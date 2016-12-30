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Теги: комитет (239) компьютеры (93) Маккейн (177) Россия (64480) США (11534) хакер (499) кибербезопасность (54)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Маккейн проведет слушания в Сенате относительно киберугроз со стороны России

Глава комитета Сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн планирует 5 января провести слушания касательно российской киберугрозы.

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Кабмін дозволив збивати ворожі літаки, які потраплять в український повітряний простір
"У документі йдеться про «знищення повітряних суден збройних формувань інших держав, які порушили державний кордон України.."
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Это нужно было сделать в начале 14 года, когда оборзевшая рюсня залетала на Херсонщину как к себе домой. Хотя и было пво и истребительная авиация у нас.
Сейчас правда мордовские свинособаки даже дронов сцут запускать над материком.
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на крысме:

1. В Крыму с момента его российской аннексии не прекращаются обыски в домах крымчан, задержания и аресты. Под каток оккупантов попадают не только проукраинские граждане и активисты, но и те, кто в 2014 году поддерживали россию. Крым.Реалии подвели итоги года репрессий http://ru.krymr.com/a/28205353.html
2. Симферополь. Район Свободы целый час тренировался встречать Новый год при свечах. В Сакском районе света не было 3 часа. Продолжают отключать свет и в других населённых пунктах, например, в Коктебеле и Курортном (Феодосия) https://twitter.com/KrimRt/status/814549327528034304 (скрин). Оккупанты сообщили, что у них нет свободных мощностей из-за перегрузки в сетях, но заверили, что графики веерных отключения пока не применяют. Снова рекомендовали ограничить использование электроприборов http://fresh.org.ua/novosti/127291/otklyuchenie-sveta-v-krymu-svyazali-s-peregruzkoy-seti_2016-12-30
3. Вчера в большинстве населенных пунктов Едыкуйского (Ленинского) района свет отсутствовал с 21:00 до 3 часов ночи. Сегодня тоже 2 раза отключали - на 30-50 минут.
4. 28000 человек сегодня на несколько часов остались без света: Судак, Джанкой, районы Симферополя, Яны-Капу (Красноперекопска), Феодосии, Керчи, Евпатории и Первомайска. Оккупанты обвиняют "неблагоприятные погодные условия" http://15minut.org/news/167454-v-okkupirovannom-krymu-massovo-otklyuchayut-elektrichestvo
5. Саки. Из-за ветра и мокрого снега авария на высоковольтных опорах. Сильные скачки напряжения. Владимировка уже сутки без света. Заканчивается вода. Без электричества и ряд других населённых пунктов http://ru.krymr.com/a/news/28205245.html
6. Симферополь. Что там Аксёнов говорил? На 200 лет вперед проблему с электроэнергией решил? А то как-то час без света незаметно было. (прим. В некоторых районах Симферополя свет отключали несколько раз).
7. В Давидовке (Симферополь) люди без света, воды и отопления уже 14 часов. Говорят, что скоро умрут от холода https://twitter.com/KrimRt/status/814779889811329024 (скрин).
8. Феодосия. С утра нет воды. С наступающим… (прим. Воду так и не дали)
9. В Партените некоторые счастливчики остались без тепла. Нашлись ватники, которые связали это с российским газом, которого нет https://twitter.com/KrimRt/status/814811014101340160 (скрин).
10. В Едыкуйском (Ленинском) районе Крыма вчера объявили о введении карантина из-за чумы свиней. А сегодня экстренно отменили карантин, что свидетельствует о полной неадекватности оккупантов и их болезненной реакции на наш смех. Раскулачивание отложили http://ru.krymr.com/a/news/28205686.html
11. Долги крымчан за услуги ЖКХ, телефонной связи и неоплаченные налоги оккупанты будут списывать с банковских карт и счетов в принудительном порядке. Храните деньги в банках… трёхлитровых http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/dolgy-krymchan-za-uslugy-zhkh-prynudytelno-spyshut-s-bankovskoj-karty.html
12. В Крыму выявили торговые точки, продававшие аналог Боярышника. АНАЛОГ! БОЯРЫШНИКА! Здорово мы зажили http://ru.krymr.com/a/news/28204402.html . Кроме того, солевая наркомания в Крыму выходит за пределы городов, завоёвывая новые территории http://ru.krymr.com/a/news/28205181.html
13. Шабаш колорадов в Крым продолжается в режиме нон-стоп. Жалко только детей, которых используют в этой бесовщине https://twitter.com/KrimRt/status/814810311899435008 (фото-шок с открытия второго памятника т.н. "самообороне" в Симферополе).
