EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570486)
  11281  257
Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: вода (652) Крым (17868) Донбасс (11674) водоснабжение (210)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вопрос неподачи Украиной воды в Крым Россия пытается вынести на международный уровень, - "Зеркало недели"

Россия пытается поднять на международном уровне вопрос о нарушении Украиной гуманитарного права в связи с ограничением поставок пресной воды в оккупированный Крым.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Ну так правильно! Россия пытается вынести на международный уровень,а то что разные ублюдки вещают на кАналах российских,что как они хотят,будут уничтожать украинский народ,инфраструктуру,важные объекты,наши у власти ничего не говорят и не выносят на международный уровень! И как такие как кучма,медведчук могут вообще представлять Минск,после савченко хероини и слов пинчука? Как?! Сколько можно терпеть ? Достали уроды!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Депортируйте всех русских на историческую родину и вопрос отпадет сам собой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только ради Донбасса и Сирии,воду этим фашистам поставлять нельзя.Пускай кацапам воздастся мучение Сирийских детей в 1000 раз больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Донбасс и Крым это Украина. Подача воды - внутренне украинское дело.
Выносить нечего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На міжнародний рівень винести проблему Криму хоче Раша. Дуже добре. Обговорення слід почати з читання цікавого документа.
"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной" (Подписан в г. Киеве 31.05.1997)
ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ
(Киев, 31 мая 1997 года)
Российская Федерация и Украина, далее именуемые "Высокие Договаривающиеся Стороны", опираясь на исторически сложившиеся тесные связи, отношения дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, отмечая, что Договор между РСФСР и Украинской ССР от 19 ноября 1990 года способствовал развитию добрососедских отношений между обоими государствами, подтверждая свои обязательства, вытекающие из положений Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, подписанного в Дагомысе 23 июня 1992 года, считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам их народов, служит делу мира и международной безопасности, стремясь придать новое качество этим отношениям и укрепить их правовую основу, преисполненные решимости обеспечить необратимость и поступательность демократических процессов в обоих государствах, учитывая договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, подтверждая свою приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.
Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крым не украинский в РФ и не от РФ в Украине! Что снабжать и кто заплатит за водУ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меняем воду на зеленых человечков и корыта в севасе. По моему не дорого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кажуть, якщо морську воду заряджати перед телевізором під час виступу путіна, вона перетворюється на прісну питтєву воду
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я чув, що після сцарявови вода перетворюється на олімпійську речовину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотя можно и торговать водой - 100 баксов куб. Чё дорого? Походи по базару поторгуйся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думка правильна? але треба привести у відповідність з арифметикою. Прирівняти ціну однієї ТОННИ води (1 кубометр) до ціни однієї тонни газу (~1000 кубометрів).
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо еще Донецк обойти вокруг каналом Северский Донец и перерезать ниточку на Донецк, Горловку и т.д. Дыра через неделю завоет, через две на коленях приползут. Почему никто из политиков не подымает эту тему?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На всякий случай узнай еще откуда питается Мариуполь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
как местный житель тебе поведаю эту тайну, прикинь, он питается с этого же канала! Потому и предлагаю Донецк обойти вокруг (по контролируемой Украиной территории) чтобы не перекрыть воду Мариуполю, а потом - опачки и вода в Донецке, Ясиноватой, Макеевке, Горловке и т.д. по списку берет и исчезает, и твои ватные друзья начинают себя плохо чувствовать, у них сушняк, и боярышник нечем разбавлять и срать прийдется по лифтам. Короче - куча неудобств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Памятник электрической лампочке в Крыму установили.Установите памятник пресной воде.Может поможет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дебилы!!! Эту претензию можно было бы предъявить, если бы мы изменили РУСЛО РЕКИ!!! А что мы делаем с рукотворным каналом - не ваше собачье дело
