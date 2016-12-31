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Теги: журналистика (2271) Путин (20560) Трамп (379)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп высмеял телеканалы CNN и NBCNews: "Русские делают из них дураков"

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп раскритиковал известные американские каналы CNN и NBC и похвалил канал FoxNews.

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господа укропы-бандеровцы, с наступающим вас! и не слушайте вы новости говноньюз. щас кацапы будут заливать инфопространство своими мальчиками в американских трусиках. они же в ярости
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Трамп играет роль доброго полицейского))
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неотесанный селюк с общим уровнем гораздо ниже среднего не способен вызвать ни понимания, ни уважения, ни принятия своих примитивных взглядов. пока только насмешки на грани сочувствия. чем-то он напоминает януковича и одновременно балду из пушкинской сказки.
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Трудно представить что бы президент обычной страны, занимался такой херней, как обсуждение сюжетов на ТВ, не говоря о стране претендующей на мировое господство. Не завидую американцам, Жрик, Ляшко и Тимошекно в одном флаконе.
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ИМХО, скорее Гройсман(необразованное хамло), Ляшко(клоун) и Дима Добкин(редкий тупица)...
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Всех жителей США поздравляю с Новым Годом . Держитесь .
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Вас также с Наступающим Новым Годом! Нappy new year 2017
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А вы к земле готовьтесь!
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Не скули цапа , пей бояру во славу Украины .
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Slava Rabinovich
2 год. ·

#БетоннаяСтена и #ИтогиГода
"Америка скоро снимет санкции".
Не все люди заметили суть того, что произошло вчера.

Администрация Обамы наложила санкции на российские организации под названиями ФСБ и ГРУ. Любые контакты американских организаций и американских граждан с ФСБ и ГРУ запрещены. Со вчерашнего дня.
Это является бетонной стеной не только для ФСБ и ГРУ, но и для Путина и всей его ОПГ. Потому что реальная, а не выдуманная информация, касающаяся вопросов безопасности, рождалась, в основном, не в недрах ФСБ и ГРУ, а в недрах ФБР, ЦРУ и американской военной разведки, и передавалась, частично, российской стороне. Например, информация, касающаяся угрозы терроризма со стороны исламских фундаменталистов, или наркотрафика, и т.д.
Попав под американские санкции, ФСБ и ГРУ автоматически становятся токсичными для разведок и других силовых ведомств всех союзников США, включая страны НАТО. Это касается не только МИ-5 и МИ-6 в Великобритании, а вообще... всех.
Понимая "профессиональный уровень" ФСБшников и ГРУшников, ограниченный баночками с мочой и мобильными крематориями, мы можем констатировать, что, благодаря преступлениям Путина и его ОПГ, российское народонаселение остаётся теперь один на один со всем тем злом, против которого ФСБ и ГРУ призваны бороться согласно их реальным уставам, а не фактической преступной деятельностью времён путинизма.
Игра в анти-Агента 007 для Путина закончена навсегда. Доигрался, подлец!

24 коментарів

60 поширень


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Они реально не знают того,что даже здесь в русской интерпретации мелькает идиоматический(превратный)смысл трамповских слов из известного американского рассказа ,как одному по фамилии Козлов молодой американец одолжил денег,чтобы его дочку того(сами понимаете) и девушка сразу согласилась потому что "парень всегда знал,что она была умницей(She always was a smart,and I always knew it)а он говорил об этом тысячу раз и до сих пор уверен(даже,когда девушка вышла за другого),что если он бы захотел-она отдалась бы ему.Гуглите,кто хочет подробности из нормальных " Ah",said Samson,"Then she's making her very well .She always was a smart one.And I always knew it.I said it a thousand times."..."But I'll be damned if she still wouldn't go out with me(Но будь я проклят, если она до сих пор не будет выходить за мной)Этим языком идиом Samson's(недипломатически подчёркивается "Козловой бабе лёгкого поведения нужны деньги- уверен-свисну-пойдёт за мной!"И больше ничего!
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Не знабчи правда, але пишуть що в Донецьку вбили дружину фельдмаршала-курячих-стегенець захарченко