14. В Симферополе заложили капсулу с посланием к будущим спортсменам. Я бы написал: 1) Никогда не верь россии; 2) Смотри пункт первый. Этого достаточно, чтобы жить http://news.allcrimea.net/news/2016/12/29/v-simferopole-zalozhili-kapsulu-s-poslaniem-k-budushim-sportsmenam-72645/
15. Ватница из Ялты уехала в Киев визу открывать после того, как ее в Москве послали… в Киев.
16. Севастополь. Пл. Нахимова перегораживают бетонными плитами. Наверное, опасаются наступления боевых Дедов морозов на бронированных Снегурочках.
17. В Севастополе с ёлки украли половину игрушек. Вата в недоумении https://twitter.com/KrimRt/status/814776995909423104 (скрин) и https://twitter.com/KrimRt/status/814781141534330884 (фото).
18. Людям с депрессией не советую посещать новогоднюю ёлку в Бахчисарае, чтоб не впасть в окончательное уныние https://twitter.com/KrimRt/status/814760660810731524 (фото). Не менее удручающая картина и в Саках https://twitter.com/Wintercrim/status/814804413575548929 (фото).
19. А с туристами в Ялте на Новый год полнейшая ЖОПА.
20. Как вспомню, как хреново жилось до оккупации: потратить пару сотен баксов на новогодние салюты? Легко! Сейчас разбогател: салюты посмотрю в окно.
21. Вчера привезли новогодний подарок из мАсквы, а в нем набор санкционных продуктов. Вспомнил свое советское детство.
22. Крымчане про высылку 35 российских дипломатов из США: "Рашка, как клептоман, которого попросили удалиться из гостей после того, как обнаружили кражу ложек, но он негодует и взывает к справедливости" http://ru.krymr.com/a/28205514.html . Отмечу, что Украина также расширила санкции против россии и колаборантов http://ru.krymr.com/a/news/28204290.html
23. Крымчане про отказ путина высылать дипломатов США из россии: "Бо путiн розуміє, що перебування на сучасній росії - це найжорстокіше покарання для адекватної цивілізованої людини. Просто садист" http://ru.krymr.com/a/news/28205747.html
24. Сьогодні 1020 днів, як кримчанам на голови валяться каменюки, а на мізки - "самі чесні" новини.
25. В Госпогранслужбе Украины заявили, что поток людей в Крым с материковой Украины в предновогодние дни снизился на треть http://ru.krymr.com/a/news/28205682.html . Теперь крымчане едут на праздники за пределы гетто, чтоб отдохнуть http://khoda.gov.ua/krimchani-masovo-%D1%97dut-na-materikovu-ukra%D1%97nu-dlya-svyatkuvannya-novorichnix-svyat/
P.S. Оккупация Крыма уничтожила событийный туризм на полуострове, как и любой другой. Больше нет предновогоднего ажиотажа, нет наших туристов, нет праздничного настроения, нет ничего того, что раньше считалось нормой. О поездах с бандеровцами осталось только мечтать.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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это все замечательно. а что наши покращуны, все покращивают и покращивают? идет сдача страны полным ходом
Александр Дубинский
Помните, недавно президент российского государственного банка ВТБ Костин передавал поздравления и слова поддержки главе НБУ Гонтаревой за национализацию Приватбанка? http://goo.gl/wN4tvt
Так вот, оказывается, Москва поддержала Валерию Алексеевну и «ценными сотрудниками» -например, мои источники в НБУ утверждают, что заместителем руководителя проверки НБУ в Кипрском филиале - назначен Ластовский Михаил.
