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Теги: Лавров (1194) мат (67) Песков (529) Россия (64490) телевидение (322)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Козлы, нах#й": Песков выругался матом в прямом эфире. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выругался матом в прямом эфире.

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27 грудня о 17:29 ·

ДАЙОШ, БАЯРІШНІК!
Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену
Бывший заместитель начальника Главного управления МВД РФ по Московской области Андрей Волков устроил расправу над гостями в своем доме.

Генерал-майор пригласил к себе на дачу в Сергиево-Посадском районе соседку - 40-летнюю Веру М. - и ее мужа -гражданина Узбекистана, 30-летнего Дальшота К.
После распития спиртного хозяин взял лопату и начал бить ею сперва мужчину, а потом и женщину. Гостя он забил до смерти. Соседка смогла убежать и попросить о помощи.
С десятком ранений от ударов лопатой Дальшот скончался до приезда скорой помощи. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии с колото-резаными травмами.
Генерал задержан.
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та нормальный рАсейский (кацапский) хЕнерал - так всегда бЫло ..., выпил бАр - чернь простолюдинов поганял малость ...
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ТУТ ЕСЕНИНА "ПРИВОДЯТ"...
НУ, ЕСЕНИН ВООБЩЕ ...СТОИТ В СТОРОНЕ и "нервно курит" от происходящего.
ВСЯ ИДЕОЛОГИЯ "ПУТИНЕСТАНА" - ЭТО ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ ДЛЯ БОЛВАНОВ. "ТЕНЬ на ПЛЕТЕНЬ", "НА ЧЁРНОЕ-БЕЛОЕ, НА БЕЛОЕ-ЧЁРНОЕ", "Х...Й ЗАВЁРНУТЫЙ В ГАЗЕТКУ ЗАМЕНЯЕТ СИГАРЕТКУ". "А ЗАВЁРНУТЫЙ В ПЛАТОК ЗАМЕНЯЕТ ЦЕЛЫЙ БЛОК". " ПОДВЕСТИ ПОД ТЕЛЕГУ НАУЧНУЮ БАЗУ"....ВОТ В ЭТОМ ВСЁ!
А ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ УМЕСТНО. ОДНО ДЕЛО ТВОРЧЕСКИЙ, ДУШЕВНЫЙ ПОРЫВ ПОЭТА, А ДРУГОЕ ДЕЛО "БЗДАНУТЬ В МИКРОФОН" ОХЕРЕВШИМ СЛУШАТЕЛЯМ И ДЕЛАТЬ ВИД , ЧТО ВСЁ "ОК" (мол лучшая защита - это нападение). ХОТЯ ВЫ СКАЖИТЕ "БЗДЯТ" ЖЕ ВСЕ. ИЛИ НЕ СКАЖИТЕ?
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Не ну ачо так скрепно и православно .А если серьезно то в этом вся московия-вечный гулаг
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интересно эти дуры считают что они страшно красивы?
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Предпоследнее слово, как грится, не в бровь, а в глаз...
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здесь должна быть картинка "человека живущего в спаме"... !
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кацапы матом не ругаются, они на мате разговаривают...причем "разговаривать" они начинают лет в пять...
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Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только, знаешь, пошли их… на хер.
Не умру я, мой друг, никогда.

Сергей Есенин
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СЕРГЕЙ ЕСЕНИН - Сыпь, гармоника! / SERGEY YESENIN - Jazz, harmonika!

https://www.youtube.com/watch?v=kPa3iOpAmWA
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Сергей Есенин НЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО. НЕ ДИПЛОМАТ. НАХ...
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Обезьяне-то один хер, где в человека превращаться.
Юз Алешковский. «Кенгуру»
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Бог создал три зла: россию, боярышник и какцапа.
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...и всё это находится на одной территории!!!
совпадение? не думаю
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"...пацаки не забудьте... желтые штаны эти два КУ, а малиновые это минимум три !"
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Ещё один кремлёвский кашлюн... А что вы хотели, зима, грипп, кхе-кхе...
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песком направление движение знает четко, верным путем идете товарисчи.
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в данном случае Песков был прав.его интерпритация слов говорящей лошади очень точно определяют внутренний мир Лаврова.одним словом ВОТ ДУ Ю ВОНТ
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Совещание с силовиками в кремле(не для прессы. Хотя....) : ВВХ- послать бл..ть "адмирала кузнецова" на х..й в средиземку! Пусть пи...дует бл..ть на х..й и поддержит нашу наземную операцию в Сирии! МО Ш.- Е..ать-колотить! Он своим ходом не допи...дярит! А если и допи..дярит, то засерет все вокруг! МИД конь Л.- Дебилы бл..ть!
Как то так.
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Лошара высказался,быдло заржало и еще сильнее стало гордиться своим царем и его шелупонью.В этом вся кацапия.где герой не ученый,ни победитель олимпиады по физике.а какой-то бомж матарола,у которого родители сгорели в 15 лет от стекломоя,которое никогда не было у стоматолога,не дружило с зубной щеткой и при росте 1.50 было морским пехотинцем.Теперь я понимаю почему его взяли в пехоту,когда это чудо откроет свой гнилой беззубый рот,все американские морские котики просто убегут.
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Вся страна, одна ментальная ссаная подворотня. Фубляль.
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"Какцапы, нах#й": Песков выругался матом в прямом эфире. ВИДЕО
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Кацап- Как цап- как козел- как русский!
Получается, что письков послал руских наху......!
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Больше всего "радует" дикое ржание присутствующих дебилов в студии.
Кацапы, вы движетесь в правильном направлении - все ближе к животному миру.
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Э-э-э!!! Не скажите!
Животные сейчас в таком а-хуе от того, что этих недоразвитых с ними начали связывать
Во всё уже орут, что они на порядок выше стоят по сравнению с кацапами
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И не удивляет-вот это и есть уровень нынешней Рашки и её дипломатов.
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Наиболее подходящее выражение образованности и воспитанности не только для политика, но и для всего "общества" 140 миллионов руцкого мира.
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А я вспоминаю Махарадзе так его хоть понять можно болел за команду, горячий грузин, вошел во вкус "ГОЛ!!! Х..й - штанга!!!" бан словил тогда на очень долго. Еле его оттуда выковыряли.

А это чмо с усами - правнук собаки Чапаева уже себя совсем не уважает.
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Из Новогоднего обращения руководства РФ к своему народу:
"С Новым Годом ! Дебилы бл#ядь"

. . . . . . . (С.Лавров)
"С Новым Счастьем ! Козлы на#уй"

. . . . . . . . (Д.Песков)
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Прочитайте внимательно как козломордые
поздравляют своих казлов с новым годом
С новым годом поздравляем
Счастья, радости желаем,
Чтоб на елке новогодней
Вместо праздничных зверьков
Красовались ровно 30
Пол-литровых пузырьков.
Чтобы Дед Мороз, как в сказке
Полупьяно, щуря глаз
Самым вкусным, самым сладким
Угощал шампанским Вас!!!
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А какой истеричный смех за кадром... Действительно смешно, когда понимаешь, что наручные часы этого дятла стоят больше, чем средний ватник заработает за всю жизнь. Ржыте дальше безмозглые зомби.
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Козлы во всю открещиваются от Писькова, говорят, что не знают такого козла в своей общине
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Напрошуються лише такі порівняння: два дебіла єто сила... Біба і Боба - два довбо#ба
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Лицо его не было отмечено печатью высокого интеллекта, ...


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бытовой повседневный мат отныне стал официальным государственным и дипломатическим матом казластана
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Стьоб ві Пьосікова. Він не дурень. Путін і рашка йому до сраки. По-моєму, його турбує лише стояніє власного хера - друга жінка, фігурістка, треба соотвєтствовать.
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))брэхня..не будет стоять будут лизать....когда у тебя жена фигуристка пофиг какие у тя усы..))Главное какая у тя яхта)))
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Цензор.НЕТФорум Украины"Козлы, нах#й": Песков выругался матом в прямом эфире. ВИДЕО
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