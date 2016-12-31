Пьяный боевик на Луганщине подстрелил своего 9-летнего сына, - ГУР Минобороны

Ольга Панченко
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, Родион Ивашин
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Всего на сайте: 209 писателей
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эксклюзив!!
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Ульяновская школьница задушила мигранта во время БДСМ-игр, после чего пошла в школу.
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Маленький мальчик достал свой обез.
Выстрел раздался и мальчик упал,
Папа свой вальтер быстрее достал.
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Есть много из одежд у Пескоструя, что и не снилось Красным фонарям...
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Шось схоже....
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а якщо кортить дивних назв цінниках - то можу підкинути:
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скрепы, бля!!!
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