Не смотря на скромную позицию, он фактически руководит всем процессом проверки со стороны НБУ.
Ластовский - россиянин, москвич, руководитель отдела форензик (экономической разведки) компании KPMG. Близок к правительству России - он соруководитель группы по анализу отраслевых коррупционных рисков при комиссии по координации открытого правительства РФ.
http://goo.gl/IPgcxW
Зачем в кипрском филиале Приватбанка, - где обслуживались многие украинские политики и бизнесмены, - Нацбанку понадобился московский экономический разведчик, и кто рекомендовал его Гонтаревой - вопросы, конечно, риторические
http://goo.gl/WhgwPM
Равно, как и вопрос - кто ответит, если через таких ластовских в фсб попадёт вся база данных клиентов всего ПБ?
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Маккейн, это такой себе Голос с Подземелья... -- Чел. уважаемый, но без голоса...

Трамп -- прагматик. ...а щас ещё окажется, шо Обама лучше...*)
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Трамп в сравнении Маккейном аки агнец. Я вообще удивлюсь если Трамп больше года продержится. П-деть не работать...
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Обама 8 лет п-дел а не работал и ничего продержался. А Трамп еще ничего не сделал а кто-то уже его пытается сплавить.
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Лео Рублев,не лучше ли тебе рассказать нам,шо сделал твой фюрерок-педофил для рААсеюшки за 18 лет.Чего достиг,чего добился? Шо у русни за привычка лезть со свиным рылом в калашный ряд....
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А как Обама умудрился поссорится с евреями и русскими в конце своей президентской деятельности?
Я до сих пор не могу понять как все это смог. Приравнял еще Израиль и Россию.
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А шо такое рузьке - какое-то говно на палочке...
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Трмп зависнет на весь срок без вариантов... ...на второй? ... хм.. ..врядли -- надо ещё внутренние проблемы разрулить будет ... тут вопрос.
Шо по Украине? К осени поближе, начнётся торжественный вывоз русскоговорящих из Зоны под эгидой ОБСЕ ... ...образуется демиллитаризованная граница вдоль обычной -- км . с 5 -- 10 нашей стороны...
...Донецк, Горловка, Луганск тоже... ...и всё такое до Мариуполя... -- и трошки вправо... --всё наше.
...Крым совковым останется... ...-- вот в Крым всё и упрётся. ...тут я за Трампа не ответчик...*) --звыняйтэ, кумэ...
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"Трмп зависнет на весь срок без вариантов" ....
Вы по англицки шпрехаете? - http://www.usatoday.com/pages/interactives/trump-lawsuits/
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...я ж Вам не корреспондент -- мне сорока начиркала, кукушка накуковала и ворона накаркала... ...нашли, у кого спрашивать...*)
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шота зраде и кацапне малоинтересны телодвижения маккейна по отношению к россии...
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они на другой ветке плачут,что Маккейну и Грему Порошенко ордена вручил,а те с довольными лицами их взяли,и теперь зраде с кацапней за них стыдно -как то так))))))))))))))))
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...угрозы никто не признает -- хвасон не тот. Признают только наезд. Забъют стрелку... ...добалакаются по-мирняку... ..."Пацаны, не стреляйте друг в друга!" *)
...думаю так: хуйло потребует-попросит преференций ... а стыцы начнут считать "никому ненужные зелёные бумажки"... ... пока считают, хуло молчать не будет. -- будет стрелять и бомбить. ...к весне дебет с кредитом сведут... ...а дальше будет так, как Кровавый Пастор прописал... -- Мы победим! ..дурных нидэ нэма, особенно среди богатых и нищих... -- а хуйло бурый. *)
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Когда-то два конгрессмена внесли поправку Джексона - Вэника. После этого СССР не стало. Так что я бы на месте козломордых , так не уповал на Трампа. Это вам не Хуйло всея руси.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМаккейн проведет слушания в Сенате относительно киберугроз со стороны России
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