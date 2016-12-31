Россия направит самолет за высланными из США дипломатами

6843 153Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: Россия (64490) США (11541) дипломаты (172) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 08:41 Россия направит самолет за высланными из США дипломатамиВласти РФ отправят спецсамолет за дипломатами, которые в рамках санкций должны покинуть США в течении 72 часов. читать источник x Мне нравится
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Жалобы высылаемых российских дипломатов на отсутствие билетов из Вашингтона в Москву оказались не соответствующими действительности. Билеты на рейсы с небольшой пересадкой свободно продаются, однако при этом дипломатам пришлось бы лететь эконом-классом.
Напомним, что сегодня утром источник «Интерфакса» пожаловался на невозможность для высылаемых в течение 72 часов российских дипломатов вернуться в Россию из-за новогодних 35 сотрудников посольств вынуждены будут, по словам источника, отправиться в Нью-Йорк, из аэропорта которого и вылететь в Россию.
Тем не менее, поиск по агрегаторам продаж авиабилетов предлагает различные и недорогие варианты перелетов из Вашингтона. Так, наиболее дешевый вариант обойдется на настоящий момент чуть дешевле 34 тысяч рублей.
За эту сумму до Москвы можно будет добраться за примерно 14 часов с одной пересадкой - в Брюсселе. Есть и более быстрее (чуть менее 13 часов) варианты.
Тем не менее, все эти предложения находятся в эконом-классе.
Добавим, что из Нью-Йорка на настоящий момент есть прямые рейсы, в пути в них придется провести около 9 часов.
Таким образом, российские дипломаты в любом случае смогут прибыть в Россию до Нового года.
Напомним, что высланы они были в рамках ответных мер США на давление со стороны РФ на сотрудников американских посольств и вмешательство российских спецслужб в ход президентских выборов в стране.
В качестве примеров давления СМИ ранее приводили отравление в Петербурге американских дипломатов, незаконные проникновения в их жилища, убийство собаки и оставленные на ковре экскременты.
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а, жаль...
на худой конец найдите ил-62 1963 года!
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руссо-туристо на рейс в кацапию.Им объявляют, что по техническим причинам
отлет задерживается и тут началось:-Давайте другой самалет! Мать-перемать и т.п.А мы (большинство с детьми) вынуждены
смотреть на полупьяных орущих кацапов и
все это слушать…Кто-то из наших сделал им замечание и тут
«братья-славяне» озверели вообще:- А каклы! Майдан!.... И стали хором скандировать:-Ющенко, так! Ющенко, так!И тут мой приятель выдвинулся вперед, поднял
руку, толпа притихла в надежде выдать очередную порцию гадости на его реплику.А надо напомнить, что в августе 2006 под
Донецком разбился ТУ-154 авиакомпании «Пулково», что летел на Санк-Петербург и
170 чел. погибло.Речь была короткой и в тему:- Дорогие россияне! Желаю, чтобы за вами, ваш
любимый президент Путин, выслал новый самолет….И через паузу добавил:- Ту-154 !Вы бы видели рожи этих кацапов!?П.С. Вспоминаю эту историю и думаю, что этим сукам на том свете 10 лет
ставили прогулы, но видно и Господь не выдержал их «песни и пляски» на костях….
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Зранку подав цю новину, всім - весело і смішно.
І народ тепер буде стежити за таким цікавим рейсом.
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в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход...
(С)
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Глава МИД Австрии намерен добиваться смягчения санкций ЕС против России,так как маленькая Австрия привыкла спокойно жить когда ФЮРЕР находиться подальше.
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