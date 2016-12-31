1 января возможны сбои в работе реестра электронных деклараций, - администратор системы

Государственное предприятие "Украинские специальные системы" (ГП "УСС"), являющееся администратором Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, напоминает, что с 1 января 2017 года начинается второй этап декларирования, и предупреждает, что из-за увеличения нагрузки стабильность работы реестра под угрозой.
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Весь Шарик сбоить по другой причине будет.
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Новое кино - "Тридцать пять российских дипломатов"
По слухам из вполне достоверных источников, сценарий фильма номинирован на премию "Оскар" ....
Никита Михалков приступает к съемкам отечественной мелодрамы с элементами фантастического триллера "Тридцать пять российских дипломатов" о трагических событиях конца декабря 2016 года. Когда ничего не подозревавшие работники дипломатических миссий были вырваны вместе с семьями из привычных комфортабельных условий мягкого калифорнийского климата, и брошены на сибирский мороз и холод бездушной рукой госдепартамента.
Трагическая история любви семнадцатилетней дочери консула Анастасии, которую играет супруга режиссера, и восемнадцатилетнего сына американского миллионера Стива, которого играет сам режиссер, разлученных последним указом Обамы, не оставит зрителя равнодушными. Вместе с отцом и матерью вегетарианка Анастасия едет из Сан-Франциско в ханты-мансийское село Березово, где нет культуры, интернета и свежих овощей и фруктов, и умирает там от голода, ангины и несчастной любви.
Отец Анастасии, которого играет Михаил Пореченков, с горя выпивает настойку боярышника, и умирает на могиле дочери. Мать Анастасии, которую играет Сергей Безруков, тоже выпивает настойку боярышника и тоже умирает. Стив, узнав о смерти возлюбленной, скачет на коне, поднимает в Калифорнии восстание, устраивает там референдум, и присоединяет её к России.
В конце фильма Владимир Путин говорит фразу, ставшую крылатой: "Кто с мечом к нам в сортир придет - тот там и погибнет!" и награждает Стива наручными часами Победа и расписным тульским самоваром. Барак Обама, узнав о результатах референдума, выпивает с горя настойку боярышника, и тоже умирает. Путин национализирует Гугл и фейсбук и передает их под управление Сечина. Россия празднует победу: отключение ее от интернета отменяется!(С)
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Ось ВАМ казочка:
http://uainfo.org/blognews/1483168187--prezident-ne-mozhet-prodat-roshen-a-uzhe-pytaetsya-otzhat.html
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70к запросов ? Да любой првайдер ганаяет в разы болше коннектов, не говоря уже о трафике. Ваши декларации и 100M не подгрузят, мы же ганаяем гигабитами.
P.S. Наберут детей и стариков на военный завод, а молока не возят. (с) НеМой.
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