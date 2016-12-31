Российские хакеры проникли в энергосистему США, - The Washington Post

9342 54Теги: киберпреступление (179) США (11541) хакер (501) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 08:53 Российские хакеры проникли в энергосистему США, - The Washington PostВ энергосистеме американского штата Вермонт был обнаружен код, который используют российские хакеры. читать источник x Мне нравится 5
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Прощай...
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P.S. Висловлюю свою щиру озабоченность.
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вже дістає зі схову, чи ще для чогось приберігає?
думаю, що вже час впроваджувати.
писати про це в вашінгтон-пост необовьязково.
ми те все зразу ж почуємо з москальских змі.
та й енергосистема у спецборті президента, що летить з штатів до москви - теж мабудь вразлива...
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Во дворе злая собака!!!
Дописано: Но без зубов!
Ещё дописано: Засосет насмерть!!!
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так сцатся все уйопкамикроцефальноботоксного!!!
как бы потом не жалели!!!
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США Дональда Трампа нет срочных планов переговоров с главой России Владимиром Путиным в связи с высылкой из США 35 российских дипломатов. Об этом в ходе брифинга заявил представитель республиканца Шон Спайсер, передает Reuters.
«Ничего не запланировано», - приводит агентство его слова.Для начала Трамп, по данным Спайсера, хочет получить «обновленную информацию» от разведывательного сообщества. Ее избранному главе США, как уточнил представитель Трампа, должны предоставить «на следующей неделе».
Подробнее на РБК:http://www.rbc.ru/rbcfreenews/586688ff9a79474f1a7ffaae
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