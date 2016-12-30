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Теги: Ляшко (1278) освобождение (921) Савченко (2368)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Савченко - это самое большое разочарование украинцев в уходящем году", - Ляшко

Народный депутат Надежда Савченко - это самое большое разочарование украинцев в 2016 году.

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Ігор Мосійчук поширив відео від Andriy Hartanovych.
2 год. ·

Це відео треба щовечора демонструвати тим хто говорить про амністію бойовиків та проведення виборів в ДНР і ЛНР. Савченкам, пінчукам та іншим колаборантам.
Вічна пам'ять Герою! Смерть ворогам!
https://www.facebook.com/100012949360728/videos/229419274166383/


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А ще кацахолам,чубакам,гыгам,шо начали уже топить за сепаров,нравится им программа плять когда сепаров отпускают
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в день освобождения Савченко я тут давал такой пост :
что то подозрительно быстро РАБссия и родственники дохлых журналистов согласились с тем, что Надя не убийца и большой приговор неправильный.. и какие условия освобождения её нам точно неизвестны..
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мне нет, я сразу что зря писала про савченков, обоих и их маманю тож когда ещё суд был и вся та пародия с голодовками и тд за что и была многократно несправедливо забанена тут)
мне б обидеться и писать - ага, ну и что теперь)? троллить этим тех кто рвал *опу тогда за савченко, но меня чего это безразлично
яяшко такая же мразь и, а лень( писать и неинтересно
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Українці, все що вам треба знати, під час цього ефіру хлопець з вулиці поставив питання про засіб набуття шляшкових статків, на що олігархічне підрілло повністю відморозилося і ввімкнуло звичну істеричну платівку про "московську зозулю". Продажний 112-й кілька тижнів стявся задати це очевидне нагальне питання галасливій олігархічній повії...
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кобла и тварь,из за которой Украинцы теперь не верят кого они вызволяют...
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Ну, образно говоря, Вилорогий прав, т.к. Савченко, производила на людей (до того, как она приехала в Украину и начала делать заявления и выдавать идею за идеей ), впечатление личности сильной, волевой а такие люди, безусловно привлекают внимание.
Кроме того, в любых других персонажах отечественного политикума, люди уже разочаровались настолько, что ниже уже просто некуда.
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...эх, Ляшко... -- Савченко больная, а ты, как нанялся... -- на баб кидаешся с трёхзубой оглоблей...
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А он больше ничего не умеет,- только с бабами воевать.
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бабы хотят что б качественно натянули ну а у заднеприводного желание АНАЛОгично ! конкуренты плять)
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Я бы назвал акцент Валерьича не наибольшим разочарованием, а НАИБОЛЬШИМ КИДАЛОВОМ (одного отдельно взятого лица всей страны, название которой - Украина с тенденцией преодоления государственных границ цивилизованных стран).
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Не народ, я за справедивсть и за труд. Вот сами прикиньте, как много надо трудиться нетрадиционным местом, чтобы по оконцовке стать доллярским миллионером ? А он сумел!
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После тебя! Откуда в Е- декларации у тебя 870 000 длр налом? Вилами накопал?
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Гадя давно вже пробила дно, ну а ляшко зі своєю ракоанальною партією стукає туди.
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Боюсь,что это дно нам подсовывают не только из России. Но в этом случае на дне окажется и Порошенко и Ляшко,- как бы не твердил Ляшко про то, что должна быть единая позиция, - если Трамп спишет Порошенко, то плевать всем на "единую позицию". Тем более, если про позицию говорит Ляшко, начинаешь думать, что та самая позиция его просто везде находит. "Глупая" Надя может быть просто в курсе.
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Странно, в России утверждали, что Савченко- агент США. А Пинчук вроде тоже не пророссийский, а ценит лишь Запад. Да....Их заявления не спроста совпали. Надо искать замену Порошенко, кажется.
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На Запад Пинчук смотрит по одной единственной причине - там рынок сбыта его продукции.
Если бы он жил по законам, как на Западе, то миллионером бы не стал.
