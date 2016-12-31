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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (5019) Донбасс (11675)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За минувшие сутки Широкино, Талаковка и Новозвановка обстреляны из минометов. Под Попасной произошло боестолкновение, - пресс-центр штаба АТО

Террористы не соблюдают режим тишины и продолжали обстреливать позиции украинских военных на всех направлениях 30 декабря.

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Террористические атаки рашки продолжаются.
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С утра приятней дела нету
чем после первой сигареты
в поля Донбасса кинуть взгляд
где плотно, морда к морде, рядом
облагороженные "Градом"
кацапские жмуры лежат


воинственною шли толпою
покуда враз не успокоил
их украинский пулемёт
теперь лежат кацапы мирно
и лишь ленивый ворон жирный
глаза их нехотя клюёт


быть может, гуманизма ради
останки этой русской рати
лопатой с поля соберут,
ну а их мамки и невесты
пусть принимают грузом-200
и стекломоем помянут
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У Мінську ж урочисто оголосили режим тішіни, нє?
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Ми ж розуміємо, що це - для стурбованого Заходу.
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Я тебе не пробачу Россія
І ввесь твій ненависний народ
За не зіграні юні весілля
І обірваний батькивський род
За зруйновані "смерчем" будинки
І обстріляні "градом" міста
За маленьку вітцівську хатинку
Що сімейне тепло берегла
За невинні, скалічені долі
За поломані душі й кістки
І за те, що братів домовини
Зі сльозами прийшлося нести
За синів, за батьків і за доньок
За маленьких сиріток дітей
Що не можуть ніяк відірватись
Від убитої неньки грудей
Будь ти проклята тричі Россія!!!
І твоя божевільна орда...
Ти лиш смерть навкруги завжди сієш
І прощення тобі вже нема!

Едуард Шевченко .......
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Посылка и письма от детей из 59-й киевской школы. Столько теплых и светлых слов для бойцов. Они будут щасливы!

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слава богу без потерь.хотя завтра могут всплыть не боевые потери
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Доброе утро Украина! С наступающим Новым годом всех!


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Не загине Україна і не втратить волі,
Доки славні її діти не скорились долі,
Не зреклися своїх предків, слави, віри, мови
І готові боронити рідний край чудовий!

Майоріє гордо в небі прапор жовто-синій!
Гучно лине над землею: «Слава Україні!» (с)
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Чубака,ты на Спорт-форум заходишь?или я ошибся?
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Спасибо,понял.Значит то другой был...,с Наступающим Тебя..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа минувшие сутки Широкино, Талаковка и Новозвановка обстреляны из минометов. Под Попасной произошло боестолкновение, - пресс-центр штаба АТО
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