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Теги: Затулин (275) оккупация (6378) территориальные претензии (115) украинофобия (490)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В российской Госдуме РФ угрожают расколом Украины в конце 2017 года и "рекламируют" Савченко

В российской Госдуме Украине угрожают начать раскол страны в конце 2017 года – если Москве не удастся провести досрочные выборы Верховной Рады или Президента Украины

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Ага все захотят жить вместе с такими сраными абизянами как Денис Иванов .
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В Украине и России одна и та же воровская Система власти . В 2017 году украинский народ выберет власть , которая будет служить народу , а не грабить свой народ
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Ватник,вы уже никогда и никого не выберете.Дёрни "Боярышника" и ложись спать.

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Бедный вы человек , если по нику , фамилии судите о человеке . Вам наверно нравиться человек с украинской фамилией Захарченко ?
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Сейчас тебе парашенкатролли все расскажут, что надо говорить, а что нет )))
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Янык сделал ошибку , что не закрыл Шустера . Новая власть исправила ошибку Яныка
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A ты непарашенкотроль лучше расскажи какого хрена так волнует киевская власть кремлеказлов? Каким боком эти твари к Украине? Или тебе по методичке только про парашенкотролей велено?
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Савченко?В Украине нет сколько гречки,что-бы эту пришыбленную выбрать...
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СУЧЕНОК ЗАТУЛИН ОТРАБАТЫВАЕТ СВОЕ БАБЛО,ДА ТЫ ПАДЛО ЗДОХНЕШЬ РАНЬШЕ И ЕСЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ В УКРАИНЕ УШЛЕПКИ,КОТОРЫЕ ХОТЯТ В ПИДОРОСИЮ,ТО ЕСТЬ И СИЛА В ЛИЦЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ,ВОИНОВ АТО,КОТОРЫЕ ЗАДАВЯТ ЭТУ ПАДАЛЬ НА КОРНЮ,ЗАПОМНИТЕ ЭТО ТЕ,КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ СТУЧАТ ПО КЛАВЕ ВОСХВАЛЯЯ ПОЦЕНА.
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Порошенко коррупционер, у него куча продажных коррупционеров в партии. Но у него есть один очень большой плюс-его больше всего ненавидит кремлядь. А это ведь о чём-то говорит, правда?
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Ага. И при этом кормить русских налогами с Липецкой фабрики. Почему? Потому что она приносит прибыль. А говорить можно все, что угодно, пипл все схавает.
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Кремль любит таких как ты, его верных полезных идиотов..
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А ненавидит ли? Или пыль в глаза пускает? Вопрос!
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где патриот джамал со своими постами созвучными с кремлевскими речевками
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ггг... он уже новый год, надо полагать, встретил, по владивостоку...
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судя по всему он традиционно только под звук курантов кремля
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Вот что боярышник дупотворящий с Госдумой делает !
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госдура блядь,выродки вонючие!ещё немного и мы будем наблюдать раскол россии!а вас кацапы первых на куски разорвут обвинив....в жидомасонском заговоре,агентами госдепа и т.д.!
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Ледокоин Гетьмана Retweeted

Страшный БЕНДЕРовец @Realuran

Россияне возлагают особые надежды на 2017 год... ведь этот год пройдет под символом россии - петухом!
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Наде надо ехать в Крым к этому ,который там коз пасет и принимать участие в президентских выборах нароссии. Вот и будет нароссии власть не воровская.
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Пинчука что ли выбрать ? Его тоже русня в соцсетях вовсю пиарит.
http://inosmi.ru/politic/20161231/238477507.html
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После боярышника откачивали? Делай перерывы, болезный.
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найкращої антиреклами для Гадєньки важко й вигадати
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ггг... а ты призываешь поедать кремлевское говно, которое ты поедаешь?..
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ІдьЙот, для мене Барига такий самий ворог як і Гадя.

