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Теги: Киев (15733) ограбление (1083) Нацполиция (5289) разбой (152) ранение (1266) стрельба (2058)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Стрельба в центре столицы: грабитель ранил двух человек из автомата

Мужчина, устроивший стрельбу в центре столицы, пытался ограбить магазин. Ранены два человека.

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Война Украины с засРашкой имеет вот такие последствия, когда оружие попадает в руки людям с гнилой рузгей душенкой.
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А если душенка у него украинская, тода шо делать?
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найти и посадить. нет счас начнется. что у зоряна. что у геращенкив-обох... путин наводнил патронами. обездолил и так обездоленных врачей и учителей. вот физрук и не выдержал. можете и не сомневаться
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На "Шатун" трохи похоже... центр Киева, автомат...
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на задницу, это похоже. Где крутится бабло и магазины работают до позна? Хера ты даже на танке добудешь в Мухосранске, а в Киеве и волыны хватит. И никаких заговоров.
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Программа "тебя ждут дома" делает положительные результаты!!!
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Не законы савченко, а "законы" шоколадной РЫГО-АНАЛЬНОЙ МРАЗИ, которая спускает все на самотек
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с каким ты удовольствием хунту ненавидишь .отож,кацапырло...
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В наших СИЗО, люди сидят годами, без суда и приговора.
Причем, не факт, что они виновны.
Поэтому, "Закон Савченко", (хотя он и несовершенен, требует доработки), дает возможность выйти на свободу людям, которые никаких преступлений не совершали.
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Принимая "Закон Савченко", а такой существует в единственной стране мира - в Украине, мы тем самым консервируем скотские условия пребывание задержанных и подследственных в КПЗ и СИЗО. Это дешево и очень удобно коррумпированным ублюдкам - они мало того что сидят в платных камерах со всеми удобствами, их за это еще и отпускают в два раза быстрее. У нас большинство числится в СИЗО за судами. Но суды не оплачивают их содержания с бюджета судов! Часть числится за следствием, но МВД тоже не дает ни копейки пенитенциариям и может тянут следствие бесконечно. Ну так кому нужно скотское состояние СИЗО с целью давления на подследственного и подсудимого за чужой счет?
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А назовика мне ещё страны, где люди годами могут сидеть без приговора? Аналоги "закона Савченко" есть в большенстве развитых стран. Там единственное, звучат они по другому: не можешь осудить- объязан отпустить. Есть временные границы и всё.
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Аналогов Закона Савченко нет нигде в мире. В развитых странах сначала полностью проводят следствие и предоставляют неопровержимые доказательства прокурору и только после этого по его ордеру возможен арест. Перед судом задержанный должен предстать в течении 72 часов, если не назначено дополнительное расследование. Если в суде доказательства признаны ложными или фальсифицированными, подследственного отпускают и никогда больше не имеют права это дело расследовать. Так что Вы можете представить как следователя просто превращают в гавно - увольняют с позором. Но там следователь обеспечен всем необходимым для следствия - от наружки, подслушки, видео до криминологических лабораторий экстра класса. Презумпция невиновности! У нас "признание - царица доказательств". Дешево и сердито - закрыл, создал скотские условия - получил признание. Ну максимум отметелил или "опустил" подследственного в "пресс-хате". Вот и вся работа следователя.
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Суть не в условиях, суть в том, что система эта деградировала в нечто кошмарное.
В СССР, держать человека в ИВС более года (максимум 2 если не ошибаюсь), можно было только по санкции Генерального Прокурора, только в случае совершения особо тяжких преступлений (серийные убийцы, насильники, шпионы).
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Часто подследственные сами в этом виноваты, так как сами признают свою вину, а потом в суде все отрицают. В результате опять попадают в СИЗО. Особенно грешат этим опытные зеки. А потом выходят, не отсидев положенное.
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Да. Невиновных в тюрьмах нет. Сидят за собственное малодушие... Ну не вытерпели побоев, давления, прессинга.... Думали на суде откажутся, а суд признал как утяжеляющее - "попытка клеветы на следствие и уклонение от ответственности"... А многие в состоянии вытерпеть? От 20 до 25 % в тюрьмах абсолютно "невиновные" люди и их нужно отпускать. Столько же законченных мерзавцев - этих нужно гуманно усыплять и кремировать. Остальные - ситуативные преступники - бытовуха, пьянство, жадность и глупость.
