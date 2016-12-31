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 Форум Украины

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Тему создал:

Предложения Пинчука - по сути капитуляция в войне

Олигарх Виктор Пинчук много лет платит миллионы долларов в фонды западных политиков, проводит с их участием "Ялтинский форум", собирает украинскую и европейскую элиту, и вот он использовал всю свою накопленную в мире репутацию, чтобы попросить новую администрацию США...

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"украинские предприятия, подаренные ему тестем"- может, здесь собачка зарыта? Что за подарки? Я ему ничего не дарила как и большинство народа. Может, стоит поставить вопрос, как с Криворожсталью?

Почему молчит Банковая? Где ее реакция на явное капитулянтство и провокацию?
Заняты дерибаном "плюсов"?
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приватБанковая занята, нэ на часи цэ пытання, не раскачивайте яхту, шатуны и огэнты крэмля!
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Странный вопрос...Банковая думаэт так же, как и этот пинчук. Какая реакция? НЕ потому ли и шумиха такая, чтобы в головы лохторату вбить идею?
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100% верно, но ведь и Банковая в доле. Одно ОПГ гос. масштаба и играют больше на тех, кто больше платит и даёт больше гарантий. Поэтому никто ни сел и не сядет.
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А что такого сказал Пинчук?
Выборы на Бамбасе - так это уже есть в минских соглашениях

Не вступать в ЕС и НАТО? А что - кто-то собирается Украину туда принимать
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Те, що в Пінчука на язиці - в голові у Вальцмана. Він вже давно капітулював перед Ордою. Єдине, що йому заважає - це армія і народ.
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Как вы смеете наговаривать на Прэзидента. Да он спит и видит как сделать вашу жизнь лучше. Да вы просто неблагодарный.
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Меня ещё в 2014-ом поразило,что те,которые высасывают все соки отсюда и,казалось бы,должны защищать даже не Украину,а просто свою территорию дохода-либо отморозились,либо работали на врага.Единственное исключение-Коломойский.Я,как житель Днепра,тогда был очень удивлён и горд.Но сейчас,похоже,всё это нахрен забыто.Порошенко спас страну.Я ни за кого.Понимаю,что все они те ещё...Но...Память-упрямая штука.Потому и обидно.
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ДА ТЫ ПРОСТО БОЛЬНОЙ - РАЗ ТАКОЙ БРЕД НЕСЕШЬ? "Порошенко спас страну"- КОГДА ?
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Ржунимагу. "Порошенко спас страну". Клинический случай. Сочувствую Вам, товарисч.
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Я не вполне поддерживаю А.Ч.,но ,и в самом деле,читайте же осмысленно. Имел место сарказм.
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А почему это сучье сбу не привлекает его по статье ГОСИЗМЕНА ?
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По сути это ГОСИЗМЕНА! Нужно вещи называть своими именами. Пока Порох банкротит Беню и набивает себе карманы подобная гнида поднимает голову.
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Пропозиция Парашенке: чемодан, вокзал, Расея. Может забрать с собой Кононенко, Пашинского, Грановского, Луценка, Ляшка и yuster. Доходов Липецкой фабрики на всех хватит.
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Пинчук предложил, ОК, НО вначале на собственном примере он должен показать: хочешь примирения с рашей, переведи деньги из европейских банков в российские ( ведь Украине по его словам в будущем не надо членство в ЕС), продай недвижимость в странах НАТО ( а шо,Украина по его совету должна быть внеблоковой ) и купи домик где-нибудь в Тверской обл, принять ордло таким как есть, но вначале съезди хотя бы на линию разграничения, сходи проводи в последний путь хоть одного павшего бойца, и только потом можно давать подобные предложения
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Вот это достойный ответ. Пусть его слова не расходятся с делом,лично выходит из ЕС.
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Если не капитуляция,то только Победа.Или компромисс.
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Не понимаю, чего вдрух все так оживились-переполошились после заявления Пинчука? Вы, ребята, пребывали в летаргическом сне?
Курс на озвученное им взят еще в конце лета 2014 нашей властью, аккурат после переговоров в Минске. Местные выборы, возврат Донбасса на условиях Путина - все это там есть.

Ну ок. Зато про ЕС и НАТО там ничего нет. Но будем реалистами - никто нас там не ждет и ничего абсолютно не светит.
Посмотрите, как все застопорилось после протеста одних только Нидерландов(не самой большой и влиятельной страны ЕС). И это только по поводу какой-то там Ассоциации! Которая заключена даже со странами Африки.
А французы прямо говорят: Украину в ЕС не возьмем. Да... может лет через 20-30, когда Украина подтянется хотя бы на уровень Румынии или Болгарии, что-то да замаячит на горизонте.
Что же касается НАТО, то вот слова гидранта:
Порошенко: Украина пока не будет поднимать вопрос вступления в НАТО.


Так что, с добрым утром.
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не в ЕС и НАТО дело! Сегодня никто туда не собирается. Дело в выборах на Донбасе по версии хуйла, которые убьют Украину.
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Вот я с спрашиваю - зачем столько блогеров и наша "спiльнота" несет херню, якобы сделав открытие.
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Зачем Пинчук повторяет слова хуйла? Мы без него их знаем.
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Это не только слова Хуйла, но и официальный курс нынешней власти. На втором я специально заострил внимание.
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Fell, ну ты даешь? Ты что, не понял еще, что на Цензоре 80% комментаторов - тролли шоколадного барыги. Адекватные люди читают, только иногда комментят и все. Зато парашенкатролли засыпают каждую новость кучей дерьма, лишь бы увести в сторону внимание от шоколадного барыги и его проделок. Вроде взрослый человек, судя по комменту, а такой наивный. Сейчас они тебе популярно объяснят, какой ты мудак и как ты смеешь поднимать тему недоверия шоколадной свинье.
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Основная дыра в заявлениях Пинчука - Все делать под гарантии хуйла! Зачем новые гарантии, когда нужно выполнять старые!!!
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Бутусов не все розуміє ... чи просто не все говорить ?
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Деолигархизацию начали,если это всерьез,а не очередной "деребан", с человека защитившего Украину.Сейчас наверно нужно провести быструю подобную операцию с другим ,пока работники его предприятий вдруг " не прозрели" и не выступили с требованием изменить курс страны.В моем понимании, курс на ЕС и НАТО не самоцель,а способ сформировать в общественном сознании психологическую установку на неоспоримость принципа верховенства права и общечеловеческих ценностей с постепенной реализации их в повседневной деятельности и поведении каждого гражданина страны. Разворот в другую сторону,где господствует право силы,а Украина это почувствовала на себе, в том числе и утратой тысяч своих людей,должен быть устранен в зародыше.
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Пусть Пинчук предложит подобное своей этнической родине Израилю. Просадят палестинцев себе в Кнессед и уберут стенку.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПредложения Пинчука - по сути капитуляция в войне
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