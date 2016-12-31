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Теги: Киев (15735) стрельба (2059)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Покупатели и прохожие не дали ограбить магазин в столице - подробности стрельбы в центре Киева 30 декабря

Стрельбу неподалеку Дворца спорта в Киеве устроил неизвестный с автоматом, который решил ограбить киоск мобильной связи.

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Дякую, що відправили мій комент в СПАМ. Це ще один доказ , що нова поліція існує тільки у свідомості Антона Гаращенка, який вірить , що Жиглов і Шарапов реальні люди, а карний розшук займається пілотажем.
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Хорошо, что полиция не участвовала, а то было бы еще пару трупов в погонах и разговоры о необходимости презумпции их правоты.
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Менталітет українців по троху змінюється. Раніше б навіть ніхто і не подзонив до поліції. А зараз люди більш відкриті стали.
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Ничего не меняется, просто Украинцы постепенно отходят от совкового и рузьгего мира.
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Я власне про це і говорю) Просто можливо написав не зовсім вірно. Ми в США були роки два тому, то моему другу погано стало на вулиці, голова запаморочилась і він впав прямо на вулиці. Я так здивувався, що мені одразу почали допомагати інші прості перехожі . Таксист навіть до лікарні безкоштовно підвіз. А у нас в більшості, в Росії, Білорусі та іншому постсовку будешь помирати ніхто навіть не підійде і не допоможе.
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Глупость, конечно. "Не дали ограбить..." И что? Два человека в реанимации. Если выживут, то могут стать инвалидами и будут годами выбивать за деньги инвалидность. Не стоило оно того. Понятно, что действовали рефлекторно, но, было бы за что.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПокупатели и прохожие не дали ограбить магазин в столице - подробности стрельбы в центре Киева 30 декабря
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