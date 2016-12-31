За минувшие сутки Широкино, Талаковка и Новозвановка обстреляны из минометов. Под Попасной произошло боестолкновение, - пресс-центр штаба АТО

1957 24Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: обстрел (5019) Донбасс (11675) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 08:10 За минувшие сутки Широкино, Талаковка и Новозвановка обстреляны из минометов. Под Попасной произошло боестолкновение, - пресс-центр штаба АТОТеррористы не соблюдают режим тишины и продолжали обстреливать позиции украинских военных на всех направлениях 30 декабря. читать источник x Мне нравится
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чем после первой сигареты
в поля Донбасса кинуть взгляд
где плотно, морда к морде, рядом
облагороженные "Градом"
кацапские жмуры лежат
воинственною шли толпою
покуда враз не успокоил
их украинский пулемёт
теперь лежат кацапы мирно
и лишь ленивый ворон жирный
глаза их нехотя клюёт
быть может, гуманизма ради
останки этой русской рати
лопатой с поля соберут,
ну а их мамки и невесты
пусть принимают грузом-200
и стекломоем помянут
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І ввесь твій ненависний народ
За не зіграні юні весілля
І обірваний батькивський род
За зруйновані "смерчем" будинки
І обстріляні "градом" міста
За маленьку вітцівську хатинку
Що сімейне тепло берегла
За невинні, скалічені долі
За поломані душі й кістки
І за те, що братів домовини
Зі сльозами прийшлося нести
За синів, за батьків і за доньок
За маленьких сиріток дітей
Що не можуть ніяк відірватись
Від убитої неньки грудей
Будь ти проклята тричі Россія!!!
І твоя божевільна орда...
Ти лиш смерть навкруги завжди сієш
І прощення тобі вже нема!
Едуард Шевченко .......
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Доки славні її діти не скорились долі,
Не зреклися своїх предків, слави, віри, мови
І готові боронити рідний край чудовий!
Майоріє гордо в небі прапор жовто-синій!
Гучно лине над землею: «Слава Україні!» (с)
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