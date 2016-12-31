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Теги: боевик (17660) Луганщина (3536) разведка (1431) стрельба (2060) терроризм (19604)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пьяный боевик на Луганщине подстрелил своего 9-летнего сына, - ГУР Минобороны

29 декабря боевик одного из подразделений "6 отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) 2 АК Николай Мечетный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес огнестрельное ранение в ногу своему 9-летнему сыну.

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жаль что не насмерть. детей вжоплечленцев надо истреблять. чтоб дерьмо не плодилось
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ну ничего, подрастет малец, папку завалит
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Лучший из лучших представителей рузкого мира!
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Быдло воспитает быдло и оно будет мстить и гадить Украине, поэтому чем больше подстрелят, тем лучше.
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Скрепний воїн, на таких хероях вся линири тримається.
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молодцы разведчики. важную информацию добыли
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Одна жительница ДНР написала мне, что они живут как в раю. Вот и хочется же узнать, как это жить в раю. Не нравится статья - не читайте. Делов-то.
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почему не нравится статья?. разведчики добыли важную информацию-молодцы? -молодцы. что я опять не так написал. нате вам с БОЛЬШОЙ БУКВЫ.-МОЛОДЦЫ УКРАИНСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ. СНОВЫМ ГОДОМ ИХ. ПОБОЛЬШЕ ТАКОЙ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.- ЗА ЧТО МЕНЯ СПАМЯТ? НУ ГДЕ ТЕ ГЕРОИ? остальную информацию нам не скажут. потому что тайна. все знают что готовится хорватский вариант. путин хйло. росия гавно. а мы молодцы. ну что не так?
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Папа в буфет за бутылкой полез,
Маленький мальчик достал свой обез.
Выстрел раздался и мальчик упал,
Папа свой вальтер быстрее достал.
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) повзрослела, похоже, шо вдобавок ко второй прохффесси есчо и курить скоро начнёт.
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А на ногах у нее то же, что и у девиц из квартала Красных фонарей. Сам видел.
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Есть много из одежд у Пескоструя, что и не снилось Красным фонарям...
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)) ага!! імєнно это і ассоциіровалось)) это і есть - низкие лабутэны, алэ в амстер дамскихь фонарей тонах. кофий шоп и курево его молодой курятине - гарантированно именно третьей древнейшей прохффессией )).
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Это скрепы такие. А черные, потому что траур.
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до речі там прикольні пісюари прямо на набережні ...трикутні такі...по вебці бачив...
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Интересно а кто у нее генетический отец???)))
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Хорошая новость. -1 сепаратист. Дети русиш швайне все равно швайне.
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Ну дев'ятилітній хлопчик ще не бидло, а просто хлопчик...
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Такое быдлятко выкладывает свое фото с папиным оружием.
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а у мну, как выяснилось намедни, мой один ватный родычь, из близких к лугандону крайов, как показало вскрытіє - "вчадів" по пьяні, а потом, в завершение банкета и вовсе сгорел вместе со своей мазанкой, укурившись в своей барлозі с цыгареткой. на похороны зашквара, скидывались соседи. такой вот там мирок скрепных окрестностей, бессмысленный и беспос чадный.
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Не надо на детей гнать-в чем их вина что родители уроды
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Да похеру. Какие семена может кинуть будяк (?)
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Да, и при чём тут родители если дети уроды, и вообще при чём тут уроды.......
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тю... цінник. на фото лисого всеодно краще.
а якщо кортить дивних назв цінниках - то можу підкинути:


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Не важливо зараз хто виросте з підстреленого хлопчика. Повірте мені, це ні кого не цікавить.
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Приплод макаки,надеюсь,не будет резво бегать ,учитывая уровень медицины в оккупированных территориях Украины.
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Когда Украина освободит Донбасс и Луганщину придеться воспитывать этих как ты говориш-будяков подростков или ты думаешь что они исчезнут сами по-себе
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Госдеп опубликовал первые улики вмешательства российских хакеровhttp://pp.vk.me/c626227/v626227321/4270a/pgjLg2WPR5E.jpg
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Это эпик!!!! Обезьяна с автоматом, слов нет, бедное дитё , а виновата недомамаша что оставила его с пьяной быдлотой
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПьяный боевик на Луганщине подстрелил своего 9-летнего сына, - ГУР Минобороны
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