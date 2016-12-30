Трамп не планирует говорить с Путиным о высылке российских дипломатов из США, - пресс-секретарь

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, сергей розенков
, Vladimir Netrebko
, Валерий Проценко
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, Леня Фишер
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, 911_
, Who is Who
, фашизд
, Андрей Чурсин
, Tatyana Pomolova
, marina marinina
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, John1234
, Bander_ua
, -Ботоксный Угар-
, Тунгусский метеорит
, CА
, Галина Темирова ba27c95c
, Нarley Davidson UA
, Джейсон Патрик
, Aleks_15
, Игорь Карпушин
, Чудь Залесья
, курвиметр
, DireStraits
, Виктор Коцяруба
, Слава Гнатенко
, Miko R 798886a8
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, jhbc
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, mps_ andruxa 52fe198a
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, _99
, ingod wetrust
, Shahtersk73
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, Valery Baloo
, Valera Butov
, НБ
, Корсунский
, Хаким Беспартийный
, persedent_erekt
, Bandera Rosa
, Лалала Лалалала
, Вика Ли
, Николай М
, Свирид Аркадійович
, Владік
, OLeg Andriyenko
, Крнкистадор
, віктор федорович
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, Банду-геть
, Гыг с Вами
, Murlin Murloff
, дератизатор
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, Кис Кис
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, Yuriy Yurieff
, Славик Шустрик
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, Ivan Ivanov 82e3e8fe
, Ukr Sword
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«Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей», - заявила она.
По словам Захаровой, среди них есть дети школьного и дошкольного возраста.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в санкционный список попали в том числе дипломаты, приехавшие в США только два месяца назад.
Ранее 30 декабря за высланными из Соединенных Штатов дипломатами отправили самолет специального летного отряда «Россия» Управления делами президента РФ.
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https://www.youtube.com/watch?v=h4YxuH188Pw
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«Наступного року ми збираємося представити нові санкції - окрім тих, що вже існують, зокрема санкцій, запроваджених Обамою, - які вдарили б по енергетичному і банківському секторах, і які вдарили б не лише по ФСБ чи ГРУ, але й по самому Путіну, його найближчому оточенню. Я вважаю, єдина можливість змусити Росію змінитися - це щоб путінська економіка і сам Путін заплатили за дії Росії велику ціну. Тож можете очікувати, що на початку 2017 року Конгрес, за підтримки обох партій, спробує схвалити нові санкції, які торкнуться банківського й енергетичного секторів, критично важливих складових російської економіки. Я сподіваюся, ми матимемо позитивне голосування, а президент Дональд Трамп підпише закон», - сказав Ґрем в інтерв'ю Радіо Свобода, під час перебування у Києві.
Американський сенатор-республіканець Джон Макк
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Мне хоть чё, хоть чёрта в ступе от Обамы привези
Там у них другие мерки, не поймёшь - съедят живьём,
Снилась им Мишель Обама с бородою и ружьём
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Можно быть "диссидентом", евреем, "революционером", "антипутинистом", "просветителем", "светочем", "отцом демократии" - да кем угодно! - но будучи частью электората фюрера или даже провозглашать себя врагом режима, при этом трындеть о "демократической, новой в будущем России, - и нести в себе вирус.
И у Шендеровича он имеется. И у Макаревича. И у Немцова был.
Россия калечит мозги и саму ДНК россиян и "сочувствующих", верящих в "демократическое будущее России", калечит тотально - и без малейших исключений. Научный факт, увы.
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Выборы выборами, но работа - работой: макать, а то и мочить говнюков носом в сортир. Ничего личного.
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