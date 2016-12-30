"Савченко - это самое большое разочарование украинцев в уходящем году", - Ляшко

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2 год. ·
Це відео треба щовечора демонструвати тим хто говорить про амністію бойовиків та проведення виборів в ДНР і ЛНР. Савченкам, пінчукам та іншим колаборантам.
Вічна пам'ять Герою! Смерть ворогам!
https://www.facebook.com/100012949360728/videos/229419274166383/
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что то подозрительно быстро РАБссия и родственники дохлых журналистов согласились с тем, что Надя не убийца и большой приговор неправильный.. и какие условия освобождения её нам точно неизвестны..
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мне б обидеться и писать - ага, ну и что теперь)? троллить этим тех кто рвал *опу тогда за савченко, но меня чего это безразлично
яяшко такая же мразь и, а лень( писать и неинтересно
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Кроме того, в любых других персонажах отечественного политикума, люди уже разочаровались настолько, что ниже уже просто некуда.
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Если бы он жил по законам, как на Западе, то миллионером бы не стал.
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доверяйте деве юной прибор сложней чем помело" (С)
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а вот Ляшко вместе с его партией олигархических подстилок, коррупционеров и популизма оказался пидорасом не только у себя дома, а и в Раде.
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всем бы вам каленым железом на лбу хер выжечь, за "хорошую работу"
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Одно недоразумение обсуждает другое недоразумение...
А мы в этой клоаке живем.
Нам эти олигофрены Законы устанавливают...
Покурили, широнулись наши депутаты, и вот, вуаля - дебильная тема с ФОПами.
Насрать на Конституцию и Законы - "мертвая" ФОПка - плати 704 грн. в Х знает куда и за Х за что!
У меня вопрос: Все налоги взымаются с чего-то . С прибыли, с заработной платы, с дохода.
А это как называется - "с воздуха"???
Где же тАвАрищь кужель, которая прям костьми ложится за средний и малый бизнес?))))))
Им явно не хватает бабла на их яхты, хатынки, офшорики.
В "закромах Украины" - 0.
Это так, для тех кто гонтареву и шоколада облизывает.
То что вам говорят про какие то золотовалютные резервы - плюньте им в рожу... у Украины нет ни чего... Потому что рулят такие сволочи как кгбешник, иуда, пчеловод, шапкокрад, шоколад...
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Портнов Андрей Владимирович
Был членом ВО Батькивщина. Руководитель юридического департамента БЮТ. -пр11 сент. 2015 г. - Лукаш Елена Леонидовна - экс-министр юстиции Украины .... в розыск
26 ноября 2015 года состоялось голосование относительно принятия законопроекта за основу и в целом. 255 депутатов проголосовали за
23 декабря 2015 года закон был опубликован в официальном издании «Голос Украины»и на следующий день вступил в силу.
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Возможно, Савченко об этом что-то знает.
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так бездарно разбазарить кредит доверия целого народа, это надо уметь...
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да и а послед 3 года понятие "разочаровался" выработало иммунитет в виде цинизма в отношении руководства нашей страны. моисей проводил стадо баранов по пустыне чтобы переродилось несколько поколений. а тут за несколько лет и не в пустыне... нереально.
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