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Теги: бизнес (980) Кабмин (9557) предприниматели (1033) Розенко (373)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - Розенко

Правительство не будет разговаривать с бизнесом на языке штрафов и ультиматумов.

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эти кабаны розенки, гнуссманы, вольсманы и прочая перхоть - уже угробили экономику и средний бизнес в Украине...
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///
"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом"

Ця ЗЛОдіювата наглота сама себе видає, вони ж влада навіщо їм все це що вони перерахували, вони просто приймуть постанову або закон і якщо ти не з ними то ти порушник їх правил гри
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/// Я тут згадав

27.12.16 17:49 Порошенко узаконил новые налоги для физлиц-предпринимателей

Согласно новым нормам, уже с 1 января 2017 года отдельные категории предпринимателей, в частности, второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

П*зд*ни (Лицеміри) говорять одне а роблять те що їм вигідно
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Все ФОП, кроме 1-й группы.
Т.е. ещё и те, кто на общей системе налогообложения!
В первую очередь пострадают сельскохозяйственные и производственные.
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Они добились своего, средний класс вымирает как вид, еще немного и будет только два варианта или ты нищий, или у тебя все в достатке но ты бандит-мафия-депутат. Да взять только то что обложили неработающих предпринимателей налогами. Это же каким мудаком нужно быть чтобы такое придумать. Это они так помогают бизнесу -казлы
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давайте начнем сначала

все эти 25 лет власть вначале добилась того, что платить все налоги не стал ни один предприниматель, иначе вылетишь в трубу.
Чем оставила себе огромную лазейку для взяточничества. И по сути выгодно периодически давать на лапу, чем опять же платить все налоги.

Эта власть за 2,5 года не сделала ничего, чтобы эту порочную систему изменить. Напротив.

Так что пока не приведен в порядок налоговый кодекс, все эти блаблабла можно смело пропускать мимо ушей.

Вон даже хуйло на словах миротворец и уважает суверенитет Украины.
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разговаривать никто не будет ! точка)
можно было бы проще сказать
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другими словами, "сопли, просьбы, молитвы - вот это будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом"
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Сотрудничество, убеждение, добрая воля и диалог с этими людьми. И уверенность в том, что это будет сделано
----------------------
рэкет, что ли?

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убеждать будут при помощи старого доброго паяльника и утюга
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Бизнес враз поверил и смылся за бугор. Кто верит в эти бредни?
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я просекла фишку
главное трындеть правильные вещи, особенно хорошо - лозунги

а вот делать при этом уже можно шо угодно
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Они всегда" трындят правильные вещи" , а делают наоборот . Это не их изобретение . Вся эта пизд..та сформировалась в своеобразную касту . Пока эта каста будет существовать физически до тех пор ничего не измениться . Сколько не крась фасад гнилого дома - он всё одно гнилой.
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Сотрудничество, убеждение, добрая воля - именно поэтому за пару дней сотни ФОПов закрылись? Убеждать не умеете? Идите к Дейлу Карнеги на курсы
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только что писал на другом ресурсе и на другую. тему -"а ведь скоро уже ничего не будет". ни будет штрафов. ни уговоров. ни шантажа. просто не кого будет шантажировать штрафовать.уговаривать. даже стартапы по ковырянию в носу через приложение у соседки . не спасут. даже на кол нельзя будет посадить виновнвных. дерева не найдем.
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Не ту корову доите суки.Скоро пойдете догонять шлепера.
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Хряк, яви милость народу! Уйди наконец на хер......
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не-не, воно само не уйдет - прохани, прошу пана до гилляки! только так.
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ага щаз
этих от кормушки хрен просто так оторвешь
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Пять лет трудился мелким предпринимателем.

