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Материалы по теме:  Санкции против России Президент Трамп
Теги: Путин (20559) Россия (64486) санкции (5748) США (11538) Трамп (378)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трамп похвалил Путина за решение не высылать американских дипломатов из России

Избранный президент США Дональд Трамп похвалил президента России Владимира Путина за решение не высылать из России американских дипломатов в ответ на высылку их российских коллег из США.

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Ху#ло войдёт в историю, как президент, которого одновремёно "имеют" сразу два президента США!!! И так смачно-смачно "имеют"
А этот придурок думает, что это его так уважают
Постарался очень мягко выразиться...
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Ну да, похвалил. Как ребенка. Еще бы карамельку предложил, вообще класс был бы.
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Опять Путин всех переиграл. Особенно марию захарову, которая грозилась показать штатам на следующий день ответную кузькину мать. Но пуйло четко просчитал, что если вышлет, то никаких договоренностей с трампом в ближайшее время достигнуть не удасться.
Пришлось унижаться и низко кланяться гею трампу. Вяликий же.
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Трамп прикармливает путю, а кода хуйлишшко расслабит булки, Трамп вдует ему по самые гланды.
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Кацапы думают что Трамп это как Путлер в кацапстане как за командует так и будет) только они забывают что есть еще Конгресс,где Трампу могут одно место оторвать ежели будет уклоняться от на меченого курса!!
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Гадостей Трамп натворить может там,где Конгресс ему не указ,и пуйло это хорошо знает
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Ниче он не будет творить он хитрый и умный...
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рашистам, cyка, пруха: накосячат, начинают их давить, но меняется хозяин в Белом доме и на волне критики папередников снова начинается "мир , дружба, жвачка, перезагрузка". Они почувствовали, что поводья ослабели - и снова давай косячить. Американское терпение заканчивается, начинается давление, но тут снова меняется администрация, и на волне критики папередников... песня начинается сначала.
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я очень хорошо понимаю тех людеи,
которые не хотят жить под жадным рыжим клоуном даже 4 года.
...........................
так же как я понимаю людеи, которые валят из рашки потому,
что не хотят сами под молью жизнь прожить и
что бы дети их жили под тои же молью.
............................
хуила на престоле сменит только смерть.
и даваите прекратим уже ету тошниловку-интригу про выборы в боярышниковои стране.
пока хуило не лежит в мавзолее рядом с тезкои,
оно заправляет всем.
.............................................
Еще раз вопрос к израильтянам.
У не еврея есть хоть один шанс получить добро на визу жить и работать в Израиле?
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Есть. Можно быть любой национальности, хоть пингвином, но принять их ортодоксальную религию. И все.
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жестко..
особенно атеисту.
ну допустим принял
что дальше делать?
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В 1987 году Дональд Трамп посетил Ленинград и Москву. Во время визита он раскритиковал политику Михаила Горбачева и предрек распад СССР


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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп похвалил Путина за решение не высылать американских дипломатов из России
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