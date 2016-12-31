Трамп похвалил Путина за решение не высылать американских дипломатов из России

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А этот придурок думает, что это его так уважают
Постарался очень мягко выразиться...
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Пришлось унижаться и низко кланяться гею трампу. Вяликий же.
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которые не хотят жить под жадным рыжим клоуном даже 4 года.
...........................
так же как я понимаю людеи, которые валят из рашки потому,
что не хотят сами под молью жизнь прожить и
что бы дети их жили под тои же молью.
............................
хуила на престоле сменит только смерть.
и даваите прекратим уже ету тошниловку-интригу про выборы в боярышниковои стране.
пока хуило не лежит в мавзолее рядом с тезкои,
оно заправляет всем.
.............................................
Еще раз вопрос к израильтянам.
У не еврея есть хоть один шанс получить добро на визу жить и работать в Израиле?
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особенно атеисту.
ну допустим принял
что дальше делать?
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це тіпа як шлюшку в борделі по попє похлопал...
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