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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ Репрессии в оккупированном Крыму
Теги: Крым (17871) оккупация (6377)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд оккупантов в Севастополе продлил срок содержания под стражей троим "украинским диверсантам" до 8 марта

Ленинский районный суд города Севастополя продлил срок содержания под стражей Дмитрию Штыбликову, Алексею Бессарабову и Владимиру Дудко до 8 марта 2017 года.

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Цікаво , що вони будуть робити коли кількість місцевих диверсантів перевищить 50 відсотків мешканців на час псевдореферендуму ?
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Я не про те , а про результати референдуму .
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І я про них. Рашка бреше в очі і не червоніє.
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двоим из троих я бы сказал-ну нахера туда было ехать????территория находится в оккупации!
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я думал только один местный...украинцам там жизни не будет-сволочи покоя не дадут..а вот татары по большей части оказались проститутками...моё мнение
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Маю іншу точку зору-татари просто виживають. Я до них не маю претензій.
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кога татары вернулись в Украину ,они показали весьма высокий боевой дух и прыть..в самозахвтах земельных участков..-теперЬ ,когда назад пришла русня
,этот народ лёг под неё ПОВТОРНО,вместо того чтоб дать ожесточённый,пусть даже заведомо проигрышный бой как Чеченцы.
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Я теж був кращої думки про татар , жодного вбитого окупанта за 2,5 роки , в нас би вже щабелями ховали .
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РОССИЯНЕ СТАЛИ КРИТИЧНО ОЦЕНИВАТЬ СВОЁ НЫНЕШЕЕЕ СОСТОЯНИЕ! :D Какие итоги уходящего года ???https://otvet.mail.ru/question/196961635
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Історія ще однієї зради: "Пинчук договорится с Банковой. Им нет дела до нашей независимости" - волонтер


Товстосумів цікавлять тільки прибутки, а нації і країни для них - всього лише робоча сила і ринки збуту.


"Пинчук не виноват. Он всего лишь "говорящая голова" международной политики. А его предложения по достижению мира - это только пробный шар сговора толстосумов, которым нет дела до нашей с вами независимости и свободы." Про це пише у своєму Facebook волонтер Юрій Касьянов,
Толстосумов интересуют только прибыли, а нации и страны для них - всего лишь рабочая сила и рынки сбыта. Трампы, Порошенки, Ахметовы, Пинчуки... - у каждого есть своя, и не одна липецкая фабрика, которая стоит куда дороже права наций на самоопределение, на законную защиту суверенитета своей страны.
Всё шло, и идёт к тому, что они договорятся. Или уже договорились. Пинчук только озвучивает предложения политических кругов Запада накануне инаугурации нового президента США. Прощупывает реакцию украинской "элиты", и тестирует своими тезисами пресловутое "общественное мнение".
Они договорятся, спору нет. И пропагандисты Банковой бросятся защищать новый "окончательный" минск с таким же усердием, с каким они сейчас мочат Пинчука. Разберутся, рассчитаются, и договорятся. Потому что миром правят деньги... Так думают они, и ошибаются.
Мы ещё посмотрим, кто кого....Понятие ЖИД расшифровывается как "жизнь измеряющий деньгами"!
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.
https://twitter.com/Anakoyher
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд оккупантов в Севастополе продлил срок содержания под стражей троим "украинским диверсантам" до 8 марта
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