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Тем более он не станет рисковать своими позициями именно на Западе ради Путина. До последнего времени Пинчук придерживался ровно противоположной позиции, чем он теперь высказал. Значит, не в России дело.
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Олигархи готовятся к выборам президента. Каждая группа готовит своих кандидатов. Пинчук Медведчук Кучма и Савченко в одной лодке. Ставку делают на Москаля( человека медведчука). А пока Медведчук расставляет свои кадры в Украине .
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...я б вообще: взял из каждой партии, министерства, администрации президента... -- и т.п., по первых 10 фамилий и запретил их использовать в политических целях!
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Савченко и есть патриот Украины.. если рассматривать слово патриот правильно.. она за целостность Украины.. в отличие от властей нынешних
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Нет, она раньше делала одну карьеру, теперь другую. Не надо отказывать ей в хитрости.
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она проста как апельсин.. патриот страны должен любить страну а не власть страны и идолов навязываемых.. она напримекр Бандеру героя никогда не упоминала.. а это и есть раскол внутри Украины..как в своё время большевики Ленина учили любить..
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Она проста на вид, проста в общении, но эта девушка себе на уме. Увидите еще. Она, думаю, слегка косит под дурочку.
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я её дурочкой никогда не назову.. она просто человек немного психически отклонённый.. видимо в сексе неудовлетворена или вообще фригидна.. но она не идиотка .. она наивная конечно.. думает что патриотизм кому то нужен в Украине.. она его буквально понимает.. от этого её и сделали изгоем власти сейчас.. это говорит о том кто управляет страной.. о их недалёкости и слабоумии..а не Савченко
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Нет, это не патриотизм. Это какой-то расчет. Уверен. Она что-то знает, чего не знает Ляшко.
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Странненький он какой то. В его возрасте проститутки уже идут на пенсию, а тут видать амбиции попасть в буку рекордов Гинеса
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какие милионы?. был я возле посольства . человек 200 собралось. ну не лепите героиню. из того чего не было. не лепите и из своей возни. титаническую боротьбу. блин. еще бы украинцев Аргентины упомянул. и закон принимали 450 депутатов и подписывал главдиабет конфетснаб. теперь надька-гадька оказалась. да и здесь выбилось чудо законтаченое. из сирот -да через рот и жопу в люды.
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"Не
доверяйте деве юной прибор сложней чем помело" (С)
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в 1983 году отдыхал я в Пицунде,путёвка была на 24 дня.Купил билет домой раньше,потому что заболел младший сын.Приехал на вокзал в Адлер.Что из под земли передо мной выросли два мента: ваш паспорт,достаю, открываю страницу с фото и держу паспорт в руках.старлей спрашивает : почему переехали в Украину?говорю мама тяжело больная,нужен уход.Почему одеты так вульгарно?Говорю, участвую в конкурсе по стилистике.Что в пакете?говорю бутерброд и бутылка Боржоми.Оружие наркотики есть? говорю нет.Ладно,в поезде проверим...Через час эти два хмыря заходят ко мне в купе.Скажи честно.зачем уехал из России?я был в шоке...,1983 год...
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Сейчас становится понятным, что всё, что произошло с Савченко - операция и постановка с самого начала. Там же сидят наши Клых и Сенцов, увы. Даже неизвестно где они, где-то на этапе. Никто громко их не судит, громко не защищает, а главное - громко всё это не транслирует по ТВ.
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А Юля протянула Савченко в ПАСЕ. Это по глупости или КТОТО ей подставу придумал?
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Савченко никто - это 1 голос в Раде,
а вот Ляшко вместе с его партией олигархических подстилок, коррупционеров и популизма оказался пидорасом не только у себя дома, а и в Раде.
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самое большое разочарование, это 450 пидарасов в Верховной Раде, которыи и дальше продолжают деребанить Украину, делать показушные реформы, декларировать миллионы наличкой в баксах, пока лучшие сыны Украины погибают на фронте...
всем бы вам каленым железом на лбу хер выжечь, за "хорошую работу"
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БУГАГА))))))
Одно недоразумение обсуждает другое недоразумение...
А мы в этой клоаке живем.

Нам эти олигофрены Законы устанавливают...
Покурили, широнулись наши депутаты, и вот, вуаля - дебильная тема с ФОПами.

Насрать на Конституцию и Законы - "мертвая" ФОПка - плати 704 грн. в Х знает куда и за Х за что!

У меня вопрос: Все налоги взымаются с чего-то . С прибыли, с заработной платы, с дохода.

А это как называется - "с воздуха"???

Где же тАвАрищь кужель, которая прям костьми ложится за средний и малый бизнес?))))))

Им явно не хватает бабла на их яхты, хатынки, офшорики.
В "закромах Украины" - 0.

Это так, для тех кто гонтареву и шоколада облизывает.
То что вам говорят про какие то золотовалютные резервы - плюньте им в рожу... у Украины нет ни чего... Потому что рулят такие сволочи как кгбешник, иуда, пчеловод, шапкокрад, шоколад...
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Это всегда так бывает -чем быстрее высоко поднимаешся тем быстрее падаеш с такой высоты -сразу действует сила тяжения а в даном случае народная и тебя быстро приземляют.Я тоже когда она молчала ее поддерживал но как только рот раскрыла -как на меня лучше бы молчала бы то сразу понял -не даром девка сидела 2года в окружении фсб а за два года многому нехорошему можно у них научится даже не осознавая и особенно если мозги слабоваты вот тому она и несет подсознательно разный бред .Если человеку постоянно говорить что он дебил то он может и поверить в это и если ей каждый товкли что в Украине идет гражданская война а тем более что она сидела в замкнутом помещении и других источников не было информации то она и поверила в то что ей рашисты внушали и что меня удивило что она не хотела идти на реабилитацию где бы всю ту гадость смыли бы запросто но видать ей в раше посоветовали не каких реабилитаций а сразу в руки методичку и за работу и поэтому она и несет какую то несуразицу.
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Не е-декларации, ни скандал с офшорами, не продолжающаяся война на востоке, кардинальные сдвиги в решении которой обещались весной, а потом осенью, не "успехи" в международной политике, а именно Савченко самое большое разочарование. Оригинально, ничего не скажешь.
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Она реально про ЛДНР говорит то, что никто не хочет слышать. Политики больших стран не дооценивают сокровенные устремления народов, и это беда. Именно из-за этого развязывают все самые кровавые войны.
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Да это даже без разницы, реально или нет. Она не президент ни премьер и не спикер и даже не министр, а один из 430 депутатов и имеет право думать и говорить так, как считает нужным, не член же КПСС. Высказывать свое мнение, это не брать обязательства от имени государства. Это кажется я первый раз вообще о ней пишу и дальше не собираюсь.
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Конечно. Я так тоже думаю,- она просто строит свою карьеру на будущее исходя из той информации, которой она владеет. Это какой-то расчет.
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Ляшко сам блять разочарование всех последних годов начиная с выборов. Популист, ничего по делу не говорит. А, ну ещё Саакашвили обсирал - этим и вскрылся. Я сам не фанатик, но он тупо грязь лил.
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Кого он только не обсирал. Разве что коров не обсирал, а целовал.
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Ляшко не далеко отскочила от савченко и всех осталных пидоров верховной банды включая козака гаврилюка..Дебилам там тоже делать нечего.
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Вот шо то мнение "вротабрав" ну никак меня не интересует.
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Так делай что-нибудь.Начни с закона Савченко
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, а что получили взамен? "законо Савченко" 2 авг. 2016 г. - "Я собираюсь вносить остальные законы и изменения в саму систему", ... щиро бажаю посидіти без суду в тюрмі означених три роки - а ... Вона писала цей закон так само, якя танцювала на сцені Великого театру. Крулько Иван Иванович Кандидат юридических наук по специальности международное правоНародный депутат Украины VIII созыва от фракции "Батькивщина
Портнов Андрей Владимирович

Был членом ВО Батькивщина. Руководитель юридического департамента БЮТ. -пр11 сент. 2015 г. - Лукаш Елена Леонидовна - экс-министр юстиции Украины .... в розыск

26 ноября 2015 года состоялось голосование относительно принятия законопроекта за основу и в целом. 255 депутатов проголосовали за

23 декабря 2015 года закон был опубликован в официальном издании «Голос Украины»и на следующий день вступил в силу.
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Олєжка бреше трохи. Найбільше розчарування у нього було, коли Барига пообіцяв йому за "кремлівську зозулю" лімон баков, Олежка навіть у е-декларацію його заніс, все зробив, як домолвялись, а Барига його кинув! Потім, мовби, зараз нема
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Странно, что никто из свидетелей секты им. липецкого кондитера не обгавкал 112-й канал. Видать когда он показывает радикальных гомосеков и других вассалов Офшорного балабола, перестает быть "рупором кремля, который надо закрыть вместе с 1+1 и гадом Шустером", мешающим Пжыты по-новому
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Порошенко, возможно, боится,- одно дело когда против тебя путин, и другое- когда против Трамп. А у Ляшко в такие моменты как обычно карта поперла.
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Знаете какие слухи ходят в ДНР среди обычных людей? Там ходят слухи, что все ЛДНРовцы уже приговорены Путиным к смерти, и их ликвидируют как только договорятся с Трампом по Украине. В принципе, часть тех, кто там задавал вопросы, уже ликвидировали. Такие вот слухи. Слухи слухами, а дыма без огня не бывает.
Возможно, Савченко об этом что-то знает.
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и все же, Савченко по-своему талантлива.

так бездарно разбазарить кредит доверия целого народа, это надо уметь...
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Никто не знает что будет завтра. Пинчук точно не от имеи Путина говорит, а тем не менее это то же, что делает Савченко.
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Багато понту для моянадя... Найбільше розчарування - це заміна недолугого Кроліка на такого ж нікчемного сина лейтенанта Шмідта...
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чтото типа было уже. годиков 2000 назад. не создай себе кумира.
да и а послед 3 года понятие "разочаровался" выработало иммунитет в виде цинизма в отношении руководства нашей страны. моисей проводил стадо баранов по пустыне чтобы переродилось несколько поколений. а тут за несколько лет и не в пустыне... нереально.
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Себя любимого ляшко, наверное, считает самым большим очарованием. Далее следует гомерический хохот, очаровашка ты наш.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Савченко - это самое большое разочарование украинцев в уходящем году", - Ляшко
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