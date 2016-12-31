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Материалы по теме:  Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Госдума (896) депутат (2632) Константинов (67) Крым (17871) оккупация (6377) памятник (1986) Симферополь (644) ополчение (44)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Оккупанты открыли памятник "народному ополчению" в Симферополе. ФОТОрепортаж

В Симферополе (оккупированный Крым) состоялась церемония открытия памятника "Народному ополчению всех времен".

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А чья граната, по-вашему, должна быть в руках у дерьмославного кацапофашиста?
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А на последнем фото это оккупант с вибратором?
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Понятие "народное ополчение всех времен" включает в себя и УПА.
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У ополченца штаны к ногам прилипли-не иначе,как уписался.
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идиоты, им жрать нечего скоро будет, а они памятники обдроченцам ставят!
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Дэбилы блядь!
Особенно улыбнуло:Памятник усем ополчленцам,усех времен!
Тут же возникла идея,а замастырьте памятник всем памятникам!
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Харю закройте тряпкой и глаза должны быть бурятские, раскосые
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Авоська или ведро с пустыми водочными бутылками. Во был бы памятник. Всю суть и сущность бы раскрывал.
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А памятник стекломою и настойки боярышника где?Святому где памятник?
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а хде кот,почему кота нет,энто недопамятник без кота.........
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нє кот, а кіт... і він взагалі поїхав в Україну святкувати Новий Рік, та Різдво... бо дуже ласий до сметанки і всяких українських смаколиків...
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Никого не смущает пушка заряженная ночной вазой?
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зразу навіть не звернула увагу, А і правда -точніше не скажеш. А чому "народніийополченець" одягнутий в військову форму?
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ну,хоть не трахают каких-нибудь зверьков,и то хорошо.. А то на кота с выряченными глазами смотреть больно было..
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я бы на месте того снегиря прибивала бы кацапосвиней.. Гвоздями шиферными.
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Это памятник героям которые в Чечне и Дагестане борятся против московской хунты
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Летом поеду в Турцию , а у них в Крыму есть памятник .
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КОГДА МЕРЗКУЮ КИЕВСКУЮ ХУНТУ СВЕРГНЕМ,тоже и в Харькове и Одессе поставим памятники Ополчению Новороссии.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОккупанты открыли памятник "народному ополчению" в Симферополе. ФОТОрепортаж
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