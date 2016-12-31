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Теги: МЗС (542) ОАЕ (11) туризм (119)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинские туристы продолжают оставаться в аэропорту Шарджи. Объяснения AirArabia относительно задержки рейса в Киев - противоречивые, - МИД. ФОТО

Около 100 украинских туристов все еще не могут вылететь в Киев из международного аэропорта в Шардже. Они размещены в VIP-зоне и обеспечены всем необходимым в данной ситуации.

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Отмечать новый год в ВИП зоне , тоже весело, лучше там чем в самолете. Требуйте задержания рейса до часу ночи.
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З іншогї сторони ,в літаку теж непогано)))
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Хай щастить Вам у Новому Році! Хай збуваються мрії усі! І літак чика на порозі! І Бориспіль вже у вікні! Не сумуйте!
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точно, нехай солдатикам розкажуть як їм тяжко і хуйово.
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На фото не похоже на ВИП зону. А вообще пассажиров ОБЯЗАНЫ разместить в отеле за счет авиакомпании,если по её вине произошла задержка. Туристы плохо осведомлены о своих правах.
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Не летал такими. В Дубаи прилетал на Тюркиш лайн из Стамбула.
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В аэропорту Шарджи нет гостиницы, а выйти в город они не могут, так как у них одноразовая туристическая виза была.
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Не был ,не знаю. А вот в Дубаях меня селили в отель ,когда рейс задержали.
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Не выпускают - значит что-то знают и нужно подождать. Может, кацап по пути с пукалкой затаился. Что-то же не так.
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Российские дипломаты, высланные из США, по всей вероятности, встретят новый год в пути

*****

Пассажиры столичных аэропортов сегодня вновь столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов
По данным сервиса «Яндекс», изменения в расписании коснулись почти 70 вылетов. Больше всего задержанных и отменённых рейсов - в Шереметьево. Подобные сбои наблюдались и накануне. *****

Крупная энергоавария в Мурманске
По предварительным данным, без электричества остались дома в центре города, административные здания, железнодорожный вокзал, обесточены светофоры, сообщает FlashNord. Агентство отмечает, что это третий случай отключения электричества в городе с начала ноября. Местные энергетики затруднились сказать, когда энергоснабжение будет восстановлено.
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Вчера дети улетели в Дубаи, рейс в Борисполе задержали на 9 часов. Блин, надеюсь за две недели все проблемы решат. Вот вам и Эльдорадо...
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Ну не в окопах же вони сидять-посидять трохи.
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Слухай, коли мій кум сидів в окопі біля Попасної в 59 бригаді, його жінка і дитина літали в Шарм-ель-Шейх на тиждень. Звідти їздили в Єрусалим і молились за батька. Хлопці для того і сидять в окопах, щоб Україна нормально жила. Не забкваючи при цьому своїх героїв. З Новим Роком всіх українців - і тих, що на передовій, і тих, хто в тропіках, і тих, хто дома біля ялинки! Удачі всім нам. І Перемоги!
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епт, в ВИП-зоне сидят, смысл уже куда то спешить)). Или в ОАЕ отпразднуют или в воздухе, тож нормально)
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Тем временем, пользуясь моментом, поздравляю всех юзеров, независимо от национальности, расовой принадлежности и половым признакам с наступающим Новым годом! Желаю всем мира и добра!!!!!!!!!!!!!
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Спасибо...

Вот..., "независимо от национальности" - это ты погорячился...
На цензоре такого не прощают.
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Вата и кацап это не национальность, так, что не нужно тут пургу гнать!
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твое дело тебе в тело - те и вам в десятикратном размере, чухонцы
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В лучшем случае Новый год они встретят в аэропорту Шарджи.

В худшем - в воздухе.

Домой на ёлку им уже не попасть.
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Не! если вылетят сейчас,то успеют дома Новый Год встретить,четыре часа лёту "боингом"
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"не всякий украинский туристска, может позволить себе задержку в аэропорту арджи!"
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Всех с новым годом.
По ценам, если ехать на Шри Ланку - 9000 -9800 гр. билеты (туда - обратно, если брать месяца за 3 ), проживание ( не отели), снимать самому от 5$ сутки, питание (если готовить самому) тоже, что и у нас или чуть дороже. Не стоит злорадствовать, что люди там застряли, многие такие поездки готовят несколько лет.
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А за кацапськими дипломатами в США вилетів літак.............
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благодаря таможни тоже пришлось ночевать в Кракове на ж/д вокзале, автобус опоздал всего лишь на 6 часов автовокзал был уже закрыт, почему меня в новостях не показали?))
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не віп-зона автобуси на польщу у віп-зону залізничного вокзалу не подають
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Это о каком и где тумане рассказывают? В Эмиратах "туман" может быть только в виде песчаной бури из пустыни. Кто не знает - там всё строго и без шуток, не меньше, чем в Израиле. В их самолете трижды предупредили, что распивать спиртные напитки запрещено!!!. Нет, уже осталось долететь до нашего аэропорта минут двадцать, наша молодая парочка открыли виски из Дути Фри и из горла начали цедить, подошла стюардесса-арабка, забрала бутылку, пошла доложила командиру, вернулась и сообщила, что им теперь въезд в Эмираты закрыт на 10 лет. Так что этим украинцам там в Шардже лучше спокойно себя вести. А встречать Новый год всё-таки лучше в аэропорту, чем оказаться в каком-нибудь холодном море и ждать, когда тебя выловят, если дождешься.
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... У других сверкает ёлка,
На двоих накрытый ужин,

А ты бросай меня, девчонка,
Ну зачем такой я нужен. (с) Жуки «Йогурты»
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Не надо злорадствовать. Люди рассчитывали впритык, а тут три дня надо есть, пить, спать. Я допустим никогда не был за границей, работал в ментовке, попал под сокращение, поехал работать в Чехию. На праздники ездил в Париж, мне обошлось 250 евро, просто надо самим организовать свой отдых, категорически не пользоваться турами и транспортом нашим. Так как у наших цены втридорого. И выходит не так дорого
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Надо. Кто не хочет поддержать украинские курорты, пусть страдает за большие деньги.
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Нормальні люди своїх підтримують, а не зловтішаються і не дають порад на кшталт "анадабыла доманадиване". Що поганого в тому, що люди бажають побачити світ? Що поганого в тому, щоб українські туристи відвідували інші країни, добирали досвіду? Як можна українцю поводитись, як якесь кацапське скотобидло, і писати "а нехай не їздять", коли сам нічого не бачив далі свого колгоспу. Тому вони і вірять, що раша найкраща, бо іншого не бачили. І ви таке хочете?! Звідки ця ненавість до своїх співвітчизників?
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який в біса світ! накрадені гроші поїхали витрачати
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Плюю на Путю, чим більше в українських туристів буде всесвітнього досвіду і можливості порівняння, тим менше буде шансів в українських курортів впарювати пострадянський сервіс а-ля крим. Туризм - це дуже добре, насправді.
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Добраться до Праги 1500 грн, самолет/автобус до Парижа и обратно 120 евро, проживание 2 ночи 70 евро, питание с собой взять.
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И нах оно нам? У нас в Карпатах лучше и дешевле. Только ватоголовые всё ещё ездят в Крым или Турцию с Эмиратами.
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Плюю, це називається лобіювання власних інтересів. Але ви користуєтесь брудними прийомами. "Кто не їде в до нас в Карпати, той дурак". Ага, ну бог маркетингу просто. Дуже захотілося в Карпати після цього. Ви хоч розумієте, що по тому, що ви тут верзете, в людей складається враження про населення Карпат взагалі? І ми захочемо до вас в гості? І ті ціни за житло, якими ви оперуєте - вони звідки? В Парижі не була, але в Мілані, Мюнхені, Празі - 35-45 євро, досить пристойні отелі. А в вашому Буковелі ціни, наче не номер, а весь отель купуєш.
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Плюю на Путю
Почему отдых в буковеле дороже, чем в Париже?
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Интересный вопрос. В Париже номер за сутки 1000 евро. Где дороже?
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і в який же це номер у парижі треба йти, щоб стільки платити? колись їздив туди з німеччини. за усе разом з автобусом, екскурсіями, готелем зі сніданками на 3 дні сплатив аж 250 евро. ще на 100 - посиділи у кафешках на обіди та вечері.
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осьдечки. на німецькому сайті ще раз перевірив. данні писав аби-які, тільки щоб отримати калькуляцію. путівка на сільвестр (31.12-02.02) з дюсельдорфу до парижу автобусом. окрема кімната стандарт на 1 персону. 3 дні (2 ночі у готелі).

1
Einzelzimmer - окрема кімната

Düsseldorf- доплата за посадку в дюсельдорфі

5 €
Reisepreis - ціна путівки

194 €
Gesamtpreis - ціна разом з доплатою
194 €
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Даже летом в Париже,удавалось найти чистые скромные отели- в 4 км от Лувра за 38 евро/ сутки,и в сорока минутах ходьбы до Сены-35...49 евро/сутки...
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Париж дороговат последнее время.Комнату в хорошем районе без черных снимали с хозяевами - 400 евро на неделю .
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так то ж на тиждень. а от "плюю" кудись так занесло, що каже наче платив 1000 евро за добу.
чи пьяний був чи бреше?
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Плюю на Путю
77 евро за 2 ночи отдал, возле Мулен ружа. Откройте букинг и смотрите 30-40 евро. Сейчас сброшу фото.
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http://s016.radikal.ru/i334/1612/c8/994ba0121fc8.jpg цена 77 евро за двое суток в Париже, где Эйфелева башня, Елисейских поля, триумфальная арка, нотр дам де пари, музей Наполеона, Версаль, Александрийский мост, бастилия, почему я должен за совковый уровень в буковеле отдавать от 1000 грн в сутки? Что там есть кроме лыж?
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ну и что ? они ж туристы ! Пусть сидят до весны или идут пешком... Че такого ???
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинские туристы продолжают оставаться в аэропорту Шарджи. Объяснения AirArabia относительно задержки рейса в Киев - противоречивые, - МИД. ФОТО
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