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да там такие мутные источники - они тебе и Хутина замочат за час...
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Ждем шоу, когда Трамп будет доказывать хуйлу, что цена на нефть 20 баксов его устроит.
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Вот о чем я и говорил выше.
Только 20 это еще неплохой результат!10-12 баксов самэ тэ!
А для этого можно с хуйлом даже в засос целоваться,это похлеще чем все санкции вместе взятые!
Да и кстати,а кто сказал,что санкции снимут?
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Что-то мне кажется, этому клоуну не долго осталось. Если он, конечно, не корчит дурачка из себя.
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И так, сейчас уже можно в общих чертах обрисовать, что такое президент Трамп. Миллиардер, безусловно не полный имбецил, но интеллектуалом и интеллигентом точно не является. Избран благодаря специфике американской системы выборов, арифметическим меньшинством. Среди сторонников значительно преобладают малообразованные, не самые обеспеченные граждане США из небольших населённых пунктов, именуемые на родине "реднэками" (селюками). Не пользуется популярностью в кругу знаменитостей, интеллигенции и большинства американских СМИ. Даже в своей республиканской партии не имеет безоговорочной поддержки. Предлагает абсолютно новую для США стратегию внешней политики- политики изоляционизма и невмешательства. Что абсолютно не вяжется с ролью США в мире за многие десятилетия.
Трудно себе представить, что при таком раскладе неблагоприятных факторов должен сделать Трамп, что бы добиться успеха на посту президента и, например, быть переизбранным на второй срок.
США ждут 4 года застоя, скандалов и политической сумятицы. Даже правильнее сказать не более четырёх лет.
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))))сока фоф в параше???Стока и трямпов будет...отдельно в конгресс..отдельно на телек..отдельно для изберателей))
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не можу зрозуміти, Трамп дійсно ватний ідіот чи це він так троллить Хуйла, щоб той не дьоргався до інавгурації Трампа
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Ответ на этот вопрос,можно будет узнать из цен на нефть!
Если цена упадет ниже 20 за баррэль,то пусть даже Крым кацапским признают.Один хрет пидорасии крышка!
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Пы Сы.А если цена рухнет ниже 20,ну этак примерно 17-12 долларов за баррэль!
То хуйла можно даже будет признать властелином вселенной и подарить ему стеклянные бусы!
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скоро такие как CNN и иже с ними,будут рвать трампа за каждый его необдуманный пук.
Если став презом не переобуется,будет один срок,если не импичмент.
Не кормите тролей,они на форуме под разными флажками,вплоть до Вануату.
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Та да..его терь за каждый "трямп" будут прокачивать..так шо цирк отдыхает..
а судя из привычек новага президента.."терь не дыхнуть ни перднуть" думаю сам сбежит)
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Следующий президент рашки Жириновский.
А у нас Кличко или Ляшко ?
И мир заживет весело.
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Президенты приходят и уходят, а CNN остается. Как-то так.
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мені здається ,що Трампа топлять ....треба враховувати що більшість людей проголосували проти нього...і роблять з нього клоуна...а не для управління державою..
багато зірок шоу бізнеса та ін. відверто висміюють його
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Неважно кто през США на сегодня если иметь ввиду внешнюю политику США. Во внутренней политике могут быть ещё какие то подвижки в соц. сфере на которые может повлиять президент ..Но во внутренней политике в США довольно категоричная и железобетонная система которая не признавала никогда Парашу нормальной страной и не признает никогда. Параша для США - территория шкурного интереса но в роли какого то игрока в мире - абсолютный ноль и страна психически больной клоун. США как страна надрывает животы от продукции пропаганды параши в которой сейчас "изобретают" мифические предсказания Мессинга, Ванги и прочих знаменитых провидцев о том что якобы и США и Китай с Японией постигнет разруха а Россия станет главной империей мира.."Старый гнилой запор развил скорость 400 км/ч и обогнал порш кайен..." это примерно так звучит исходя из уже известного полит-экономического состояния и ситуации в мире..