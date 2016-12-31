EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570513)
  6843  153
Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Россия (64490) США (11541) дипломаты (172)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия направит самолет за высланными из США дипломатами

Власти РФ отправят спецсамолет за дипломатами, которые в рамках санкций должны покинуть США в течении 72 часов.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Их ансамблем песни и свистопляски встретят. Александрова)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выдворенные российские дипломаты не хотят улетать из США эконом-классом

Жалобы высылаемых российских дипломатов на отсутствие билетов из Вашингтона в Москву оказались не соответствующими действительности. Билеты на рейсы с небольшой пересадкой свободно продаются, однако при этом дипломатам пришлось бы лететь эконом-классом.

Напомним, что сегодня утром источник «Интерфакса» пожаловался на невозможность для высылаемых в течение 72 часов российских дипломатов вернуться в Россию из-за новогодних 35 сотрудников посольств вынуждены будут, по словам источника, отправиться в Нью-Йорк, из аэропорта которого и вылететь в Россию.
Тем не менее, поиск по агрегаторам продаж авиабилетов предлагает различные и недорогие варианты перелетов из Вашингтона. Так, наиболее дешевый вариант обойдется на настоящий момент чуть дешевле 34 тысяч рублей.
За эту сумму до Москвы можно будет добраться за примерно 14 часов с одной пересадкой - в Брюсселе. Есть и более быстрее (чуть менее 13 часов) варианты.
Тем не менее, все эти предложения находятся в эконом-классе.
Добавим, что из Нью-Йорка на настоящий момент есть прямые рейсы, в пути в них придется провести около 9 часов.
Таким образом, российские дипломаты в любом случае смогут прибыть в Россию до Нового года.
Напомним, что высланы они были в рамках ответных мер США на давление со стороны РФ на сотрудников американских посольств и вмешательство российских спецслужб в ход президентских выборов в стране.
В качестве примеров давления СМИ ранее приводили отравление в Петербурге американских дипломатов, незаконные проникновения в их жилища, убийство собаки и оставленные на ковре экскременты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А багажа сколько переть будут домой. Ни в один нормальный самолет не влезет. Только спец рейс нужен. Самый вместительный в этом плане - ТУ-154.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дык 154-й не долетит до Америки, по определению...
а, жаль...
на худой конец найдите ил-62 1963 года!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сентябрь 2006 г., аэропорт Барселоны. Стоим в очереди на рейс Барселона-Киев, рядом
руссо-туристо на рейс в кацапию.Им объявляют, что по техническим причинам
отлет задерживается и тут началось:-Давайте другой самалет! Мать-перемать и т.п.А мы (большинство с детьми) вынуждены
смотреть на полупьяных орущих кацапов и
все это слушать…Кто-то из наших сделал им замечание и тут
«братья-славяне» озверели вообще:- А каклы! Майдан!.... И стали хором скандировать:-Ющенко, так! Ющенко, так!И тут мой приятель выдвинулся вперед, поднял
руку, толпа притихла в надежде выдать очередную порцию гадости на его реплику.А надо напомнить, что в августе 2006 под
Донецком разбился ТУ-154 авиакомпании «Пулково», что летел на Санк-Петербург и
170 чел. погибло.Речь была короткой и в тему:- Дорогие россияне! Желаю, чтобы за вами, ваш
любимый президент Путин, выслал новый самолет….И через паузу добавил:- Ту-154 !Вы бы видели рожи этих кацапов!?П.С. Вспоминаю эту историю и думаю, что этим сукам на том свете 10 лет
ставили прогулы, но видно и Господь не выдержал их «песни и пляски» на костях….