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Канал принадлежит Херсонской области, все вопросы к меру Геническа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эту претензию предъявить никак нельзя потому, что Парашка оккупант, а значит преступник. Приведи хоть один пример, когда террорист подавал в суд на свою жертву?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы изменили течение природной реки - могли бы. Это немного другая тема.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Русло Дніпра змінили під час будівництва каналу. Знищили більше 30 сіл, людей (українців!) переселили з рідних земель, знищили унікальну екосистему - плавні. Заради кого? Заради перекоти-поля, голодних кацапських мігрантів. Здається, нинішні континентальні кацапи щось звизділи про якийсь "підводний водопровід" для порятунку висушених крисчан? ЧИ це такий же фейк як і енергошнурок?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я этого кремлевского мудака путина не как не пойму -эта урод разве не знал что Крым не может существовать без материковой Украины -но это путина не остановило и он всеравно захватил Крым и главно что сказал этот мудак путин что электричеством и водой пресной он сам обеспечит то я задаю вопрос этому мудаку путину то какого хрена ты урод примахался к Украине если сам можеш обеспечивать а если не можеш то отдавай Крым назад или эта гнида думает что Крым будет числится в раше а Украина будет обеспечивать Крым и водой и электричеством -видать мудак держит Украину за лоха -это только рашисты так могут думать и еще хочет мудак то что обещал Крыму вынести на международный уровень и повесить на Украину -ну и наглая сволочь этот путин -пусть сволочь даже и не пытается это сделать -скажут этому козлу сразу -не можеш обеспечить Крым -отдавай назад Украине или этому мудаку путину не ддоходит -видать мозги при борьбе вышибли из него.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он реально не знал, по кисель тв воды, электричества и дураков в Крыму на 100 лет припасено.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все он прекрасно знал и планировал прибить весь берег от Кавказа до Дуная, забыли что-ли все эти ХНР, ОНР, БНР. В случае успеха и с водой проблем бы не было, и мост бы не понадобился. Но вы ему блицкриг обломали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А звідки крим брав воду до 1956 року? Тоді кацапська адміністрація не кричала про катастрофу? Кацапи, а слабо побудувати флотилію а ля "адмірал кузя" і тягати айсберги з антарктиди? Чи боїтеся санкцій Ізраїлю? Айсберги же приписані до Ізраїлю?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пущай по керченскому мосту несут))) И это мы ещё камни с неба не сыпали))) А у Рашки не получичтся принудить Украину поставлять воду)))) И басни о "геноциде" не прокатят. Оккупант должен снабжать всем. Иначе, какого х*ра он оккупировал если не может потянуть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть очень простой выход. Осветить мочу и использовать вместо пресной воды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
если Крым и Донбас украинские как орут все питриоты.. то то что творили они 3 последних года является подрывной деятельностьб против Украины .. большего вредя чем нвтворили питриоты эти для Украины никто наверно за всё время её существования не сделал
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фео Пронт Да никто не переживает.Пускай хоть камни с неба.Только зачем обвинять Украину?
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, знову Фео Проня заліз із турецьким прапорцем. Хвео, ти турок? Яке твоє турецьке ім'я? Домуз? Нахріна тобі вода для поливу? Ви, криворукі кацапи, нічого, окрім глоду (боярьішника) вирощувати не вмієте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто сказал, что они боярышник умеют выращивать. Или Вы думаете, что в средстве для мытья ванн присутствует что-то от натурального боярышника?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так в них оно с3ільки води,одне море з зовні півострова...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, если будет обращение от правительства раиси с просьбой обеспечить временно оккупированую ею украинскую территорию....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крым продали, поэтому мрази и наглеют. Где Порох со своими медальками и речами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грёбаные обнаглевшие казломордые воры выблюют этот Крым вместе со своими кишками и подохнут в конвульсиях. Дебилы всё ещё надеются, что им кто-то поможет в их преступлениях. А хрен им на всё рыло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ведь до фашиста фюрера Путлина уже был точно такой же фашист Гитлер . Вот он в своей речи на совещании 16 июля 1941 года. сказал, что оккупированный крымский полуостров «необходимо очистить и заселить немцами».
Так в III веке на территорию современной Украины проживали германские племена готов. В своей «державе»,, столицей которой был Данпарштадт , с Крымом в её составе. Вот через это фашист Гитлер изменил названия Крыма на новое «Готенланд», а название Симферополь в Готенбург, Севастополь- в Теодорихсхафен. Также готскими по происхождению были признаны Алушта, Гурзуф, Инкерман...и др. И уже в 1942 года Гитлер и руководство СС подписали директиву, в которой планировали переселить в Крым более 140 тысяч этнических немцев. Но эти планы Гитлера сорвало освобождение в 1944 году Крыма сталинскими коммуно - фашистскими войсками.
