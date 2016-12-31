"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - Розенко

2987 57Теги: бизнес (980) Кабмин (9557) предприниматели (1033) Розенко (373) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 00:58 "Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом", - РозенкоПравительство не будет разговаривать с бизнесом на языке штрафов и ультиматумов. читать источник x Мне нравится
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"Штрафы, угрозы, ультиматумы - это не будет основной деятельностью правительства в диалоге с бизнесом"
Ця ЗЛОдіювата наглота сама себе видає, вони ж влада навіщо їм все це що вони перерахували, вони просто приймуть постанову або закон і якщо ти не з ними то ти порушник їх правил гри
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27.12.16 17:49 Порошенко узаконил новые налоги для физлиц-предпринимателей
Согласно новым нормам, уже с 1 января 2017 года отдельные категории предпринимателей, в частности, второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.
П*зд*ни (Лицеміри) говорять одне а роблять те що їм вигідно
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Т.е. ещё и те, кто на общей системе налогообложения!
В первую очередь пострадают сельскохозяйственные и производственные.
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все эти 25 лет власть вначале добилась того, что платить все налоги не стал ни один предприниматель, иначе вылетишь в трубу.
Чем оставила себе огромную лазейку для взяточничества. И по сути выгодно периодически давать на лапу, чем опять же платить все налоги.
Эта власть за 2,5 года не сделала ничего, чтобы эту порочную систему изменить. Напротив.
Так что пока не приведен в порядок налоговый кодекс, все эти блаблабла можно смело пропускать мимо ушей.
Вон даже хуйло на словах миротворец и уважает суверенитет Украины.
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можно было бы проще сказать
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рэкет, что ли?
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главное трындеть правильные вещи, особенно хорошо - лозунги
а вот делать при этом уже можно шо угодно
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этих от кормушки хрен просто так оторвешь
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Пахал, как трактор. На мне неплохо заработали:
-пожарники, санэпидемстанция, менты, районные чиновники
и чиновники из мэрии, налоговики и даже таможенник.
Один я, почему-то, ничего не заработал.
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но не постоянной-- так вот о чем Гося говорил,вступая на должность,когда грозился научить всех управлять страной!!
да,сильны привычки базарного торгаша
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жги, Петруха, Бога нет (с)
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Скоты...
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Евангелия от Луки 12:15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
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эти гондоны живут по наставлению Лукавого
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Не будем, не станем - одновременно все это уже на полном ходу осуществляется. Знает же что врёт.
Кривое зеркало какое-то. Как Совок или даже хуже.
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"Ни одно правительство не продержится и дня, если поднимет цену на пиво!"
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Ага, значить, це буде побочной дєятєльностью правітєльства.
Не вмер Данило - так болячка задавила.
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