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не подведите ребята, надеюсь вас встретят хором.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
..Широкий і могутній Атлантичний океан. Не кожний кацап долетить до його середини...😕😕😕
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да. Ведь согласно православному календарю до 7 января - строгий пост!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну правильно! Ну прелестно! Ну скрепно! Скрепить дипломатов с утопленниками... конгениально!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦН -хитрий.
Зранку подав цю новину, всім - весело і смішно.
І народ тепер буде стежити за таким цікавим рейсом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Домой козломордые твари,в рузке мир с вымышленными идеалами,с фейковой медициной,где рузке врёт о своих достижениях,а сам на жЫгулях 61 года,про полёты в космос вообще без слов.Партия тоже фейк как и страна-колония ферма рабов с временным названием рашшия

Смотреть YouTube
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Забыл дать ссылочку на супер достижение руззкого мира,так вот вот их космос,который в бассейне снимают.Нет у этой колонии ничего,а если и живёт кто там,так знай ПОРА ВАЛИТЬ.
Смотреть YouTube
 показать весь комментарий
Ответить
 
ту-154 не впустят в воздушное пространство Америки.Это же летающая бомба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда умолкнут все песни,которых я не знаю,
в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход...

(С)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поведінка Путіна - це поведінка вбивці, - Маккейн

Глава МИД Австрии намерен добиваться смягчения санкций ЕС против России,так как маленькая Австрия привыкла спокойно жить когда ФЮРЕР находиться подальше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
США все делает,чтобы рашкованы жили лучше-и санкции вводят,которые Раше на пользу.И президента выбрали для Рашки.А рашкованам все равно не так,и американцы враги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Здесь есть юристы, Знающие международно право? Имею вопрос. Если последовала нота о высылке дипломатов, в данном случае в течении 72 часов, и если этот режим не выполнен. То есть они продолжают находиться на территории другого государства. В таком случае. Находятся ли они под защитой дипломатической неприкосновенности?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну тогда их нельзя принудительно депортировать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно , их закроют в транзитной зоне аэропорта и не дадут боярышника .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет неприкосновенность заменяется общими правами
 показать весь комментарий
Ответить
 
Их можно депортировать принудительно, в случаи не выполнения ноты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
И еще один вопрос. Если по истечению данного времени они не покинули другое государство и утратили дипломатическую неприкосновенность. Можно ли в токам случае применить к кому то обвинение, конечно если есть основания. И арестовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И пусть это будет военный борт ТУ-154, и пусть их встречают с оркестром и журналистами телеканала "звезда" !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
редкий Ту-154 долетит до середины Атлантического океана . а если и долетит то так еб..нется что черные ящики хрен соберешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гггг, я буду вголос ржать, если ихняя колымага уйдет в подводный режим где нибудь в районе Антильских островов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КРЕМАТОРИЙ ЗА НИМИ МОБИЛЬНЫЙ НАПРАВИЛО ХУЙЛО ЗА ТО ЧТО СПАЛИЛИСЬ )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
КАКОЕ СЧАСТЬЕ ПОДВАЛИЛО !!!! ДОМОЙ В РОССИЮ !!!!! ДОМОЙ ,ДОМОЙ !!!!!!!! ТАМ ОЧЕНЬ ХОРОШО ,ТАМ СВОЯ ЗЕМЛЯ И СВОЙ НАРОД , ТАМ КРЕМЛЬ И ЗЛАТОВЕРХИЙ ! ТАМ ПУТИН ЧТО ОТЕЦ РОДНОЙ !!!!!!!!!! С НОВЫМ ГОДОМ КАЦАПНЯ !!(что бы вы там повыздохали !)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тільки б Ту-154, тільки б Ту-154!!!! І щоб обов'язково зі словами "Закрылки, с..ка"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия направит самолет за высланными из США дипломатами
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SergSk, Митяй Харьков, Aлександр Alexsis, Maks-66, Alex Lem, uegfybyf, Игорь Карпушин, Juli Schubs, Георгий Мокрицкий, Чубака, Bob Fayn, Fleuves sanglantes, Сергей Серж e67d4198, Cеванет, Діонісій, буков, Пантагруэль Гаргантюаевич, Baks13, -Ботоксный Угар-, василь петрук, частный сектор, Лилия Стацкая, РоботБАндер2, Тарас Бульба f58123d6, Альфред Соломонович, Влад Кусков 099ecdc1, счастливый даунбасенок, Петро Чиншовий, злой крот, Amber, armik, стальной гигант, Сергей Семёнов 68b811b8, sunuyiwipmailtempinfo, Путенбох, (unknown) bec83d0f, Сергей Коваленко 9044b06d, Alex Polyakov2013, Viktor Stecenko, Игорь Карпов
 Всего на сайте: 150 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти