любофф! если к ней на присягу приезжав!! ))
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Ну от....... вже і летальна зброя з'явилась.......... правда в мізерній кількості і не в тому асортименті....... Важко уявити - навіщо прикордонникам снайперські гвинтівки.......
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Шоб ты здох тварь продажная.
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"Порошенко - Янукович , ваші нари будуть поруч" !!!
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Как это по Порошенковски ,вместо освобождения Украины -телемост ,вместо жить по новому-офшоры,вместо реформ-коррупция ,всё дёшево и сердито !!!
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та яка вже різниця про що, де й коли він БРЕШЕ - головне, що бреше постійно і настирно
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ну слава Богу...а то вже став переживати де наш Президент подівся...обіцяв бути в Маріуполі...думаю встигнуть Лугандонці приготовитися до приїзду ... не встигнуть...
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Пойду... осмотрюсь... прислушаюсь... к тишине. Камрады, до Нового Года- 6 часов и 35 минут. Можэ найдем позитив? Я вот сейчас- попробую... Через минут 20 доложусь.
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Так же Я вже потроху віскариком своїм...
Знаступающим, всього найкращого, шановний ПАНЕ!)))))
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После "поездки" Пороха в Испанию, зрадопсихопати, не обсохнув, переключились на новую зраду : 215-ю здачу Порохом Мариуполя..Зрадоскот ничем не отличается от ватного скота с рашинских говносайтов : в который раз обделаться по полной и не обсохнув ринуться снова в бой, как ни в чем не бывало... Талантище.
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Та да...Ще й на рузьком язъике душевно "ізлагаєшься"....)))))))))
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Зачем столько негатива в комментах, колеги ? Больше позитива, заканчавается не самый худший год, в смысле были и хуже. Надо надеяться на лучшее. Все будет добре!
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чего-то никак Пєтя не доедет, массовку безопасную в Марике наверно не могут никак набрать. Чтобы не кричали на камери,,Пєтя иди на три буквы,,
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Ну прочитал и что ? Тут журнализды просто соврамши что в сам Марик приезжает, а на самом деле на командный пункт за городом. Однотуровый очкует к своему народу в давно освобожденные Славянск, Краматорск, Мариуполь приехать ? Будет общаться по Скайпу через мониторы ?
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Пусть Пэдро готовится к торжественной встрече возле городской йолки Мариуполя.Седня там пьяный мусор репетировал торжественный встречу дарагих гостей.
http://censor.net.ua/forum/889998/pyanyyi_politseyiskiyi_vehal_v_ograjdenie_gorodskoyi_elki_v_mariupole_fotoreportaj/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_62261224
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Блин... как же ужа достала эта показуха "...президент вручил..." Он, что, вручил сверхштатное и купленные за свои деньги оружие и амуницию? Президент должен поставить задачу министру МО и Генштабу составить потребность и укомплектовать на 100% все части на передке как минимум. И дрючить их, если задача не выполнена. И мы вообще не должны слышать оттуда, что им не хватает каких-то дронов или тепловизоров. Иначе главнокомандующий - гавно. У меня есть абсолютная уверенность в следующей логической цепочке: если деньги выделены, а чего-то нет - значит тырят. Если тех кто тырят не наказывают - значит в доле. Если народ начинает эту цепочку понимать, значит нужно провести показушную акцию и распиарить её чтобы тырить и дальше.
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Хер с ним. Поздравляю с Новым Годом наших пацанов на фронте. Удачи им и вернутся домой с победой.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВо время визита Порошенко в Мариуполь состоится телемост со Славянском и Краматорском
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