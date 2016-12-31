Во время визита Порошенко в Мариуполь состоится телемост со Славянском и Краматорском

кацахол
, НБ
, marina marinina
, Женя Сергеев
, Андрій Смицький
, uran31
, igezo
, Апанасенко Вадим
, Headless Cross
, Аль Капучіно
, Рюрик Руський
, вася п
, kilgor traut
, _Цеглою_по_скроні_
, Андрей Туголуков
, Maxim Ak-Murza
, CА
, Лена Солнышко
, Ватник Дзедываевалов
, Алексей Любая
, Андрей Чурсин
, Ivan2014
, Владік
, NNN
, Stuart Pearce
, Алексей Труш
, Диды ваивале
, Жыве Беларусь
, Англопрепод.рф О-невеждах-учителях Английского-языка
, Baks13
, sunuyiwipmailtempinfo
, Путлер Капут
, Геракл Платонович
, sulima ivan
, citizen Ukraine
, Александр Шевченко 7fae048a
, Сантьяго
, antivirus
, чтец
, Украина Форева
, Арсен Смелянский
, Борей
, Враг рода человеческого 666
, Netotshno Wapkokrad
, Colt
, Александр Кочубей
, Сержик
, (unknown) bec83d0f
, East Clintwood
, Чип
, olele
, сам прихожу
, Alex Palyvoda
, Anna Lukyanets
, Иван Иванов 1f0e171f
, Vitaly Zaborovsky
, Гошан
, Гриша Срібний
, shokolad
, ser4040
, Яков1
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, Lem Polis
, super shmuper
, viktor schröder
, Грга Питич
, головная боль
, Саша777
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, Александр Бычик
, Vadim Loparev
, Bob2
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, botoks
, Игорь Карпов
, Гыг с Вами
, Иван Самсий
, CnpaBegJluBbIu
, ГЕТЬМАН UA
, антиватник черниговский
, vinidi
, scoreze
, Подводная авиация
, Lvbnhj
, Fobos
, Tatyana Pomolova
, путин999
, злой крот
, Михаил Архипов 3fa75d28
, vad
, Власов Сергей b3083465
, Ars UA
, samski2
, славный парень
, Богдан Просто
, Valery Greff
, Oles Ivanov
, Irada
, Sash Fart b42abe58
, Dimon Dimon ea7e304c
, сергей садовский
, Перехватчик
, Игорь Колесников 4775c7ba
, Антонина Бернат
, Игорь Иванов 0876ff42
, Вася Бузулуцкий
, З Україною в серці
, KharkovCity
, Elvis2
, частный сектор
, ingrid
, Люцифер
, Domkrat
, Чуб
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, Veb Vebov
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, Крокодил Гена
, Игорь Карпушин
, Slav Slv
, Senator S 01a656ec
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, Славик Шустрик
, Igor Borzenko
, Radoslav Sikorsky
, Александр Лопатенко
, Симон Печеранский
, Гельдрих
, буков
, Великая Исландия
, александр р d097dc75
, Слава Зиньковский
, vit2100 Ukrainian
, Zoya Sakovich
, Александр Гуськов
, Trikimees
, Vladimir Netrebko
, Александр Харьковский
, никита ники
, lezyo
, Артур Пирожков 0437828b
, jan pobokov
, Стрелок
, Андрік
, финн балтика 84cd5f7a
, Чубака
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Всего на сайте: 225 писателей
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У мене дружина вчора під машину потрапила.
Тепер на милицях.
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Але зараз мене назвуть єретиком і навіть мабуть відлучать від церкви.
Я проти Тимошенко.
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Така собі прихована реклама ... ))
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А у нас у зоопарку хтось вольєри повідкривав!
Радий тебе бачити. На Цензорі без тебе було сумно.
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Кличко ялинку навіть запалив…
Жінки з інгредієнтами салату
ворожать, та чекають див…
Зубрить Петро Лексійович промову,
шліфуючи акторський свій талан…
Бо треба, щоб народ повірив знову
у новорічний, чарівний обман…
В те, що зупинить він на Сході вбивства!
