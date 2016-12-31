15916 149Теги: журналистика (2271) Путин (20560) Трамп (379) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 10:24 Трамп высмеял телеканалы CNN и NBCNews: "Русские делают из них дураков"Новоизбранный американский президент Дональд Трамп раскритиковал известные американские каналы CNN и NBC и похвалил канал FoxNews. читать источник x Мне нравится
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2 год. ·
#БетоннаяСтена и #ИтогиГода
"Америка скоро снимет санкции".
Не все люди заметили суть того, что произошло вчера.
Администрация Обамы наложила санкции на российские организации под названиями ФСБ и ГРУ. Любые контакты американских организаций и американских граждан с ФСБ и ГРУ запрещены. Со вчерашнего дня.
Это является бетонной стеной не только для ФСБ и ГРУ, но и для Путина и всей его ОПГ. Потому что реальная, а не выдуманная информация, касающаяся вопросов безопасности, рождалась, в основном, не в недрах ФСБ и ГРУ, а в недрах ФБР, ЦРУ и американской военной разведки, и передавалась, частично, российской стороне. Например, информация, касающаяся угрозы терроризма со стороны исламских фундаменталистов, или наркотрафика, и т.д.
Попав под американские санкции, ФСБ и ГРУ автоматически становятся токсичными для разведок и других силовых ведомств всех союзников США, включая страны НАТО. Это касается не только МИ-5 и МИ-6 в Великобритании, а вообще... всех.
Понимая "профессиональный уровень" ФСБшников и ГРУшников, ограниченный баночками с мочой и мобильными крематориями, мы можем констатировать, что, благодаря преступлениям Путина и его ОПГ, российское народонаселение остаётся теперь один на один со всем тем злом, против которого ФСБ и ГРУ призваны бороться согласно их реальным уставам, а не фактической преступной деятельностью времён путинизма.
Игра в анти-Агента 007 для Путина закончена навсегда. Доигрался, подлец!
24 коментарів
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Только 20 это еще неплохой результат!10-12 баксов самэ тэ!
А для этого можно с хуйлом даже в засос целоваться,это похлеще чем все санкции вместе взятые!
Да и кстати,а кто сказал,что санкции снимут?
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Трудно себе представить, что при таком раскладе неблагоприятных факторов должен сделать Трамп, что бы добиться успеха на посту президента и, например, быть переизбранным на второй срок.
США ждут 4 года застоя, скандалов и политической сумятицы. Даже правильнее сказать не более четырёх лет.
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Если цена упадет ниже 20 за баррэль,то пусть даже Крым кацапским признают.Один хрет пидорасии крышка!
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То хуйла можно даже будет признать властелином вселенной и подарить ему стеклянные бусы!
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Если став презом не переобуется,будет один срок,если не импичмент.
Не кормите тролей,они на форуме под разными флажками,вплоть до Вануату.
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а судя из привычек новага президента.."терь не дыхнуть ни перднуть" думаю сам сбежит)
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А у нас Кличко или Ляшко ?
И мир заживет весело.
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Обама таки заложил бомбу под его задницу и трамп ее уже схавал. Хваля пукена, понося эти каналы, которые уделяют внимание влиянию парашки на выборы, он уже косвнно и признал это.
Попереть на двух таких монстров? Запасаюсь попкорном. Эти две медиа компании заставят его крякать, как дональд дак еще до 20 января.
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багато зірок шоу бізнеса та ін. відверто висміюють його
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Развод обещает быть грандиозным.
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це вже було при Буші молодшому,який був президентом крісла
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Крым и Севастополь во время новогодних праздников при создании условий по туристической привлекательности смогут конкурировать с Ниццей и Сан-Ремо.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель севастопольского отделения «Деловой России» Олег Николаев.
«У нас прекрасное море, прекрасная погода. В январе и феврале мы можем наблюдать здесь +15 градусов. Знаете, есть такой тур выходного дня - достаточно популярная история. В Москве или Санкт-Петербурге люди садятся в самолет и летят в ту же Ниццу, Сан-Ремо, почему бы им не летать сюда в Крым, Севастополь. Но для этого придется потрудиться и создать соответствующие условия: построить хорошие рестораны, открыть привлекательные магазины, построить набережную, сегодня она меньше километра. Сделать протяженность хотя бы 4,5 км», - сказал он.
При этом Николаев отметил, что уже сейчас Крым и Севастополь - довольно популярное направление у туристов во время зимних каникул. «Сейчас перед Новым годом людей достаточно много приехало, даже без особо развитой инфраструктуры. В Ялте рестораны переполнены», - отметил общественный деятель.
Николаев подчеркнул, что Севастополь привлекает туристов своей богатой историей, чем не могут похвастать многие другие популярные туристические города.
«Я думаю, что нет такого места на земле, где было бы в таком объеме в одном месте столько интересностей. У нас ведь история - начиная от античности и заканчивая Великой Отечественной войной. У нас на территории Севастополя больше двух тысяч памятников, самые крупные военные захоронения в мире. Все это является точками притяжения, чтобы люди приезжали и смотрели», - подчеркнул Николаев.
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Пишу с планшета, не добавляет под Вашими словами ответ, тогда пишу здесь. Я только приехал с Парижа и скажу, что Мари Лепен не победит во франции, так как там негров и арабов более 80%, а уж они против себя голосовать не будут
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