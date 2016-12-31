Суд оккупантов в Севастополе продлил срок содержания под стражей троим "украинским диверсантам" до 8 марта

225 17Материалы по теме: Украинские заложники в РФ Репрессии в оккупированном КрымуТеги: Крым (17871) оккупация (6377) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 11:25 Суд оккупантов в Севастополе продлил срок содержания под стражей троим "украинским диверсантам" до 8 мартаЛенинский районный суд города Севастополя продлил срок содержания под стражей Дмитрию Штыбликову, Алексею Бессарабову и Владимиру Дудко до 8 марта 2017 года. читать источник x Мне нравится
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,этот народ лёг под неё ПОВТОРНО,вместо того чтоб дать ожесточённый,пусть даже заведомо проигрышный бой как Чеченцы.
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Товстосумів цікавлять тільки прибутки, а нації і країни для них - всього лише робоча сила і ринки збуту.
"Пинчук не виноват. Он всего лишь "говорящая голова" международной политики. А его предложения по достижению мира - это только пробный шар сговора толстосумов, которым нет дела до нашей с вами независимости и свободы." Про це пише у своєму Facebook волонтер Юрій Касьянов,
Толстосумов интересуют только прибыли, а нации и страны для них - всего лишь рабочая сила и рынки сбыта. Трампы, Порошенки, Ахметовы, Пинчуки... - у каждого есть своя, и не одна липецкая фабрика, которая стоит куда дороже права наций на самоопределение, на законную защиту суверенитета своей страны.
Всё шло, и идёт к тому, что они договорятся. Или уже договорились. Пинчук только озвучивает предложения политических кругов Запада накануне инаугурации нового президента США. Прощупывает реакцию украинской "элиты", и тестирует своими тезисами пресловутое "общественное мнение".
Они договорятся, спору нет. И пропагандисты Банковой бросятся защищать новый "окончательный" минск с таким же усердием, с каким они сейчас мочат Пинчука. Разберутся, рассчитаются, и договорятся. Потому что миром правят деньги... Так думают они, и ошибаются.
Мы ещё посмотрим, кто кого....Понятие ЖИД расшифровывается как "жизнь измеряющий деньгами"!
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ТЕТЯ РОЗА
@ANAKOYHER
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.
https://twitter.com/Anakoyher
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