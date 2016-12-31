Пинчук не виноват. Он всего лишь "говорящая голова" международной политики. А его предложения по достижению мира - это только пробный шар сговора толстосумов, которым нет дела до нашей с вами независимости и свободы. Толстосумов интересуют только прибыли, а нации и страны...
Какие к черту США? Пинчук открыто поддержал Кремль и марионетку медведчука савченко
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Война всякая бывает, на каком уровне Путину "нужно поддерживать"? Например, в Ю. Осетии, Приднестровье и Абхазии стрельбы нет, нет ее и на границе с Крымом, так почему именно в Донбассе России нужна стрельба? Конечно, "поддерживать бандитов" Россия будет, но она это делает и в Приднестровье, что не мешает мирному сотрудничеству с Молдовой и контактам лидеров Приднестровья с властями Молдовы.
Чтоб долго не гадать, кому что нужно, можно посмотреть соцопросы, в которых две трети украинцев регулярно высказываются за мир в Донбассе, а его все нет. В любом случае всякая война кончается миром, Украина в Донбассе не занимает новых территорий. а только истощает жизнь тамошнего населения, в свою очередь - Запад истощает Россию, а Россия - Украину и контрсанкциями - Запад, все вместе потеряли уже гораздо больше, чем стоило бы озолотить Донбасс и Украину в целом.
Хотят ли этого украинские сторонники войны с Россией до победного конца, или не хотят, но в ближайшее время Украине придется установить какой то статус-кво с ЛНДР, или простить боевиков, начав восстановление донецкой экономики, или с концами отрезать Донбасс на радость патриотам и выполняя требования боевиков 2014 года о признании их незалежости. Во втором случае Запад перестанет поддерживать Украину в борьбе с Россией и в основном снимет санкции с России (хоть и сейчас почти не поддерживает, а просто норовит "опустить" Россию в своих интересах).
Современное "полугорячее" течение войны ничего не решает (только постепенно ожесточая и разоряя общество) и фактически нужно только современной украинской власти, чтоб оправдывать свое воровство, бездельность и всячески ограничивать критику в свой адрес вместе со свободой слова и демократией, Путину это нужно гораздо меньше, т.к. рейтинг у него очень высокий был и без войны, а режим подавления критики тоже был налажен, в России война в сфере прав и свобод оппозиционеров ничего не изменила.
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