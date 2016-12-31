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Теги: киберпреступление (179) США (11541) хакер (501)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские хакеры проникли в энергосистему США, - The Washington Post

В энергосистеме американского штата Вермонт был обнаружен код, который используют российские хакеры.

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это МНОГО-ХОДОВ-ОЧКА чмушного хуйла , в потом его как помойного таракана тапком
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Да с хУЙЛОМ всё и так понятно-вот с Трампом пока не очень.
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https://twitter.com/realdonaldtrump/status/814919370711461890 в принципе, имеет право сказать, что компутеры принесли ему только проблемы. Так позориться может дядя Вася с пивного ларька, но не лидер сверхдержавы.
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Сейчас трампушка напишет в твиттере,что он очень любит путина!А вы там возмущены америкосы не понятно почему)
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Он 24 декабря уже написал, что Владимир Путин совершенно прав, и Хиллари не умеет проигрывать.
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На парашке "тьомную" на Новый год сделать!!!
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Российские хрюкеры проникли в энергосистему США, - The Washington Post
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Якщо хтось насрав вам під двері, то це кацапи, більше нікому. Аксіома.
P.S. Висловлюю свою щиру озабоченность.
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А еще. Если в кране нет воды, значит выпили жиды. )))
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Ну после таких статей год питуха в росее обещает быть полным
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приятно еще , что выложил эту истину белорус, по всему видать.
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Так на западе Беларуси люди Степана Адреевича тоже "шорох" наводили.
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Отлично, подпитка общественного мнения в США, в данном случае негативного по отношению к кацапам, это архиважно.
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Пусть лучше Трамп , вырвет ху**лу гланды , через дупу
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десь там обама заховав таємні санкції...
вже дістає зі схову, чи ще для чогось приберігає?
думаю, що вже час впроваджувати.
писати про це в вашінгтон-пост необовьязково.
ми те все зразу ж почуємо з москальских змі.
та й енергосистема у спецборті президента, що летить з штатів до москви - теж мабудь вразлива...
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Мерзкий плюгавый человечишка, подленький и злобный и методы у рассейского вождя такие же,-гадить из под тишка , тихим сапом выедать изнутри. Я и не помню в истории человека гаже и отвратнее, даже гитлер имел какие то принципы.
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Объявление:
Во дворе злая собака!!!
Дописано: Но без зубов!
Ещё дописано: Засосет насмерть!!!
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Код обнаружили в Америке, а свет исчез на острове Крысм. Прикольненько так...
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да отключить засрашке интернет-экстранет и пусть в своем говне там чебурашатся, взламывают друг-друга!!!
так сцатся все уйопкамикроцефальноботоксного!!!
как бы потом не жалели!!!
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Вот интересно - знают ли американцы пословицу: "Пусти свинью за стол, так она на стол вылезет"?
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до чего дошел прогресс, нынче даже пробиркой с мутной жидкостью трясти не надо
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А чого почварам московським боятися: Обама мовчки утреться, а Трамп не зрозуміє.
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А этот код в тулупе и валенках. Руки из одного места растут, а виноват код.
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Тільки смерть дураши врятує Світ від непоправимої біди.
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Упоротое хуйло слетело с катушек и решило даже трампу доказать, что иметь с ним дело не только бессмысленно но и опасно...
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Русские, вместо того, что бы свою экономику подымать, они гадят всему миру. Ничего делать толком не умеют, только вредить, и то всё через жопу.
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У меня тоже комп стал подвисать. То ли Хуйло пытается проникнуть, то ли Обама. Пока сложно сказать.
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не продадут, очередь большая и только юр. лицам продают
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские хакеры проникли в энергосистему США, - The Washington Post
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