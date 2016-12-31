"Козлы, нах#й": Песков выругался матом в прямом эфире. ВИДЕО

49357 271Теги: Лавров (1194) мат (67) Песков (529) Россия (64490) телевидение (322) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 01:47 "Козлы, нах#й": Песков выругался матом в прямом эфире. ВИДЕОПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выругался матом в прямом эфире. читать источник x Мне нравится 5
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ДАЙОШ, БАЯРІШНІК!
Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену
Бывший заместитель начальника Главного управления МВД РФ по Московской области Андрей Волков устроил расправу над гостями в своем доме.
Генерал-майор пригласил к себе на дачу в Сергиево-Посадском районе соседку - 40-летнюю Веру М. - и ее мужа -гражданина Узбекистана, 30-летнего Дальшота К.
После распития спиртного хозяин взял лопату и начал бить ею сперва мужчину, а потом и женщину. Гостя он забил до смерти. Соседка смогла убежать и попросить о помощи.
С десятком ранений от ударов лопатой Дальшот скончался до приезда скорой помощи. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии с колото-резаными травмами.
Генерал задержан.
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НУ, ЕСЕНИН ВООБЩЕ ...СТОИТ В СТОРОНЕ и "нервно курит" от происходящего.
ВСЯ ИДЕОЛОГИЯ "ПУТИНЕСТАНА" - ЭТО ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ ДЛЯ БОЛВАНОВ. "ТЕНЬ на ПЛЕТЕНЬ", "НА ЧЁРНОЕ-БЕЛОЕ, НА БЕЛОЕ-ЧЁРНОЕ", "Х...Й ЗАВЁРНУТЫЙ В ГАЗЕТКУ ЗАМЕНЯЕТ СИГАРЕТКУ". "А ЗАВЁРНУТЫЙ В ПЛАТОК ЗАМЕНЯЕТ ЦЕЛЫЙ БЛОК". " ПОДВЕСТИ ПОД ТЕЛЕГУ НАУЧНУЮ БАЗУ"....ВОТ В ЭТОМ ВСЁ!
А ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ УМЕСТНО. ОДНО ДЕЛО ТВОРЧЕСКИЙ, ДУШЕВНЫЙ ПОРЫВ ПОЭТА, А ДРУГОЕ ДЕЛО "БЗДАНУТЬ В МИКРОФОН" ОХЕРЕВШИМ СЛУШАТЕЛЯМ И ДЕЛАТЬ ВИД , ЧТО ВСЁ "ОК" (мол лучшая защита - это нападение). ХОТЯ ВЫ СКАЖИТЕ "БЗДЯТ" ЖЕ ВСЕ. ИЛИ НЕ СКАЖИТЕ?
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неописанная!
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Этих рук роковая беда.
Только, знаешь, пошли их… на хер.
Не умру я, мой друг, никогда.
Сергей Есенин
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https://www.youtube.com/watch?v=kPa3iOpAmWA
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Юз Алешковский. «Кенгуру»
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совпадение? не думаю
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Как то так.
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Получается, что письков послал руских наху......!
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Кацапы, вы движетесь в правильном направлении - все ближе к животному миру.
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Животные сейчас в таком а-хуе от того, что этих недоразвитых с ними начали связывать
Во всё уже орут, что они на порядок выше стоят по сравнению с кацапами
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А это чмо с усами - правнук собаки Чапаева уже себя совсем не уважает.
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"С Новым Годом ! Дебилы бл#ядь"
. . . . . . . (С.Лавров)
"С Новым Счастьем ! Козлы на#уй"
. . . . . . . . (Д.Песков)
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поздравляют своих казлов с новым годом
С новым годом поздравляем
Счастья, радости желаем,
Чтоб на елке новогодней
Вместо праздничных зверьков
Красовались ровно 30
Пол-литровых пузырьков.
Чтобы Дед Мороз, как в сказке
Полупьяно, щуря глаз
Самым вкусным, самым сладким
Угощал шампанским Вас!!!
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