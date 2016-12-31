Почти 100 украинских туристов третьи сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia, - советник мэра Львова Кенигштейн

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, alex1919
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, Fell
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, Garsia UA
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, Aviso Hela2007
, украинец-023
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, кеша рун
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, alek972
, Sir Belomor
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, Родион Ивашин
, Василий Дамаскин
, _Цеглою_по_скроні_
, 661125
, Lvbnhj
, Leonid Danilovich 642846d2
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, CА
, Лера Ларченко
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, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
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, Hanka Panyanka
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, 20500
, Yuriy Yurieff
, I Am 644f2298
, war3
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, Шурум Бурум
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, svetozar
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, botoks
, alks
, heinar must
, roadstar
, Anton Som
, Гыг с Вами
, я гражданин Украины
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, Ник Литвиненко
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, іванов
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, Святоша
, Андрей Петров b7cee86a
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Всего на сайте: 211 писателей
Или нам предлагают скинуться им деньгами?
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Українські номери посольства не відповідали декілька днів.
От вам приклад.
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Конечно, лучше посадить людей в автобусы и поехать по дорогам, забитыми танками и турецкими гражданами, чем сидеть в номерах никого не интересующих отелей
Что там такого в ОАЭ происходит? тишь да благодать. Пусть добираются другим транспортом. Меня не харит что они попали на пару сот баксов. Это жизнь.
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Ежели "все там летают", то должна летать и Эйр Арабия, ну а если не хочет лететь, то тогда все вопросы туроператору.
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Источник: http://censor.net.ua/n421822
А в стране война и как бы шастанье по курортам ОАЭ выглядит несколько пошло.
Так что г-н Кенигштейн, идите накуй.
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http://antikor.com.ua/articles/144321-video_s_kolonnoj_ubegajushchih_iz_osobnjakov_v_ssha_diplomatov_rf_vzorvalo_setj
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Статья Пинчука вызвала волну возмущения среди представителей «партии войны», - мнение
«Абсолютно очевидно, что украинским «ястребам» нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях». Так Виктор Медведчук прокомментировал резонансную статью в Wall Street Journal авторства Виктора Пинчука.
«Статья Виктора Пинчука, опубликованная в Wall Street Journal, вызвала волну возмущения среди представителей «партии войны», заинтересованных в сохранении их власти и абсолютно необходимого для этого усиления изоляции Украины. Ведь не секрет, что напряженные отношения с Российской Федерацией являются одной из ключевых внешнеполитических проблем и для партнеров Украины в Европе и США. Как не секрет и то, что руководство этих стран с нетерпением ждет от Украины не очередных обвинений в адрес собственных граждан или соседних держав, а того, что в кризисе на Востоке Украины наше государство сможет предложить реалистичную повестку дня, возьмет на себя инициативу и полную ответственность за жизни и благополучие украинцев», - написал Медведчук на своей странице в Facebook.
Лидер «Украинского выбора» считает, что сторонникам силового решения конфликта на Донбассе нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях.
«Правильность этих идей я и другие участники Общественного движения «Украинский выбор - Право народа» постоянно подчеркивали, отстаивали и отстаиваем. Представители «партии войны» и не критикуют эти идеи. Так как для этого просто нет аргументов. Куда проще попытаться устроить обструкцию.
Впрочем, противники нормализации отношений с РФ уже в меньшинстве - по данным опроса центра Разумкова, опубликованным 16 декабря, 51,1% украинцев считают россиян братским народом (без учета нескольких миллионов украинцев, проживающих на пока неподконтрольных территориях). И эта цифра растет с каждым днем и с каждым новым думающим человеком, который решается признать очевидные факты», - утверждает политик.
З.І. уже і потрібні соцопитування нам подсовують..
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