Вот теперь и фашист Путлин как и его наставник Гитлер оккупировал Украинский Крым подтасовывая разные исторические факты. И при этом кремлёвские путлинские оккупанты начали свои кровавые репрессии и геноцид против коренных крымско - татарского и украинского народов при этом заселяя этот временно оккупированный украинский полуостров этническими лапотными москалями ( придуманными в 18 веке якобы россиянами ) Российские оккупанты свезли в незаконно аннексированный полуостров Крым уже 73 000 своих граждан.- ГПУ, точно так как это ранее делали царские сатрапы лапотной Орды монголоидных москалей и как это хотел сделать фашист Гитлер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нехай окупанти читають Женевську конвенцію. Яка діє до цих пір.
 показать весь комментарий
Ответить
 
почитайте Севастопольский форум!! бля ха муха как Крысчане выть начинают про то что им тарифы ЖКХ поднимают)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так кто мешает к "крымскому" мосту, к "энергетическому" мосту и "газовому" добавить ещё и водный. Пусть трубы прокладывают от Волги и качать качать качать.... вместе с осетрами, арбузами и калмыками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Водички захотели ... Снег жрите ! Вы же так мечтали сдохнуть в рассее , мечты сбываются
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мощную Каховскую ГЕС и её огромное водохранилище в Украине планировали и строили специально для обеспечения очень дешевой электроэнергией и дешевой водой для Украинского -Крыма. Вода которая из за уклона в сторону Крыма бежала самотёком как огромная река, являлась самой длинной водной магистралью Европы. И это Северо-Крымский канал протяжённостью 401 километра. Пропускная способность его просто огромная она составляет до 300 кубометров днепровской воды в секунду. И никто тогда даже в большом бреду не мог подумать что когда нибудь в лапотной России к власти придут кровавые путлинские фашисты которые временно но оккупируют Украинский Крым. Теперь то огромное количество днепровской воды будут использовать только в Южной части Украины которая тоже засушливая, а теперь станет просто зелёный раем. А проклятые российские оккупанты в захваченной крымской фашистской резервации пускай твари хлебают солёную воду. Так как уже в Северной, Центральной и Западной части Крыма из скважин пошла солёная вода. И даст Бог что скоро везде в Крыму она будет непригодна. А Украинский народ он обычно проклятых оккупантов захватчиков как и все народы мира должен уничтожать и поить только кипящей смолой а не водицей, а для этой проклятой лапотной нечисти которая преступно посягнула на самое святое территориальную целостность и суверенитет Украинского государства жалко не только воды а даже и смолы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Безобразие, воду не регулярно подают... Мы хотели через местком...
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФорум УкраиныВопрос неподачи Украиной воды в Крым Россия пытается вынести на международный уровень, - "Зеркало недели"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Прохожый, Ali Hasan, Сергей1500900, Чудь Залесья, Радость, Сергій Іванов 28a5ddf6, antic, Alex Palyvoda, Лалала Лалалала, Don Vitynsky, Шимус, Яукр, Gulfiliz Zorlu, Tezka V99, Вячеслав, Diana Unl, Dolfo Tigre, Tatyana Pomolova, Colt, Веселий сумчанин, Bandera Rosa, Yuriy Yurieff, Bob2, Juli Schubs, НБ, olele, Murlin Murloff, East Clintwood, Луиза Тумбочкина, Senator S 01a656ec, SergeLi, ternopol, Владік, ГАБРИЭЛЬ, Tatota Ke, Йозеф Швейк, дератизатор, Cтарий Кінь, курвиметр, persedent_erekt, Myko, время, Sergey Arhipenko f0f61b35, 2e, Валерий Проценко, Чубака, Слава Садовник, Vadym Tsyrkalyuk, Faina L, lezyo, Тарас Затолочный, Гай Терновой, Kamate Kaora, RussianChuckcha, Александр Пахомов 395cba96, Alex Bylim acfe5d4d, Вик Тодт, Валерий Соколов 17f179a1
 Всего на сайте: 191 писатель
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти