1204 38Теги: Геращенко Ирина (778) пленные (32) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 09:57 Геращенко: "Переговоры по освобождению украинских пленных нужно вести именно с РФ, а не с боевиками"Россия шантажирует Украину пленниками, которых не отпускает несмотря на договоренности, впрочем переговоры по освобождению украинских заложников должны продолжаться, и именно со страной-агрессором, а не с главарями боевиков. читать источник x Мне нравится 6
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Ты не путаешь с МВФ?
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- Здесь палата с лёгкими больными. Есть Наполеон, МедвеФьедьев.
- А тут тяжёлые: Гиркин, два ПутиЦЕна, ОхлобЛыстин. ОхлобЛыстин, кстати, настоящий.
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Самый простой путь освободить заложников это действовать зеркально с параша-кацапнёй
Создать подразделение по ЗАХВАТУ ЗАЛОЖНИКОВ для обмена, без рекламы, тайно и охотиться за свинорылыми везде где это возможно.
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заложников можно добиваться политических целей, то заложников не станет меньше.
А наши власти вместо того, чтобы бороться за Украину, во время войны «борются
за освобождение пленных», идя на уступки агрессору и фактически легализуя их
наймитов-террористов.
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