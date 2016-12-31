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Теги: армия (7188) Минобороны (4512) Новый год (626) поздравление (535) Полторак (685)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"С таким народом армия непобедима!", - Полторак поздравил украинцев с наступающим Новым Годом и Рождеством. ВИДЕО

Министр обороны Украины Степан Полторак поздравил военнослужащих и всех украинцев с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым.

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на трутней и Народ? я не делю,я констатирую факт. Воры и трутни к Народу отношения не имеют . Народ платит,умирает,трутни воруют и жрут на халяву.
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будь честен перед собой ,а не так как порося и генералы - лицемеришь
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Ни что не объединяет людей так ,как
совместно спёртое «бабло» !!!
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Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог ! Если Владимиру
Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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«Лучше стадо баранов
под предводительством льва, чем стая львов под предводительством барана…»Наполеон
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главное, что не с тобой!
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та не стібіться вже....Новий Рік на носі...нехай!
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Гівнюк.... Нах нам твоє привітання.... Воно хоч знає, що війна в Україні?!
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Камрады, и никто не знает- шо это у него за Знак, на правой стороне груди? По идее- это не наградной.
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так...тож фожизди ....а шо в Адіка були бойові нагороди за Другу Світову
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А напоминает мне, кое что. Именно от Второй Мировой. Вот верх Знака интересен. Там, по идее- какая-то цифирка...
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Ага. "7 с половиной прыжков с самолёта, без парашюта".
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Судячи з того що нижче "ромб", то мабуть теж знак закінчення якоїсь бурси.
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Да, скорее всего. А вверху- наверное год выпуска, по идее.
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Яка бурса? Образование среднее, между неграмотным и малограмотным.
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Образование высшее. Окончил Орджоникидзенское высшее военное командное училище МВД СССР имени С. М. Кирова, Военную академию Вооруженных сил Украины.
Вікі.
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пуяю.........співаю......... .Happy New Year (ABBA)
С Новым Годом,
С Новым Годом,
Пусть нам всем видится время от времени,
Мир, в котором наш ближний нам друг.
С Новым Годом,
С Новым Годом,
Пусть у нас хватит сил для исполнения наших желаний,
Иначе нам ничего не останется, как только лечь и умереть,
Тебе и мне.
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Минає рік… Готуємось до свята…
Кличко ялинку навіть запалив…
Жінки з інгредієнтами салату
ворожать, та чекають див…

Зубрить Петро Лексійович промову,
шліфуючи акторський свій талан…
Бо треба, щоб народ повірив знову
у новорічний, чарівний обман…

В те, що зупинить він на Сході вбивства!
Все по-новОму буде! Без війни!..
Що Тягнибок з Наємом - популісти,
а Шустер з Тимошенко - шатуни…

Що ті офшори - зовсім не офшори!
А лиш заначка… Так… На чорний день…
І що «безвіз» вже буде зовсім скоро!
Дамо амністію бойовикам лишень…

Що він і так із вечора до ранку,
неначе голлівудський Пітер Пен,
рятує свій народ від Приватбанку,
й від конкурентів фабрики «Рошен»…

І що то фейк, що є ікона ніби,
де він у тозі римлянській стоїть
Із булавою, і великим німбом!..
Там булави немає! Не брешіть!

Зубрить Петро Лексійович промову,
що ВеВеПе вже почало рости….
І що хреста свого тяжкого знову
ще й другий термін згоден він тягти…

В промові тій він наче голуб миру!
Усе зробив, що людям обіцяв!
Пораненим «атовцям» дав квартири…
У злодіїв квартири відібрав…

І що чекає доля нас щаслива,
лиш з «Мінськом два»!
Зі святом вас, народ!....
………………………………………………
Гарант був переконливий на диво…
народ повірив знову… Ідіот…

))))))
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Поки в країні війна, синочок по Греціях показує патріотизм....
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Это от в зоне проведения АТО на блокпосту сепаратистов вешает героически украинский флаг.
Честно - честно!
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Без броника и каски, в одних трусах.... герой, весь в папашку!
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Не будем сегодня о грустном. Слава Украине!!!!!!! Слава ЗСУ !!!!!!!!!!! Слава УКРАИНЦАМ!!!!!!!!! Смерть Пуйлу!!!!! Позор московии!!!!!!!!!!!! Ганьба рашистам!!!!!!
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Кот- красавчик! Как Кот-Бегемот, из "Мастера и Маргариты" Тока- мини.
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На фотке одно нормальное лицо и то морда....
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даже у кота морда семейная, круглая. специально так подбирали? не сиамский явно
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Сразу по их довольным ,сытым харям понятно что они "патриоты" .Сынок евоный судя по всему пару лет провел в АТО.
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Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог ! Если Владимиру
Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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Героїчна боротьба синка Полторака за Україну в Греції! Слава Україні!


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А Вы уверены, что это украинка??? Страшна.... И сисек нет.....
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Сынок явно интеллектом не обезображен, на Стыцька похож))
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Хай хлопцы поскорее возвращаются с АТО домой, в Киеве их ждет немало работы. Внутренний враг не менее подл и коварен, чем внешний.
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Хроники Хунты ‏@JuntaChronicles

Ёлочка-ёлка,
лесной аромат
Под ней похоронен
Удмуртов отряд
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Коли в ночі у дім, квартиру, хату
Прийде Різдво, ялинка і вогні.
Згадай, хоч на хвилинку, про солдата, який в окопі мерзне на війні...
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у ОФШОРЕНКА ИСТЕРИКА....
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Перестаньте будь ласка писати гадости НУ будь ласка ми та я прошу Вас ГА перестаньте
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А это не гадости это мнение обычных (Пересiчных ) граждан Украины (можно даже сказать - электората) о г-не Полторак....
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Так выскажи истинное мнение народа Украины, а мы.... поржём!
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стыцько, ты лучше передай своим хазяям, пусть они гадости НЕ ДЕЛАЮТ! Тогда не о чем будет писать.
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У зрадодовбаних ніколи свята не буває.. Вони будуть не вони якщо лайно не будть лити щоденно..
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Опять про народ мантры ,видать совсем ВСЁ плохо ..................
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Гаразд гадості писати не буду!! Тому бажаю копрофілкам стецька повні чаші лайна на Новий рік і щоб кожному з дупи того, чий смак він найбільше полюбляє
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А для начала оно и не плохо! Мало хто успеет.... ну оРостовится!
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Всем доброго времени!С Наступающим Новым годом дорогие мне Украинцы!Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья,благополучия,душевного спокойствия,мира,единства и конечно Процветания Украины и ее Гордого и мужественного народа.Слава Украине!Слава Нации!Смерть врагам.
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Про "мінськ" і яке лайно відправив барига нас представляти...

Статья Пинчука вызвала волну возмущения среди представителей «партии войны», - мнение

«Абсолютно очевидно, что украинским «ястребам» нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях». Так Виктор Медведчук прокомментировал резонансную статью в Wall Street Journal авторства Виктора Пинчука.

«Статья Виктора Пинчука, опубликованная в Wall Street Journal, вызвала волну возмущения среди представителей «партии войны», заинтересованных в сохранении их власти и абсолютно необходимого для этого усиления изоляции Украины. Ведь не секрет, что напряженные отношения с Российской Федерацией являются одной из ключевых внешнеполитических проблем и для партнеров Украины в Европе и США. Как не секрет и то, что руководство этих стран с нетерпением ждет от Украины не очередных обвинений в адрес собственных граждан или соседних держав, а того, что в кризисе на Востоке Украины наше государство сможет предложить реалистичную повестку дня, возьмет на себя инициативу и полную ответственность за жизни и благополучие украинцев», - написал Медведчук на своей странице в Facebook.

Лидер «Украинского выбора» считает, что сторонникам силового решения конфликта на Донбассе нечего возразить ни по поводу отсутствия перспектив вступления в ЕС и НАТО, ни по поводу необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской областях.

«Правильность этих идей я и другие участники Общественного движения «Украинский выбор - Право народа» постоянно подчеркивали, отстаивали и отстаиваем. Представители «партии войны» и не критикуют эти идеи. Так как для этого просто нет аргументов. Куда проще попытаться устроить обструкцию.

Впрочем, противники нормализации отношений с РФ уже в меньшинстве - по данным опроса центра Разумкова, опубликованным 16 декабря, 51,1% украинцев считают россиян братским народом (без учета нескольких миллионов украинцев, проживающих на пока неподконтрольных территориях). И эта цифра растет с каждым днем и с каждым новым думающим человеком, который решается признать очевидные факты», - утверждает политик.

З.І. уже і потрібні соцопитування нам подсовують...
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КАК УКРАИНЦЫ РЕАГИРУЮТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПОЗДРАВЛЕНИИ Президента с Новым ГОДОМ . .
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Эх,Полторак! На коленях надо стоять перед своим народом,до земли поклониться,руки целовать,ребятам,воинам,героям,которые там под обстрелами,на огненных рубежах,в холодных окопах,каждую минуту рискуют своими жизнями.Все эти тяжести несет на своих плечах народ.А вы все,элегантно упакованные что для народа делаете?
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События 2014−16 годов в Новороссии стали в этом смысле для меня удручающим свидетельством того, что русские (к коим следует отнести и украинцев, хотя это уже «бывшие русские») оказались ввергнуты в ситуацию, схожую с арабо-израильским или индо-пакистанским конфликтом - когда при долгом отказе от устранения главного противоречия между государствами (в нашем случае - самого наличия украинского государства на русских землях) противостояние может идти годами и даже десятилетиями.
В конце февраля 2014 года мы (добровольцы из РФ) прибыли в Крым, чтобы поддержать местное ополчение в столкновениях с украинцами и татарами. Мы пробыли в Симферополе всего 2,5 дня - больше не понадобилось, «всю работу» сделали российские войска. В начале мая того же года, взяв отпуска, мы поехали поддержать ополчение Донбасса (тогда российские войска ждали со дня на день), и в итоге я нахожусь на Донбассе уже 2,5 года, и, возможно, придется находиться столько же, пока не будет достигнут результат, за которым мы сюда приехали весной 2014-го: минимум - деоккупация всех территорий ДНР-ЛНР (в границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины), максимум - освобождение всей Новороссии.

Ходаковский.
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от сЦук устроился, третий год войны, а волонтеры, как возили в 2014 на передовую, так до сих пор и возят!
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панопикум какой то с позирующей лысой зал...упой
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Народ и страна у нас самые лучшие , а эта чума портит настроение .
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стоп,а хіба ми не переможені,хіба Україна не окупована іншою "нацією" україножерів які проводять Героцид над українцями?
Чисельність українців в Україні страшними темпами зменшується,тому що українці -злидні на самій багатій землі світу,і смертність в рази перевищує народжуваність.
ю2влада без пострілів в тилу зменшує населення на сотні тисяч, і українцям по йух,як під гіпнозом.... А на фронті заборонено визволяти свою землю...
то українці непереможна нація ??
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все багатство,всі ресурси ,вся влада України тихо,без єдиного пострілу захоплені іншою "нацією" ..НЕПЕРЕМОЖЕНІ ??
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Снова зрадженые твари начинают свое гнусное дело : делить на власть и народ, , на правильных патриотов и неправильных , хотя народ выбирает эту власть и сама власть состоит из такого же народа, в меру героического и патриотического , в меру подлого и воровитого. Но твари продолжают делать дело в котором так поднаторел Ху№ло: делить, раъединять и искать врагов там, где их нет...История украинских гнид ничему не учит
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Цензор.НЕТФорум Украины"С таким народом армия непобедима!", - Полторак поздравил украинцев с наступающим Новым Годом и Рождеством. ВИДЕО
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