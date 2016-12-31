Оккупанты открыли памятник "народному ополчению" в Симферополе. ФОТОрепортаж

11687 127Материалы по теме: Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: Госдума (896) депутат (2632) Константинов (67) Крым (17871) оккупация (6377) памятник (1986) Симферополь (644) ополчение (44) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 01:32 Оккупанты открыли памятник "народному ополчению" в Симферополе. ФОТОрепортажВ Симферополе (оккупированный Крым) состоялась церемония открытия памятника "Народному ополчению всех времен". читать источник x Мне нравится
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Особенно улыбнуло:Памятник усем ополчленцам,усех времен!
Тут же возникла идея,а замастырьте памятник всем памятникам!
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