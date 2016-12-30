Стрельба в центре столицы: грабитель ранил двух человек из автомата

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Причем, не факт, что они виновны.
Поэтому, "Закон Савченко", (хотя он и несовершенен, требует доработки), дает возможность выйти на свободу людям, которые никаких преступлений не совершали.
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В СССР, держать человека в ИВС более года (максимум 2 если не ошибаюсь), можно было только по санкции Генерального Прокурора, только в случае совершения особо тяжких преступлений (серийные убийцы, насильники, шпионы).
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это не вопрос к вам или кому-то просто мысли вслух, а если по-правде и недорого я бы купила, не для ограблений) так просто.. "а шоб було" такая привычка в нас, сами знаете
и для безопасности
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ладно спецом для вас чтоб отстали с этой заезженной пластинкой, угу, работаю, на кого сами выберайте
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В 1996 году правительство Австралии запретило владение многими видами огнестрельного оружия. Число вооруженных ограблений за восемь лет действия закона выросло на 59 процентов...
В штатах США, где оружие носить запрещено, совершается 289,7 убийств на 100 000 населения. В штатах, где скрытное ношение оружия разрешено, - 183,1 случаев убийств на 100 000 населения. Вдвое меньше!
и т.д.
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Ещё есть один майор -- почти все 90е. бандой рулил под прикрытием... ...щас ... неважно -- но тоже живёт за пенсию. А мог бы озолотиться...
...есть ещё примеры -- но не суть -- главно, что Люди всегда и везде Люди!
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А це що таке?
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Есть оружие нет оружия, все равно по закону применить его практически невозможно. Только бандюка еще и за ношение привлечь нельзя будет
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