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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: банки (1435) Россия (64490) санкции (5749) США (11541) хакер (501) энергетика (840) кибербезопасность (55)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"В следующем году мы собираемся ввести новые санкции, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам", - сенатор США Грэм о России

В 2017 году против России и президента Владимира Путина будут введены новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании в США.

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Я всегда знал, что он очень умный»
Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным ходом» решение президента России Владимира Путину не высылать американских дипломатов из страны в ответ на аналогичное решение США в отношении российских дипломатов, информирует еizvestia.com.
Об этом Трамп написал у себя в твиттере.
«Я всегда знал, что он очень умный», - добавил Трамп.

Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/711-tramp-prokommentiroval-reshenie-putina-ne-vysylat-amerikanskix-diplomatov
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Ага, и сразу после этого так только ТЫДЫНС!:
""В следующем году мы собираемся ввести новые санкции (помимо тех, что уже существуют, - в частности, санкций, введенных Обамой), которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться - это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену", - сказал он."...
И всем пох шо там Трамп про плешивую х@йню говорил... Источник: http://censor.net.ua/n421791
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слово президента и сенатора чуеш разницу?
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Ты забыл, что США по своему устройству это совсем не расея, в которой один царь все решает. А в США сенатор выражает не только свое мнение, а может быть целой кодлы сенаторов, которой ничего не будет стоить, когда надо стреножить, президента.
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Ну да сейчас этот сенатор груду санкций навводит, сам все подпишет , введет и все путем))) Мечты..
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В Сенате есть 2/3 голов за эти санкции, иначе он бы не ляпал языком.
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здеся с вами согласен, америкосы если начинают что-то говорить, значит знают наверняка, что это можно будет сделать! В этом их и отличие от пиздоболов рассейских...
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Если он так уверенно говорит о будущих санкциях, значит, русские действительно облажались и их кибератаки доказаны и неоспоримы. Если будет соотвтствующая волна в СМИ, Трампу будет очень сложно выступать против таких санкций, иначе он сам станет выглядеть как русский шпион
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Об этом Трамп написал у себя в твиттере.


Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, анонсировал скорую встречу с руководством американской разведки. Заявление было сделано после объявления о новых санкциях против России

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/30/12/2016/58659a129a7947eb0a4d92fa

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Похвалу Трампа можно рассматривать как то, что он для себя нашел хорошего соперника, которого попытается задавить в нежных объятиях.
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Так и есть, разве можно назвать роисию государством, когда кучка взорвавшихся уголовников плюют на конституцию собственной страны, и нещадно обворовуют ее при потокании, деградировавшего, российского общества, пропоиного боярышником, средством для чистки ван.
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Трамп не будет ссориться с Сенатом из-за какой то паРаши, для него важней там проводить свои законы, которые Сенат может заблокировать. Как отблагодарить хуйло за финансовую поддержку, он придумает, сводит его в Мадональд и Диснейленд бесплатно.
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Чувствую, птн разозлил льва не на шутку, будем посмотреть как штаты из путинга сделают котлету.
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Сейчас винторогие начнут таблички "Обама- чмо" на "Трамп - чмо".
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76% руссиян бухают ежедневно,а вы тут некоторые за парашу переживаете
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, а президент Дональд Трамп подпишет закон", - добавил он. Ключевые слова *подпишет ли закон*,если этот трамп не знает как уже сейчас отлизать задницу хуйлу. Бред какой то, вот это президент в США будет,ПОЗОРИЩЕ.
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Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон", - добавил он.
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Збиратися і ввести - різні поняття............... Подумайте логічно - Трамп погодиться на введення санкцій проти Росії за кібератаки які допомогли стати йому президентом???
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Речь не идет о том что эти атаки помогли ему с тать Президентом. Речь идет о безопасности США, которую он не может игнорировать.
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В США ни один президент не хочет ссорится с Сенатом тем, более обеими палатами. Отблагодарит хуйло другим способом. Сводит его в Диснейленд.
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Скоріш за все - будуть вжиті заходи "по тихому".......... До того ж, на мою думку, вся ця "шуміха" з кібератаками дещо перебільшена. Невже кацапські комп'ютерні технології кращі за американські???
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Как бы это было не смешно, но никакие сверх технологии не нужны для того чтобы попасть в компьютерную сеть какой-либо структуры, все делается через банальный спам на почту сотрудников в надежде что какой-нибудь лох клацнет на ссылку или введет пароль в подставную форму
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Игорь Д не подпишет ничего трамп и он это имеет право делать,тянуть время,затягивать, судиться,делать свои непонятные законы и ставить подписи где ему взумается он уже и сейчас не скрывает свое отношение к хуйлу!
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Какой смысл ему ссорится с обеими палатами Сената, которые могут заблокировать любое его решение?
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Порадовали сегодня коменты американцев на Яхе под статьёй, где Трамп в очередной раз хвалит Хуйла... Общий смысл напоминает последнее высказывание Каспарова "Либо Трамп хочет быть частью большой сделки Кремль-Киссинджер, чтобы грабить весь мир, или он находится под колпаком и является собственностью, управлямой Путиным."

https://www.yahoo.com/news/trump-praises-very-smart-putin-after-u-s-retaliates-against-russia-200151874.html
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Даааа, Murlin Murloff в твоем аксиоме есть много правды!!!!, путлер коварный шизик
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Игорь Д ,а потому что он стал президентом благодаря вмешательству России! И сейчас придет Трамп и санкции отменит и никакой конгресс ничего не сделает. И Трамп может отменить санкции, с учетом кандидатуры Рекса Тиллерсона, его госсекретаря, который лауреат Российского Ордена дружбы и личный друг Путина и Игоря Сечина, главы компании Роснефть. Еще не понятно?
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Ни один президент США не хочет остаться в истории как человек пришедший к власти не благодаря выбору американцам, а по желанию кровавого диктора. Трамп не исключение. Поэтому он будет вынужден не снимать введеные санкции, и стараться наладить работу с Сенатом, без которого у него нет полной власти. Он найдет другие способы как поблагодарить хуйло. Подбросит ему пру мальчиков в постель.
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П.С. Рекса Тиллерсон был другом Ельцина, а это две большие разницы.
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ну, медаль за дружбу ему дал таки хуйло, а не ельцын...

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Россия Ельцина и Россия Путина это две разные страны.
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Во всём пьянь Ельцын виноват:
Он протрезвел, но поздно было -
Россию всю уж кегебило!
©
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Вот -вот, правильно написал. Последние годы он вряд ли управлял страной. Был "пьян".
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Игорь Д трамп во первых не Ельцин награждал тиллерсона орденом ДРУЖБЫ, а путин! А во вторых поживем увидим, а в третьих только слепой не видит,что трамп лезет по поводу и без повода защищать и хвалить в твиттере путина. Покажите мне еще хоть одного президента США,что бы так присмыкался перед *лидером* другой какой либо страны? За какие такие заслуги он это делает?! Есть два варианта или он тоже хочет грабить ,убивать мир на пару с путиным или он находится под прямым влиянием!
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То что Трамп не Ельцин это ясно. Я о том, что Тиллерсон дружил с Ельциным, который является противоположностью Путина, который только подмазался к этой дружбе. Время покажет какие они друзья.
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Путин, скорее всего, даже до конца смысла "кибератака" не понимает, он не разбирается в IT. Он даже когда на вопросы по этой теме отвечает, всегда в сторону от темы уходит. И Обама, наверное, то же подобный "специалист". Так что все эти обамины предупреждения и путинских "не было такого" - разговор двух попугаев, слова чьи то пересказали, но смысла не понимают.
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Омериканские бандеровцы пошли в наступление,а это киздец РАБссии...
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Игорь Д. Благодаря Ельцину хуйло сейчас у власти,это он его привел и это тоже все знают и видели прекрасно,и еще Рекс Тиллерсон не скрывает,что он дружит не только с ввх,ну и с его другом Сечиным)
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Поздний Ельцин об этом сожалел. Не нужно путать бизнес с Сечиным с дружбой.
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Очень сомневаюсь , что он привёл. Это ему привели , ему ничего не оставалось , как только заявить : "Встречайте нового царя. А я устал...".
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Скоро на всех каналах Мухосранска -да с Трампом вышел прокол товарищи Трамп чмо и поднимим за это бокалы
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Сдержаный. А вы понимаете,что такое *кибератака*? Вы специалист во всех отраслях и конечно же президент страны,на которую было совершено нападение кибератаки,должен был погладить по голове и сказать *не было такого*,да и другие лидеры ЕС и Украина в том числе,которые подвергались кибератакам,все идиоты и придумали! Президенту не обязательно знать все тонкости,для этого есть специалисты в определенных сферах.
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А никто и не путает бизнес и дружбу,зачем?) для этого существует простое слово компромат!
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Всем желаю что бы
Дедушка Мороз
И второго Вову
В мавзолей унёс!﻿
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всем понятно, что это произойдёт.. только к сожалению не скоро ...
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Вам надо торопиться.До следующего года они могут не дожить.
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Неужели мы таки дождемся санкций которые серьезно прессанут кацапов, отличное было бы начало нового года.
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Начали раздуплятся.А уже сколько крови кацапье обезумевшее пролило
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а у нас 50% это кацапский банковский сектор , который зассали национализировать .. так значит ударит и по нам ?
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РУССИАНО,БОЯРЫШНИК,ТУ-154,ДЕБИЛЫ БЛЯ,ПРОТОН,ТЫВА,ДЕНЕГ НЕТ,ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ,АДМИРАЛ "КУЗЯ", ДЕРЖИТЕСЬ,ПОСОЛ В ТУРЦИИ,СКОЛКОВО,МОТОРОЛЛА,СИРИЯ,ПЕРЕВОРОТ В УКРАИНЕ,СИЛА СИБИРИ,О ПОЛЬЗЕ САНКЦИЙ,ЭНЕРГОМОСТ,НОЖ В СПИНУ,ЭРДОГАН ЧМО,ЭРДОГАН ДРУГ,АРМАТА... одним словом-набор для вставания с колен
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"Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться"...
наивный чукотский юноша..мордор легче уничтожить, чем изменить...горбатого только могила исправит...вродилось теля с пятном, с пятном и здохнет...черного кобеля, не отмоешь до бела...
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це не допоможе, найкращий спосіб облагоразумити педерацію - це вислати сімї чиновників з США нахуй на рассію, зокрема Катерину Лошадьєвну Лаврову
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давай, Обама, поднажми. Реабилитируйся за 8 лет попустительства.
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похоже Вофану Крым с дамбасом,сирийскими детьми влетит в копеечку...
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по одной из версий Борман был глубоко законспирированым агентом советской разведки в высшие слои руководства Германии ...... неужели история может повториться ,,,????
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Расеяне очень рады, что Трамп решил налаживать отношения с рашкой, единственное чего они не поняли это то, что налаживание отношений будет происходить путем затягивания ошейника на шее пуйла.
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Цензор.НЕТФорум Украины"В следующем году мы собираемся ввести новые санкции, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам", - сенатор США Грэм о России
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