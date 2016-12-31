Украинский воин Проводенко лично уничтожил двух наемников, но, прикрывая отход своей группы, пал смертью храбрых, - журналист

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, goldshrek shrek
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, Nickol Nickols
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, alex1919
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, Trot91
, Oleh Bondarenko
, opus
, Игорь Д
, Андрей Шевченко 73396fdd
, sergik
, Fell
, dimitri sheingart
, НБ
, комэск Титаренко
, Garsia UA
, кацахол
, M Mi d927ae0e
, Евлампий Морамойкин
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, Aviso Hela2007
, украинец-023
, Чубака
, Juli Schubs
, кеша рун
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, NNN
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, alek972
, Sir Belomor
, Glock-19
, фашизд
, Родион Ивашин
, Василий Дамаскин
, _Цеглою_по_скроні_
, 661125
, Lvbnhj
, Leonid Danilovich 642846d2
, omegats
, CА
, Лера Ларченко
, алдр аалдр 8f000a60
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, V-roma
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, Hanka Panyanka
, rock-n-roll
, Ватник Дзедываевалов
, Вдадис Зворыкин
, 20500
, Yuriy Yurieff
, I Am 644f2298
, war3
, Шпилли Вилли 12d74af3
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, Илья Ильин e75eb129
, botoks
, alks
, heinar must
, roadstar
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, Гыг с Вами
, я гражданин Украины
, Наглая Морда
, Владимир Редько 95ab5c4e
, Ник Литвиненко
, sobir
, violator
, нетоварищ
, Vlad
, Nestor Mahno bd2f6107
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, Baks13
, Khmelnitskiy
, Viktor Marchenko
, Tatyana Pomolova
, trolik
, Виктор Коцяруба
, Серый кардинал
, Путлер Капут
, Самтакой
, Прохожый
, Elvis2
, іванов
, Павел Скиба
, Святоша
, Андрей Петров b7cee86a
, igezo
, Руцкий Рейх
, Олександр Миколайович
, Галина Темирова ba27c95c
, Alex Palyvoda
, Виталий Безносюк
, Alexandr Orlyk
, Zaporozec
, Иван Иванов 1f0e171f
, Алекс Алексов eee499df
, Cocos. ua
, литвинус
, Филипп Филиппович Преображенск
, Леонид Богданов
, Ольга Панченко
, vinidi
, Данило Галицький 1c1ee858
, Sabio
, хтось собі такий
, Ватофакер
, styapashka
, Zlayya Zemfira
, Федір
, TaT'ana
, Бандерівець
, Igop
, Игорь Леоненко
, Олександр Єдинак
, Pavlo Dudra
, Славик Шустрик
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Богородице вірним обороно. ("Хорея Козацька")
Давній гімн Богородиці (XVII ст.)
https://www.youtube.com/watch?v=jaGqUPER1M0
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Это всё, что нужно знать о шоколадном воре.
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А Козаку и всем Героям, сложившим голову за нашу Украину, бесконечная благодарность и вечная память!
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Украинский воин так же шагнул в бессмертие,ценой своей жизни защищая свободу своей страны от русских фашистов и их прихлебателей в лице того же Пинчука.
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НУ ТОДІ СКИНЬТЕ ВАШІ СЛОВА Авакову ...
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Всем погибшим вечная память.
Но!!!! С ними все понятно,они отдали жизнь за Родину.
А вот как быть со всеми нами?! Так и будем поставлять воду,электроэнергию,продовольствие (посмотрите на границу с Крымом-очереди из фур и продолжение поставок электроэнергии. Энергомост это фикция,чтоб прикрыть предательство липецких засранцев),тепло всем этим убийцам украинских патриотов?!
Ну вот КТО их обогревает? Кто им платит пенсии и соцпособия? Вы серьезно верите в полтора миллиона переселенцев? На вскидку,настоящих,а не липовых переселенцев,не болеее 300-400 тысяч. Остальные,да чего там говорить,вы на блок-посты посмотрите и увидите их там каждый день,шастающих через линию фронта.
Вот эти то шастающие,ненавидящие всех нас,готовых голосовать за Бойко и Пинчука,они то поддерживают вот этих убийц и садистов.
Сто раз говорил и не устаю повторять,хотите,чтоб война закончилась?
Так это же просто!!! ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!! Полностью закрывается вся граница с оккупированными территориями,визовой режим со страной-агрессором (ООН же признало тот же Крым оккупированным! Вы понимаете,что Украина,совершает международные преступления,продолжая туда поставки?! не понимаете? Тогда почему удивляетесь,что они не хотят больше санкций? Я про партнеров Украины. Они устали от нашего вранья и хохлизма),полное прекращение всех поставок на те территории.
Не должно быть НИКАКИХ блок-постов. Есть линия фронта с оккупированными территориями.
Начиная с Крыма!
Слава погибшему украинцу!!
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Луценко уже возбудил уголовное дело по факту глумления над погибшим Героем?
Нет?!!
А СК РФ наверняка. По поводу того,что погибший уничтожил двух мирных жопочленцев.
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маю досвід...як ті офіцери п'яні за столом кричали "гаспада"..."гаспада" давайте віпьем.....а потім ці "гаспада" в центрі міста... вночі... обсикали вітрину центрального універмагу...
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А собак лугандонії та параши будемо прикопувати бїля окраїни. І тільки для того, що б не смерділо те ордло.
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Наших детей эабирает война.
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Вашими молитвами и обеспокоенностями.
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Он погиб за родной Луганск!
Смерть рашистам и ватным оркам!
PS. Томазова Марина, выложившая фото в сеть - бойся до конца дней, тварь! Выдашь всех своих пособников!
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Вечная память Герою-козаку!
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Так я себе и представлял НАСТОЯЩЕГО УКРАИНСКОГО КОЗАКА !!!
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Рашисты глумятся над телами погибших солдат а мы им за это жест доброй воли - освобождаем преступников рашистов.
Власть барыг и предателей.
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...та щоб тремтіли москалі почувши ім'я твоє...!!! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
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А тварям рашистким вечное презрение и небытие!
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