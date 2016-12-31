На линии разграничения возле Торецка задержан боевик "ДНР", - СБУ. ФОТО

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Власть собирает этих подонков на случай "еси шота пойдет не так"!!!!!!!!!!!!!!
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Необычайной красоты.(с)
Поліз за халявною йолкою?
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))))))
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В том, что по предъявлению такого паспорта услуги дурки бесплатные в любой цивилизованной стране.
)))))))
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эти фотографии сделаны в разницей в 70 лет, а враг все тот же
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