И главный принцип системы управления страной в США - влияние конгресса. Президент как бы ни хотел - не сможет лобызаться с парашей вразрез с имиджем и интересами Штатов если конгресс будет против..А если сильно достанет - импчмент - и пошёл нахер! Это не правительство Украины имени шокохряка..Поэтому - дабы удержаться в кресле Трамп будет обязан слушать и сенат и республиканцев в частности.. Поэтому во внешней политике руководить будет не этот клоун а скорее ястребы из республиканцев как Маккейн, Грэмм и прочие. Трамп здесь покурит в углу.. И если Украина сподобится уничтожить коррупцию вальцмана и начнёт реально реагировать на агрессию АГРЕССИВНО - Штаты станут тем союзником на фоне которого параша довольно быстро наложит в штаны и закончит эту войну первой ,убравшись из Донбасса и Крыма . В мире все фигуры на доске стоят правильно..А нас кормят сказками и хуйло и вальцман. Поэтому не стоит бояться Трампа. Ещё не известно что нам на пользу больше будет . Трамп , или была бы Клинтон..Хотярезультат будет один - развал параши. Дело только во времени которое нужно для этого.
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Начинается, в браке путин- трамп наступает охлаждение .
Развод обещает быть грандиозным.
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Фокс-ньюз невозможно смотреть стало, это да.
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Трамп якщо буде лізти в державні справи, що йдуть в розріз зовнішньою політикою США...буде "лялькою" для підпису документів....а реально партія республіканців буде правити колегіально...або повністю Конгрес візьме в свої руки курс Штатів..
це вже було при Буші молодшому,який був президентом крісла
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Трампу пока хорошо наблюдать за всем этим со стороны. Но скоро ведь ему придется вступить в игру, а он как я вижу не хочет быть дураком.
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Крым будет конкурировать с Ниццей, а Севастополь с Санремо
Крым и Севастополь во время новогодних праздников при создании условий по туристической привлекательности смогут конкурировать с Ниццей и Сан-Ремо.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель севастопольского отделения «Деловой России» Олег Николаев.
«У нас прекрасное море, прекрасная погода. В январе и феврале мы можем наблюдать здесь +15 градусов. Знаете, есть такой тур выходного дня - достаточно популярная история. В Москве или Санкт-Петербурге люди садятся в самолет и летят в ту же Ниццу, Сан-Ремо, почему бы им не летать сюда в Крым, Севастополь. Но для этого придется потрудиться и создать соответствующие условия: построить хорошие рестораны, открыть привлекательные магазины, построить набережную, сегодня она меньше километра. Сделать протяженность хотя бы 4,5 км», - сказал он.
При этом Николаев отметил, что уже сейчас Крым и Севастополь - довольно популярное направление у туристов во время зимних каникул. «Сейчас перед Новым годом людей достаточно много приехало, даже без особо развитой инфраструктуры. В Ялте рестораны переполнены», - отметил общественный деятель.
Николаев подчеркнул, что Севастополь привлекает туристов своей богатой историей, чем не могут похвастать многие другие популярные туристические города.
«Я думаю, что нет такого места на земле, где было бы в таком объеме в одном месте столько интересностей. У нас ведь история - начиная от античности и заканчивая Великой Отечественной войной. У нас на территории Севастополя больше двух тысяч памятников, самые крупные военные захоронения в мире. Все это является точками притяжения, чтобы люди приезжали и смотрели», - подчеркнул Николаев.
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А трампушка сегодня еще не признался в любви и преданности в твиттере хуйлу?) Дотрандится трампушка,ох договорится...если в США делают таких идиотов президентом,то что говорить про Украину.
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Viktor Stecenko
Пишу с планшета, не добавляет под Вашими словами ответ, тогда пишу здесь. Я только приехал с Парижа и скажу, что Мари Лепен не победит во франции, так как там негров и арабов более 80%, а уж они против себя голосовать не будут
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Сорос назвал Трампа жуликом с диктаторскими замашками...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп высмеял телеканалы CNN и NBCNews: "Русские делают из них дураков"
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