Все по-новОму буде! Без війни!..
Що Тягнибок з Наємом - популісти,
а Шустер з Тимошенко - шатуни…
Що ті офшори - зовсім не офшори!
А лиш заначка… Так… На чорний день…
І що «безвіз» вже буде зовсім скоро!
Дамо амністію бойовикам лишень…
Що він і так із вечора до ранку,
неначе голлівудський Пітер Пен,
рятує свій народ від Приватбанку,
й від конкурентів фабрики «Рошен»…
І що то фейк, що є ікона ніби,
де він у тозі римлянській стоїть
Із булавою, і великим німбом!..
Там булави немає! Не брешіть!
Зубрить Петро Лексійович промову,
що ВеВеПе вже почало рости….
І що хреста свого тяжкого знову
ще й другий термін згоден він тягти…
В промові тій він наче голуб миру!
Усе зробив, що людям обіцяв!
Пораненим «атовцям» дав квартири…
У злодіїв квартири відібрав…
І що чекає доля нас щаслива,
лиш з «Мінськом два»!
Зі святом вас, народ!....
………………………………………………
Гарант був переконливий на диво…
народ повірив знову… Ідіот…
))))
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З наступающим, всього найкращого! )))))
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Олигарх Виктор Пинчук много лет платит миллионы долларов в фонды западных политиков, проводит с их участием "Ялтинский форум", собирает украинскую и европейскую элиту, и вот он использовал всю свою накопленную в мире репутацию, чтобы попросить новую администрацию США отказать Украине во вступлении в Евросоюз и НАТО, и провести выборы на оккупированном Донбассе - очевидно, под контролем оккупантов.
Если бы Виктор Михайлович профинансировал Валдайский форум с Путиным и разместил эту статью в "Российской газете", там его заявления получили бы бурные аплодисменты. Но Кремлю сейчас пиар нужен в Америке, чтобы Трамп почитал.
Зарабатывать деньги в Украине, жить на Западе, и требовать оттуда, из США, чтобы его стране во время войны с Россией отказали в интеграции в западный мир, может только тот человек, который в свою страну и в свой народ не верит, и себя с Украиной не отожествляет
Эти предложения - по сути капитуляция в войне, в которой погибло более 10 тысяч соотечественников Пинчука, и которые продолжают гибнуть каждый день. Если, конечно, "человек мира" считает погибших своими соотечественниками - ведь об этих жертвах в статье в "Уолл-Стрит джорнэл" почему-то ни одной строчки не нашлось.
В Украине телеканалы Пинчука делают важную патриотическую работу для нашего общества, украинские предприятия, подаренные ему тестем, платят налоги, но за рубежом у нас экспортный вариант Пинчука - делец, для которого нет никаких принципов, которые он был бы не готов конвертировать в доход.
Ну прямо как его любимый герой Фрэнк Андервуд.
Юрий Бутусов
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(from Through the Looking-Glass and What Alice Found There, 1872)
`Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
«Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!»
He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought -
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.
And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!
One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.
«And, has thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!'
He chortled in his joy.
`Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
Бармаглот
(перевод Д. Орловской)
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.
Но взял он меч, и взял он щит,
Высоких полон дум.
В глущобу путь его лежит
Под дерево Тумтум.
Он стал под дерево и ждет,
И вдруг граахнул гром -
Летит ужасный Бармаглот
И пылкает огнем!
Раз-два, раз-два! Горит трава,
Взы-взы - стрижает меч,
Ува! Ува! И голова
Барабардает с плеч.
О светозарный мальчик мой!
Ты победил в бою!
О храброславленный герой,
Хвалу тебе пою!
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.і
))))))
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"Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, блядь, не любиш Україну?"
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А теперь - мгновения.
Раньше поднимался член,
А теперь - давление.
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Украина станет европейским государством !
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Знаступающим, всього найкращого, шановний ПАНЕ!)))))
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http://censor.net.ua/forum/889998/pyanyyi_politseyiskiyi_vehal_v_ograjdenie_gorodskoyi_elki_v_mariupole_fotoreportaj/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_62261224
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