Чи може твоя Гадя все правильно каже, одноклітинне?
"Україні летельну зброю давати не треба бо Пукін нападе"
"Захарченко, Плотницький - не терористи... це наші брати. Це втомлені від війни люди"
"Українські мами мають вибачатися перед матерями Даунбасу"
"Пукін - не окупант" і так далі
Голова тобі навіщо? Їсти туди?
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Да,з Надюшкою Рашка прокинула Украіну капітально....Хто б міг подумати....
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Чтоб тебя, затулин, в 2017 году разделил на несколько частей паталогоанатом в мацковском морге, сцука кацапофашистская.
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Нам нужен президент,патриот,который не с кучминой песочницы.У них"пуповинная"связь с кацапией и раболепскле поклонение на генном уровне.И юлька тоже пролетает...
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Ваш президент патриот получит свои 1.5 % и ты будешь истерить шо народ не любит патриотов и кругом одни враги..
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КОНЕЧНО РУССКИЕ ДУРАЧКИ. . - Украина не из-за них не состоялась. а из-за нашего нехлюйства. и выбираться мы будем из гавна. не в русскую сторону. и не оглядываясь на ваши бредни. а назло русским и на радость украинцам. осталось сгуртоваться . проснуться и двинуть гуртом на врагов. шо там . шо здесь. одним миром мазаны.
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И Пинчука на россии могут выбрать президентом вместо воровской власти. А то совсем о матушке не беспокоятся все об Украине думают. Ничего себе все людям. Блпгодетели.
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яке твоє псяче діло що буде в Україні? займіться чисткою своїх сараїв нарешті, рептилоїди
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демократия конечно хорошо ,и свобода человека её основа. Но в условиях войны ,надо принимать такие законы ,чтобы ни одна падла не смела вякать и проповедывать хуйловские идеи на развал страны. Да и пора называть вещи своими именами и вводить военное положение .
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Вангую :
в 2017 году режим паРаши ждет крах.
Точно такой же, какой был в 1985 году, в 1953-м и в 1921-м. В эти годы, отстоящие друг от друга на 32 года, в паРашии, включая СССРпаРашу, происходили кардинальные преобразования. Лень в деталях объяснять, какие, а если в двух словах: перестройка, смерть тирана и НЭП.
В истории есть циклы, которые развиваются вне зависимости от нашего желания. Об этом подробнее:
Почему провалился устроенный членами ГКЧП путч

А тут - новогоднее поздравление ку-кутину от украинцев:
Надо было умудриться, чтобы не использовать маты
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Отсюда вывод, савченко надо лишить всех полномочий, что бы не засерала своими высерами мозги нормальным людям!!!
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Для начала, хотя бы приостановить закон Савченко. Очевидно,законодатель она явно никакой.
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Шота сильно часто козлота стала поговаривать о расколе Украины. Шо у шутов на языке ,то у пуйла в голове.
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Від тоі Савченко вже тошнить,Скільки можна вже про неі говорити.
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теперь ,наконец,понятно ваше возмущение:порохоботы все богатые,а зрадоботы все нищие
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Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами.
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Смоктати та ридати, казлажопоморді шакалосвині кацапські!
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Чем більше затуліних- соловйових -жиріків та інших фріків-людожерів будуть забруднювати інфосвіт, тим краще, тому що менше залишиться аргуметів у «онижебратья» і «путинихобманул,аониневиноваты», і тим скоріше українці остаточно залишать сумніви щодо відношення до «братьёв»-орків.
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Затулин дурачек что с него взять . Украина действительно была на грани раскола . только было это 2014 году . сразу после Майдана . а сейчас несмотря на все подвиги Петра на все то говно которое прет из Верховной рады Украина как никогда едина . про всякие ХыНыРы и ОНыРы мечтают только самые упоротые и то в пол голоса на кухне

ПыСы : и засланная Троянская кобыла Савченко москалям тоже в этом деле не поможет . уж слишком быстро она раскололась
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Им о себе думать надо, будет ли роиссия после 20170го года. А они в Украину лезут долпойопы.
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оно не в курсе все "хахлы" уже давно замерзли,дефолт опять же кого они раскалывают?
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Tk pust eto vsjo,shto ni pozhelali drugim tranam i narodam 2016gou izhelajut 2017,pust snachalo zbyvajetca u nih.
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Зря надеются, Украина едина, как никто в мире.
К тому же скоро безвиз.
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Кацап ну что там ваш президент сТрамп санкции снимает или говорит что они вам на пользу ?
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В российской Госдуме Украине угрожают начать раскол страны в конце 2017 года - если Москве не удастся провести досрочные выборы Верховной Рады или Президента Украины

Москве не удастся провести досрочные выборы Верховной Рады или Президента Украины и раскол у них не удастся.
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Тут уже стоит вопрос,мы-или они.Улыбаться этим тварям,что бы выжить,уже не получится.
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Я не понимаю что руские фашисты так безпокоится как живут Украйне, пусть сперва на свою ничею росию пасмотрит и что небуть делают что их люди не жили как бомжы.
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МЕЧТАТЕЛИ... Не любить правителей Украины и не любить неньку нашу Україну - это разные вещи..... Или как сказал правитель ИХ - путин.... МУХИ ОТДЕЛЬНО, КОТЛЕТЫ ОТДЕЛЬНО.... Прошу дико извинить, но но здесь процитирую г-на лаврова --- ДЕБИЛЫ....
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а к чему пришла с 1991 года рассейская педерация ??? не смешите меня ....
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Короч треба гнати жидву з Ураїни бо скоро нікому і захищати буде кордони. А те що госдура в кацарії блеє якось начхати
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Путин давно не живёт со своими жёнами,а больше встречается с изношенным Медведевым,который подыгрывал больше Януковичу
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Какая педерация ? У них даже референдума о создании педерации не было кроме как в Чечне и то после того как Грозный с землей сравняли.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ российской Госдуме РФ угрожают расколом Украины в конце 2017 года и "рекламируют" Савченко
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