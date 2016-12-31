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Теги: боевик (17659) СБУ (12917) Торецк (6)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На линии разграничения возле Торецка задержан боевик "ДНР", - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации задержали на линии разграничения вблизи города Верхнеторецк боевика незаконного вооруженного формирования т.н. "ДНР"

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Дайте ему грамоту с благодарностью за убийство жены курошлепа и отправьте назад .
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Снова харя в пикселях..это чтоб вы не забыли поздороваться при встрече на улице!
Власть собирает этих подонков на случай "еси шота пойдет не так"!!!!!!!!!!!!!!
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а чегож это *овнецо выплывать стало с такого счастья как думбабве
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А на нейтральной полосе цветы
Необычайной красоты.(с)

Поліз за халявною йолкою?
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Он просто полез . Они все просто лезут и лезут . Обезьяны .
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Там с лева опросничек "кахда сдохнет путин"-повеселило)))
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Правильно . Наградить его за ценную информацию и вернуть в зад .
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В зад ему бутылку,что бы голова не качалась.
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Хватит обменный фонд пополнять-просто прикапывайте.
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Будьте гуманні, нагодуйте і віддайте просто так.... Ми ж добрі і гуманні! Може обмін через 1000 років розблокують через нашу гуманність!
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проверял документы у ворон на блокпосту там наверное у их 156 проверок идет сразу, одних документов...
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Ну вообще то там было 156 блокпостов,на каждом углу стояли питухи.
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Хлопці попросили передати всім вам привітання з наступаючим Новим Роком! Подякуйте бійців поширенням!


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Зовсім діти ще. На задньому плані взагалі хлопчик мабуть років 18. Боже бережи наших захисників.
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А чего епало замалеванное и адрес прописки? Может я его знаю,и знаю как оно на "блокпостах стояло"?
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И что характерно, сколько бы их не задерживали, никто не стрелял в нашу сторону. Абсолютно все дежурили на блокпостах и патрулировали город. Интересно, кто у них там воюет, кроме москалей?
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Захерка з бритами та зеленими чоловічками .
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Рюсский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится умением находить туда вход!!

))))))
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Знову ДЄЖУРІЛ на блокпості та розносив чай бойовикам?
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В чем может быть ценность паспортов ДНР/ЛНР?
В том, что по предъявлению такого паспорта услуги дурки бесплатные в любой цивилизованной стране.

)))))))
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Справедливо подмечено:
эти фотографии сделаны в разницей в 70 лет, а враг все тот же

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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа линии разграничения возле Торецка задержан боевик "ДНР", - СБУ. ФОТО
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