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Так и есть: Многие люди, осужденные за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, выходят на свободу по "закону Савченко".Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко в интервью "Укринформ"
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Закон савченко пропихнутый офшоренко и верховной зрадой
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Офшоренко не на долго, скоро как фанера над Парижем пролетит
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не понятно написано что произошло, позвонил в домофон получил отказ а стрелял он в кого раз ему не открыли просто в тех кто мимо проходил? а какой резон так засветится? как свидетелей? но там же наверное есть видеокамера и зачем он пошёл грабить офис по продаже аксессуаров к мобильным телефонам в магазин не проще было вломится или в пункт обмена валют выждав когда нет посетителей или минимум
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Как варианты : псих , пьян , наркоман ( в любом случае неадекват )
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наверное. сейчас столько оружия распространилось.. интересно сколько стоит скромненький пистолетик с парой упаковок к нему патрон, оттуда
это не вопрос к вам или кому-то просто мысли вслух, а если по-правде и недорого я бы купила, не для ограблений) так просто.. "а шоб було" такая привычка в нас, сами знаете
и для безопасности
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а я работаю?, выходные уже, завтра Новый Год,
ладно спецом для вас чтоб отстали с этой заезженной пластинкой, угу, работаю, на кого сами выберайте
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До семи лет только за хранение). Вам это не нужно . Электрошокер ( кацапский " скорпион " по-моему ). Баксов 300-400 . Но за превышение самообороны у нас садят ). Так что лучше убежать .
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Нужен закон об оружии, у бандюков стволы были и есть, а граждане не имеют права себя защищать. Если бы бандюк знал, что хотя бы у одного может оказаться ствол, он бы сильно подумал, перед тем как пойти грабить.
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2 млн раз в год наличие оружия предотвращает преступление или спасает жертву.
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Какие наивные люди, да бандюку пофигу, он, в случае подозрения на оружие, сначала выстрелит, а потом заберет все, что нужно. За ними неожиданность, настрой, отмороженность, а за хозяином пукалки - наивное убеждение, что он теперь непобедим.
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Кроме закона об оружии нужно в корне менять уголовный кодекс. Сейчас в случае если к тебе в дом залез грабитель и ты его сковородой пришиб то будешь сидеть, не говоря уже о пистолете
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...вот что самое страшное: уличная преступность! ...тут оно и рванёт -- опять мусора и спецура всё закрышуют... ...токо сперва бандюки кровякой всех умоют...
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проблема в том, что в 90-е были кадры, которые могли, а сейчас в результате негативной силекции у власти кадры, которые не способны удержать даже то, что имеют.
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Не скажи... ...в 94 у меня был кореш -- следак прокуратуры, так он мне рассказывал, как бабло в лимон зелёных с хаты блатной в прокуратуру сам привёз и сдал всё до бумажки! И ему было противно внатуре, шо бабло воровское! А сечас он, может и генерал? А может и нет... ...но не скурвился, это точно!
Ещё есть один майор -- почти все 90е. бандой рулил под прикрытием... ...щас ... неважно -- но тоже живёт за пенсию. А мог бы озолотиться...
...есть ещё примеры -- но не суть -- главно, что Люди всегда и везде Люди!
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я о том же. но, с той поры прошла масса кадровых чисток, этаких "Люстраций наоборот".
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а где полицаи очьень важьно с прэзумпцией невиновности и защищенные рюкзачками собаки.
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Нужен закон о легализации оружия, тогда бы жертвы были бы на равных с нападавшим, а он бы ещё очень хорошо подумал, стрелять ил нет.
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Паця сказал, что только через его.... Ну, или както так.
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Значит налетов и расстрелов будет всё больше и больше и никакие мусора не успеют помочь.
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я всётаки с опаской ожидаю не этого. Вот когда крайние радикалы сформулирую несколько идей, которые неизбежно напрашиваются.... Тогда будет хуже.
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В том то и проблема, что большенство народа уже забило. Это и может повлечь за собою последствия. Не считаю должным формулировать суть идеи но, умный человек сам проведёт линию.
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а в чём проблема? В Израиле это работает, в Швейцарии тяжело сказать но, домушники не особенно туда стремятся. США не очень удачный пример, поскольку там сильна индустрия страхов, которая провоцирует излишнее применение. А вот Канада- классный пример.
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Бред какой то - позвонил в домофон потребовал деньги. получил отказ. В каких мужчину и женщину он стрелял - те что ему отказали , через домофон стрелял ?
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Уверены, что там тип не волал тупо в домофон, типа "бл.яди, фуфлом торгуете, верните деньги", а типок из крутой тачки решил перед телкой своей рисонуться, типо "смотри счас лоха заткну" Заткнуться пришлось самому. Если как-то так было, думаете, можно его валить тупо за матюки в домофон?
Есть оружие нет оружия, все равно по закону применить его практически невозможно. Только бандюка еще и за ношение привлечь нельзя будет
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСтрельба в центре столицы: грабитель ранил двух человек из автомата
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