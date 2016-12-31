Глава МОК Бах анонсировал новые санкции за допинг в отношении России в новом году

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"Путин - военный преступник.
Война для него это способ сохранять власть. Война для него - это почва на которой он стоит, которую он использует не гнушаясь не чем. Мы должны положить этому край, на Алеппо нечего не закончиться. Сколько мы будем на все это смотреть дамы и господа ? Когда мы начнем действовать, важно остановить его.То, что мы можем сделать уже сейчас это максимально усилить экономические санкции против Кремлевского режима и военных преступников. Нельзя оставлять без внимания и спускать на тормозах вопрос незаконно аннексированного Крыма. Мы и ООН должны начать суд над всеми военными преступниками уже сегодня, а не завтра или через 10 лет. Каждый военный преступник должен понимать, что его преступления ему не сойдут с рук. Мы не должны быть безвольными. Пора действовать, все дотянулись, точка".
В кремле от этого доклада, сделанного в Бундестаге, у многих диарея со свистом открылась.
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для матоговорящих єто ненужніе пАдробности!
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Но, лучше им сие: https://www.youtube.com/watch?v=M-5ZkrA1REM - Ф.Шопен Похоронный марш.mp4
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