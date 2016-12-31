2341 128Теги: Мариуполь (3917) Порошенко (10292) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 09:04 Сегодня 31 декабря Порошенко посетит Мариуполь, - источник в горсоветеПрезидент Петр Порошенко посетит Мариуполь (Донецкая область) 31 декабря. читать источник x Мне нравится 6
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Лично я скучаю за Сашком , отличный парень !
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можно поимённо...?
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с просьбой ввести санкции в отношении семьи порашенко и
его приспешников из БПП
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Не понятно - ну зрадоботы , зрадафилы, и как там еще? -Не важно. Какими достижениями нынешней власти можно гордиться, чтобы так трепетно уважать правление Порошенко?
Некоторые защищая нынешнюю власть думают , что защищают Украину.
Для меня Украина совсем не офшоренки при власти.
Это "пользователи" Украины.
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ШКОЛА порохоботов, которую посещает егорка)))
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У нас это с совка -
1) вождь всегда прав,
а если не прав - читай пункт первый
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