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 Форум Украины

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новый год,что день рожденья,только раз году,у некоторых по 2 раза
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нет, ты все-таки непробиваемый баран - бабулька соседка живет в Украине, или ты родной флаг не видишь
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"Сегодня 31 декабря Порошенко посетит Мариуполь" - Сегодня 31 декабря, с той стороны в сторону Мариуполя никто даже с рогатки не выстрелит.
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не бреши кацап стрельба уже с утра не хилая СЛАВА УКРАИНЕ
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Да , помнят с** кины дети , как клевали мужика ни за что ! Да , мрази проплаченной здесь в достатке!
Лично я скучаю за Сашком , отличный парень !
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Турция обязуется ежегодно перечислять Украине 3 миллиарда гривен на нужды армии..,спасибо Эрдоганыч.Транш расчитан на 5 лет.
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Удивляет не то , что обожатели президента так трепетно защищают все что он не соорудит , но с какой ненавистью к инакомыслящим украинцам , какое желание оскорбить , растоптать,унизить человека критикующего власть , прям слились в одно целое с нашим президентом.
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а кто здесь обожает президента...?\именно обожает...\
можно поимённо...?
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Судя по тому , что ты усиленно лайкаешь фанатикам режима Порошенко , ты - один из них.
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предлагаю подать петицию на сайте белого дома
с просьбой ввести санкции в отношении семьи порашенко и
его приспешников из БПП
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Бери и пиши , предлагать будешь ее подписать
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Зрвдоботи аж підпискують,так їм ця новина смакує.
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ну честно сказать - они даже на зрадоботов не тянут - тут талант нужен...
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Как у вас ? Не все из тех кому плюнь в глаза - скажут шо божья роса.
Не понятно - ну зрадоботы , зрадафилы, и как там еще? -Не важно. Какими достижениями нынешней власти можно гордиться, чтобы так трепетно уважать правление Порошенко?
Некоторые защищая нынешнюю власть думают , что защищают Украину.
Для меня Украина совсем не офшоренки при власти.
Это "пользователи" Украины.
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грядёт Столетие распада кацаПсинской Ымперии Романовых-Шлезвиг-Гольштейн-Готторпских...,что он принесёт Трём Майданам в 1917-2017 гг, знал только Григорий Распутин...
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Semen Semenich
ШКОЛА порохоботов, которую посещает егорка)))


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Год 2017 будет удивительным на события,много будет непредсказуемых вещей во всём мире...,так что ждём-с...
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Езжай куда угодно, лишь бы твою морду не видеть и не слышать
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Мариуполь (Донецкая область) - спасибо что не устаёте напоминать какая область. Если б вы так же часто напоминали кто такой порошенко ему, и как он здесь же у нас в Мариуполе заявлял, что именно громада Мариуполя будет решать столетнюю мариупольскую проблему областного статуса и избавления от этого донецкого "кормящего" хвоста. ЗЫ ещё бы на закрытые Rosheen мариупольские неплохо было заехать. ЗЫ номер 2 вчера вечером " В Мариуполе пьяный полицейский на полной скорости въехал в городскую елку " как демонстрация аваковской реформы в действии
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Не мешай воспевать вождя .

У нас это с совка -
1) вождь всегда прав,
а если не прав - читай пункт первый
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А кто не будет слушать новогоднюю промову президента? Я))) А кто ещё?


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Цензор.НЕТФорум УкраиныСегодня 31 декабря Порошенко посетит Мариуполь, - источник в горсовете
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