"В следующем году мы собираемся ввести новые санкции, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам", - сенатор США Грэм о России

13341 179Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: банки (1435) Россия (64490) санкции (5749) США (11541) хакер (501) энергетика (840) кибербезопасность (55) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 01:17 "В следующем году мы собираемся ввести новые санкции, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам", - сенатор США Грэм о РоссииВ 2017 году против России и президента Владимира Путина будут введены новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании в США. читать источник x Мне нравится 73
Я всегда знал, что он очень умный»
Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным ходом» решение президента России Владимира Путину не высылать американских дипломатов из страны в ответ на аналогичное решение США в отношении российских дипломатов, информирует еizvestia.com.
Об этом Трамп написал у себя в твиттере.
«Я всегда знал, что он очень умный», - добавил Трамп.
Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/711-tramp-prokommentiroval-reshenie-putina-ne-vysylat-amerikanskix-diplomatov
Ответить
""В следующем году мы собираемся ввести новые санкции (помимо тех, что уже существуют, - в частности, санкций, введенных Обамой), которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться - это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену", - сказал он."...
И всем пох шо там Трамп про плешивую х@йню говорил... Источник: http://censor.net.ua/n421791
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, анонсировал скорую встречу с руководством американской разведки. Заявление было сделано после объявления о новых санкциях против России
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/30/12/2016/58659a129a7947eb0a4d92fa
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.yahoo.com/news/trump-praises-very-smart-putin-after-u-s-retaliates-against-russia-200151874.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Он протрезвел, но поздно было -
Россию всю уж кегебило!
©
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дедушка Мороз
И второго Вову
В мавзолей унёс!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
наивный чукотский юноша..мордор легче уничтожить, чем изменить...горбатого только могила исправит...вродилось теля с пятном, с пятном и здохнет...черного кобеля, не отмоешь до бела...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить