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Теги: Геращенко Ирина (778) пленные (32)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Геращенко: "Переговоры по освобождению украинских пленных нужно вести именно с РФ, а не с боевиками"

Россия шантажирует Украину пленниками, которых не отпускает несмотря на договоренности, впрочем переговоры по освобождению украинских заложников должны продолжаться, и именно со страной-агрессором, а не с главарями боевиков.

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Правильно,можно вести переговоры прям с Мертвечуком,уполномоченным Барыгой кумом Ху"ла.
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Может пора менять ребят на кацапских дипломатов со всех цивилизованных стран???
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ТАК ЗА ПЕНЧУКА И МЕДЧУКА МОЖНО ВСЕХ ВЫМЕНЯТЬ !!! МЫ ЕЩЕ СОГЛАСНЫ ГАДЮ НАЗАД ВЕРНУТЬ!!!
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Та да! С кукловодом, а не с марионетками! До Сявченко дойдёт?
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Одна ремарка-не полонених, а заручників терориста N1 хУЙЛА.
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надя может вести переговоры с кем угодно, если конечно у неё есть личный обменный фонд военнопленных, пленённых лично героиней украины))), но как же трудно это объяснить народу таким умным спикерам, как геращенко)
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маленький мук, ты прекращай у себя под хвостом нюхать и если тебе повезёт, то обоняние к тебе вернётся
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"...если конечно у неё есть личный обменный фонд"
Ты не путаешь с МВФ?
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Это ты тупой, который считает что Гадя просто нипанимает...
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Ви плять барижні ...спочатку війну війною визнайте ..та хто агресор ! ..Чому не прийнято постанову ..як по Криму !?
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*Вибори вибори .. кандідати * ..Шнур !!..
........
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Поцелуйся с Новинским,у этого прямая астральная связь с кремлевским карликом
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патамуша уже удаляли...
* * *
- Здесь палата с лёгкими больными. Есть Наполеон, МедвеФьедьев.
- А тут тяжёлые: Гиркин, два ПутиЦЕна, ОхлобЛыстин. ОхлобЛыстин, кстати, настоящий.
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Какие у нас всё-таки тупые люди управляют государством.
Самый простой путь освободить заложников это действовать зеркально с параша-кацапнёй
Создать подразделение по ЗАХВАТУ ЗАЛОЖНИКОВ для обмена, без рекламы, тайно и охотиться за свинорылыми везде где это возможно.
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...это они то тупые - они ГЕНИИ !!!! , запомни - они ГЕНИИ !!!, манипулировать 42 000 000 000 целых 25 лет - это ГЕНИАЛЬНО ..., правда гениии бывают не только положительные , но это отдельный вопрос...
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Сашунька, ополченці це в Дагестані та Ічкерії.. В ордло - обдроченці..
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Одна звіздьож від Ірини... Не можеш дати результату -- іди нах. Принаймі у всіх приватних компаніях саме так. А у нас серед чиновників чомусь навпаки -- ніхєра не можуть дати результату, зате звіздьожи і словесного поносу хоч відбавляй...
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Владні мужі є свого роду лікарями , якщо можуть поставити на ноги , значить добре , нехай буде . В нас жеж , якогось милого , бездарів потрібно терпіти 5 років, і як ми поборемо хворобу ? а ніяк. Краще вже нести збитки на виборах , через рік -два , ніж терпіти цих кліщів пять. Хоч би якась партія записала це в свіою передвиборчу компанію.
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майора Старкова отдали, Александрова и Ерофеева отдали, отдали костромских десантников, танкистов 6-й бригады, армавирских спецназовцев... а таперича значится вести переговоры с РФ.... и кого барыга отдаст взамен??? эта падла всех самых ценных давно сдала....
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Если с помощью
заложников можно добиваться политических целей, то заложников не станет меньше.
А наши власти вместо того, чтобы бороться за Украину, во время войны «борются
за освобождение пленных», идя на уступки агрессору и фактически легализуя их
наймитов-террористов.
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Только каким образом? РФ себя стороной конфликта не считает.
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Да неужели???!!!! Это что, ее только сейчас осенило???????????????!!!!!!!!!!!!!
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так ведите с рф, а если вас шлют НАХЪ - ведите с кем угодно, людям в казематах все едино, через кого их освобождают! наде савченко двух теток отдали ведь, и это были шариковы, а не путин.
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Вже більше 2 років Геращенко і компашка сидять на цій темі , а віз і нині там.Ох і зацікавлені вони, в існуючому стані речей.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГеращенко: "Переговоры по освобождению украинских пленных нужно вести именно с РФ, а не с боевиками"
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