Пахал, как трактор. На мне неплохо заработали:
-пожарники, санэпидемстанция, менты, районные чиновники
и чиновники из мэрии, налоговики и даже таможенник.
Один я, почему-то, ничего не заработал.
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Один я, почему-то, ничего не заработал - ты что ЛОХ????
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==="Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - Розенко=== Слова отжим тут нет, значит, отжимать самый крупный банк страны можно
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но такая деятельность все же будет
но не постоянной-- так вот о чем Гося говорил,вступая на должность,когда грозился научить всех управлять страной!!
да,сильны привычки базарного торгаша
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они все атеисты из бывших партийных
жги, Петруха, Бога нет (с)
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Доктрина "развития". Сперва на корню убить мелкий и средний бизнес. а потом пообещать убитым, что их никто трогать не будет. А большой бизнес отжать по полной, но дать твердые гарантии, что государство (понимай мы) все возместит.

Скоты...
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Евангелия от Луки 12:15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
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они не читают заветов от Луки
эти гондоны живут по наставлению Лукавого
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все буде як завжди - рекет, хабарі й віджим. Ну хто ще сумнівається, що Розенко більш нічим не займався?
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Как же задолбал этот свинячий цинизм и ложь.
Не будем, не станем - одновременно все это уже на полном ходу осуществляется. Знает же что врёт.
Кривое зеркало какое-то. Как Совок или даже хуже.
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Возводят напраслину на честнейшего человека...
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Зато "жирных" особняков в Княжичах и Конче Заспе до хрена! Ну менты, дело понятное, попробуют отстоять свою монополию на грабеж, но кто ж им позволит! И начнется фарс как в 1970-е. Ну да. Это уже было! Тогда Воры в Законе потребовали от цеховиков (партапаратчиков) платить в общак. Те поначалу отказались. Ну воры и начали войну. Горели склады, составы шли под откос, Адмирал Нахимов утонул... Партаппаратчики ужесточили законодательствою. Появился образ "особо опасного рецидивиста", "черный Лебедь", вышел фильм "Калина Красная", но склады продолжали гореть... В 1979 году состоялась встреча в Пятигорске между партаппаратом и Ворами и было достигнуто соглашение. За 10% Воры защищают и охраняют цеховиков. Вот так появилась мафия. Через 12 лет СССР перестал существовать, так как накопленные мафией средства уже требовали легализации и приватизации всего... Так будет и сейчас, но теперь уже грабеж всеми всех закончится военной диктатурой и вместо мафии мы получим ублюдка типа Фиделя Кастро... который будет в десна целоваться с приемниками хуйла, а там где сегодня Конча Заспа будут пастись козы... А те кто выживет будут завидовать мертвым... Что, страшно? Хочешь это остановить? Придуши коррупционера сегодня! Завтра может быть уже поздно!...
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Уже !!! По самое не могу замордовали бизнес !!! Люди поднимайтесь , этих уродов нужно выжигать напалмом !!!
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...я не бравый солдат Швейк, но я скажу его словами:
"Ни одно правительство не продержится и дня, если поднимет цену на пиво!"
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Не розенко это авторитет ему все верят он просто взялся ниоткуда и уйдет в никуда. А так мужик верный представительный!
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ну да небудут наказывать .а штрафы вон какие шоколадный подписал .а закон как дышло куда повернеш туда и поедет
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Штрафы, угрозы, ультиматумы - це форма правління влади бариги.
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"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - Розенко
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Ага, значить, це буде побочной дєятєльностью правітєльства.

Не вмер Данило - так болячка задавила.
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«Коли ми поглянемо, які правки були внесені до Податкового кодексу, що стали важливою складовою бюджету, стає зрозуміло, для кого проголосований цей бюджет. А це зменшення оподаткування для грального бізнесу, було чотири видів податків, а залишили один. А я нагадаю, що кінцеві власники ігрового бізнесу в Україні, це росіяни. Наступне - це Duty free, прийняли поправку, за якою на вльоті в країну дозволяється купувати товари без мита. Те ж саме зі зменшенням податку на видобуток газу і нафти. Це надає необмежені корупційні можливості для уникнення оподаткування. І хто отримає ці преференції, визначатиме Уряд» Dmytro Dobrodomov
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Цензор.НЕТФорум Украины"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - Розенко
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