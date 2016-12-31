В российской Госдуме РФ угрожают расколом Украины в конце 2017 года и "рекламируют" Савченко

Ольга Панченко
, vivv555777
, Juli Schubs
, Aviso Hela2007
, Роман Сикора 59a8da29
, s b 62ef3610
, NNN
, чтец
, alex1919
, хочется сказать
, FOB
, Lizaveta Nemala
, goldshrek shrek
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, vidasik
, Nickol Nickols
, Headless Cross
, частный сектор
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, Trot91
, Oleh Bondarenko
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, sergik
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, dimitri sheingart
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, alek972
, Sir Belomor
, Glock-19
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, Родион Ивашин
, Василий Дамаскин
, _Цеглою_по_скроні_
, 661125
, Lvbnhj
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, omegats
, CА
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, алдр аалдр 8f000a60
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, Tatyana Pomolova
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, Серый кардинал
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, Прохожый
, Elvis2
, іванов
, Павел Скиба
, Святоша
, Андрей Петров b7cee86a
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, Галина Темирова ba27c95c
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Всего на сайте: 209 писателей
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Пороха?Смешно.
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Страшный БЕНДЕРовец @Realuran
Россияне возлагают особые надежды на 2017 год... ведь этот год пройдет под символом россии - петухом!
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.....
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http://inosmi.ru/politic/20161231/238477507.html
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Чи може твоя Гадя все правильно каже, одноклітинне?
"Україні летельну зброю давати не треба бо Пукін нападе"
"Захарченко, Плотницький - не терористи... це наші брати. Це втомлені від війни люди"
"Українські мами мають вибачатися перед матерями Даунбасу"
"Пукін - не окупант" і так далі
Голова тобі навіщо? Їсти туди?
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4 часа назадВ номинациях пуля - дура, разочарование и зашквар года побеждает Н. Савченко
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в 2017 году режим паРаши ждет крах.
Точно такой же, какой был в 1985 году, в 1953-м и в 1921-м. В эти годы, отстоящие друг от друга на 32 года, в паРашии, включая СССРпаРашу, происходили кардинальные преобразования. Лень в деталях объяснять, какие, а если в двух словах: перестройка, смерть тирана и НЭП.
В истории есть циклы, которые развиваются вне зависимости от нашего желания. Об этом подробнее:
Почему провалился устроенный членами ГКЧП путч
А тут - новогоднее поздравление ку-кутину от украинцев:
Надо было умудриться, чтобы не использовать маты
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ПыСы : и засланная Троянская кобыла Савченко москалям тоже в этом деле не поможет . уж слишком быстро она раскололась
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К тому же скоро безвиз.
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Москве не удастся провести досрочные выборы Верховной Рады или Президента Украины и раскол у них не удастся.
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