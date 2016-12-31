Предложения Пинчука - по сути капитуляция в войне

FOB
, s b 62ef3610
, Lizaveta Nemala
, goldshrek shrek
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, vidasik
, Nickol Nickols
, Headless Cross
, частный сектор
, alex1919
, Игорь Карпушин
, Trot91
, Oleh Bondarenko
, opus
, Игорь Д
, Андрей Шевченко 73396fdd
, sergik
, Fell
, dimitri sheingart
, НБ
, комэск Титаренко
, Garsia UA
, кацахол
, M Mi d927ae0e
, Евлампий Морамойкин
, Володимир Шевченко 805b5da6
, Aviso Hela2007
, украинец-023
, Чубака
, Juli Schubs
, кеша рун
, Симон Печеранский
, сам прихожу
, NNN
, Игорь Иванов 0876ff42
, дин шан
, alek972
, Sir Belomor
, Glock-19
, фашизд
, Родион Ивашин
, Василий Дамаскин
, _Цеглою_по_скроні_
, 661125
, Lvbnhj
, Leonid Danilovich 642846d2
, omegats
, CА
, Лера Ларченко
, алдр аалдр 8f000a60
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, V-roma
, укропбандерівець
, Hanka Panyanka
, rock-n-roll
, Ватник Дзедываевалов
, Вдадис Зворыкин
, 20500
, Yuriy Yurieff
, I Am 644f2298
, war3
, Шпилли Вилли 12d74af3
, чтец
, Bob Fayn
, Anna Lukyanets
, Юрий Примак
, Гладкий Олег
, elizar zadunaiysciy
, Jancis
, Yakiv Sirko
, Иван Марков 4c9cbd29
, Alex Best
, qwertyuiopvbbbbbbbbbbbbbbbb
, Шурум Бурум
, Бяка
, Muzoreva
, Valery Greff
, svetozar
, Илья Ильин e75eb129
, botoks
, alks
, heinar must
, roadstar
, Anton Som
, Гыг с Вами
, я гражданин Украины
, Наглая Морда
, Владимир Редько 95ab5c4e
, Ник Литвиненко
, sobir
, violator
, нетоварищ
, Vlad
, Nestor Mahno bd2f6107
, Илля
, Baks13
, Khmelnitskiy
, Viktor Marchenko
, Tatyana Pomolova
, trolik
, Виктор Коцяруба
, Серый кардинал
, Путлер Капут
, Самтакой
, Прохожый
, Elvis2
, іванов
, Павел Скиба
, Святоша
, Андрей Петров b7cee86a
, igezo
, Руцкий Рейх
, Олександр Миколайович
, Галина Темирова ba27c95c
, Alex Palyvoda
, Виталий Безносюк
, Alexandr Orlyk
, Zaporozec
, Иван Иванов 1f0e171f
, Алекс Алексов eee499df
, Cocos. ua
, литвинус
, Филипп Филиппович Преображенск
, Леонид Богданов
, Ольга Панченко
, vinidi
, Данило Галицький 1c1ee858
, Sabio
, хтось собі такий
, Ватофакер
, styapashka
, Zlayya Zemfira
, Федір
, TaT'ana
, Бандерівець
, Igop
, Игорь Леоненко
, Олександр Єдинак
, Pavlo Dudra
, Славик Шустрик
, Flea
, МГМ
, Yarik Sperkach
, Adalet
, сидор сидоров 945e588f
, Валерий Проценко
, Алексей Носов d8330900
alex1919, Headless Cross, goldshrek shrek, vidasik, sergik, комэск Титаренко, Игорь Д, NNN, Андрей Шевченко 73396fdd, Juli Schubs, сам прихожу, Sir Belomor, частный сектор, Чубака, FOB, Вдадис Зворыкин, Ватник Дзедываевалов, Евлампий Морамойкин, Fell, Шпилли Вилли 12d74af3, Bob Fayn, dimitri sheingart, Yuriy Yurieff, украинец-023, Володимир Шевченко 805b5da6, Valery Greff, Lvbnhj, Шурум Бурум, svetozar, кацахол, Симон Печеранский, Родион Ивашин, я гражданин Украины, V-roma, укропбандерівець, Viktor Marchenko, Ник Литвиненко, чтец, Игорь Иванов 0876ff42, Игорь Карпушин, Garsia UA, Лера Ларченко, Олександр Миколайович, igezo, sobir, botoks, Baks13, Tatyana Pomolova, Прохожый, іванов, Филипп Филиппович Преображенск, Самтакой, Леонид Богданов, Cocos. ua, Alexandr Orlyk, Yakiv Sirko, Ольга Панченко, Юрий Примак, Anna Lukyanets, Виталий Безносюк, Alex Palyvoda, styapashka, Руцкий Рейх, Бандерівець
Всего на сайте: 211 писателей
Почему молчит Банковая? Где ее реакция на явное капитулянтство и провокацию?
Заняты дерибаном "плюсов"?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Выборы на Бамбасе - так это уже есть в минских соглашениях
Не вступать в ЕС и НАТО? А что - кто-то собирается Украину туда принимать
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Курс на озвученное им взят еще в конце лета 2014 нашей властью, аккурат после переговоров в Минске. Местные выборы, возврат Донбасса на условиях Путина - все это там есть.
Ну ок. Зато про ЕС и НАТО там ничего нет. Но будем реалистами - никто нас там не ждет и ничего абсолютно не светит.
Посмотрите, как все застопорилось после протеста одних только Нидерландов(не самой большой и влиятельной страны ЕС). И это только по поводу какой-то там Ассоциации! Которая заключена даже со странами Африки.
А французы прямо говорят: Украину в ЕС не возьмем. Да... может лет через 20-30, когда Украина подтянется хотя бы на уровень Румынии или Болгарии, что-то да замаячит на горизонте.
Что же касается НАТО, то вот слова гидранта:
Порошенко: Украина пока не будет поднимать вопрос вступления в НАТО.
Так что, с добрым утром.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить