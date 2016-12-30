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Материалы по теме:  Агресія Росії проти України Окупація Криму Окуповані території Крим і Донбас
Теги: Геращенко Ірина (274) Кіссинджер (1) Крим (2239) Пінчук (13) визнання (16) членство в НАТО (24) членство в ЄС (16) Донбас (4304) бойові дії (414)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я не считаю эти идеи реалистичными", - Ирина Геращенко о предложениях Киссинджера и Пинчука по Донбассу

Предложения американского политолога Генри Киссинджера и украинского бизнесмена Виктора Пинчука по урегулированию ситуации на Донбассе являются нереалистичными.

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Я знаю, що модератор або видалить цей пост, або забанить мене, але хоча б на десяток секунд він має зявитись: якої національності Пінчук і Кіссенджер? І не треба мене звинувачувати у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі - а яка власне "міжнаціональна", коли ідея совкового інтернаціоналізму живьот і процвєтаєт: де ви зможете дізнатися про національність? Хіба що по фейсу ліца. І чому ігнорується особливості національних рис тієї чи іншої нації? Є прислівя: один раз народившись євреєм залишишся ним назавжди. Це для тих, хто хоча б чув про реінкарнацію, хто не чув, нехай просто відчує "покращення" від цієї влади
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тому вони і приховують національний склад і чисельність жителів в країні..
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А Киссинджер ничего не предлагает Украине поэтому отказываться не от чего.
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Если Киссенджер что то и предлагает нароссии не факт что что то хорошее.
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Украина никому не нужна кроме украинцев! Нам разные идиоты вносят мусор для обсуждения, мы сами должны понимать что к чему.
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И что же к чему? Что Пинчук вдруг, восстав из пепла, ссука, вдруг такими заявами бросается, от неффуй делать? Ты на это намекаешь? Та он- Никто! Ему приказали это вывалить! А если рядом Киссинджер... то мне в башку не приходит: каковы масштабы этой заявы! А ты хто? оптимист? Похоже на то. А я- пессимист. Уже три месяца как.
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Его понять можно, хуйло его бизнес защимил, и он последние слил Клинтонше на выборы. Теперь мечится как уж под вилами.
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Та не... есть ещё инстинкт самосохранения. Вот в нем всё дело, на этот раз. Честное Слово- я в этом убежден.
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ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОЖЕЛАНИЕ .


Андрей Капустин
20 год ·

Если вы хотите избежать в новогоднюю ночь рвотных спазмов и сохранить хорошее настроение, не забудьте за десять минут до Нового года выключить телевизор, настроенный на каналы, которые будут транслировать новогодние пожелания украинского президента и прочих сеятелей счастья...
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От ти знаєш, я за прізідєнствія овоща так і робив. Але у 14 та 15 таки послухав владєлца ЛЄНІНСКОЙ КУЗНІ - а, як ДЕКОМУнізувались? Цього року зроблю саме так, як ти по-людськи зичиш, бо вже ні слухати це брехло, ні дивитися на цю пику остогидло. До речі, а як вам наш МЕР-ГРОМИЛА
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Пэтя президент быдла которое за него голосовало. Выключал, выключаю и буду выключать. Новогодние поздравления президента это совок в чистом виде! Мало нам засерали мозги в течении года? Только сели, проводили Старый год ("ну и хрен с ним!"), а тут тыць грыць! еще и "контрольный в голову"! Мантра - все заебись, "денег нет, но вы держитесь"... На хер!
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Дружище хоть я тебя и уважаю Но все таки попрошу без оскорблений Потому как я старый лох Тоже сдуру проголосовал за офшорника Мне старому лоху ведь как думалось \Ето крученый хитрый барыга В 90 -е он успешно договаривался с бандитами и с властями А с рашей и сепарами На раз договорится/ Каюсь ошибся Не взял во внимание его алчности и цинизма И какого то мелкого \жидовства\ Не еврейства нет а именно жидовства Ошибся Причем так глупо Ну старая лошара
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--АУ . РАБОТЯГИ. ИЛИ СРЕДНИЙ КЛАСС! - НУ ВАМ ТО ЗАЧЕМ ТОТ ДОНБАСС.
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Зачем Донбасс? Парочку вопросов им задать надо...
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Смотрите кто предлагает кто они такие в политике сегодня правильно не кто так вот это просто развод типа будопештского договора потом будет Донбас или другая часть нашей страны потом какое-то чьмо , что из приближённых к корыту придёт и скажет так ка и в Будапеште подпишитесь а под чем и с кем .как я посмотрю складывается впечатление что вся эта типа великая Россия нужна для того чтобы китиайцы были по дальше от них и по этому любому квази лидеру Россий похваляется все .
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Понятно что и Киссинджер, и Пинчук работают на Путлера. Интересно, чем он с ними рассчитывается? хотя конечно не трудно догадаться - баблом.
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Киссинджер. Работает на Фууйло. Я вас правильно понял? Ну, хоть какой-то позитив, на сегодня. в смысле- комики 95-го квартала будут завтра. Искренне благодарю.
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Вони працюють виключно на себе.

На протяжении полувека передача Крыма Украине объяснялась волюнтаризмом Хрущёва. Но, оказывается, есть и другая версия... В 1954 голу в Советском Союзе произошло, казалось бы, обычное для того времени изменение в административно-территориальном делении государства: Крымская область из состава РСФСР переводилась под юрисдикцию Украинской ССР. По официальной версии, основанием для такого решения послужило территориальное тяготение Крымской области к Украинской ССР, общность экономики, тесные хозяйственные и культурные связи между Крымом и Украиной.

В 1923 году в Москву прибыл один из руководителей американской еврейской благотворительной организации "Джойнт" Розен, который привёз для передачи советскому правительству записку, содержавшую "выгодный для СССР проект создания на территории Советского Союза еврейской автономии". Её район должен был охватывать Одессу, Херсон, северную часть Крыма, побережье Чёрного моря до Абхазии и Сочи. В этот район площадью более миллиона гектаров предполагалось для начала переселить 500 тысяч евреев из западных областей Украины и Белоруссии. Стремясь заинтересовать советских лидеров в своих предложениях, авторы записки давали понять, что "Джойнт" при содействии американских и международных еврейских организаций может посодействовать Советскому Союзу в получении крупных кредитов и в оказании давления на правительство США.
Розен передал через Л. Каменева записку в Политбюро ЦК ВКП(б), где предложения "Джойнта" активно поддержали Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, Цюрупа, Сосновский и Чичерин. В ходе обсуждения проекта в советских верхах район Еврейской автономии постепенно смещался на территорию Крыма. Так возник "Крымский проект" - Еврейская автономная республика в составе РСФСР в Крыму. Однако Сталин по свойственной ему осторожности настоял на том, чтобы не спешить с реализацией проекта, ограничившись для начала созданием комитета по землеустройству евреев во главе со Смидовичем. И его можно было понять...
Ведь в сущности "Крымский проект" был и противозаконным, и опасным, поскольку в Крыму с 1921 года существовала Крымская татарская автономная республика со своей конституцией. Кроме того, в Крым по официальному разрешению советского правительства вернулись 200 тысяч татар- эмигрантов из Болгарии и Румынии, а в степных районах Крыма жили 50 тысяч крымских немцев. Планируемое отторжение части Крыма для переселения туда евреев было чревато превращением полуострова в крупный очаг этнической напряжённости.
Но, несмотря на всё это, в СССР под руков
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Правильнее Путин работает на Кисенджера. Все кровавые преступлениея , которые делает Россия, сначала возникли в голове этого старого маразматика-иудея Кисинджера. А Путин и россия - всего лишь пешки в руках этих кровавых иудеев.
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Нужно всегда слушать всех и поступать по своему тогда будет дело.
Все преследуют свои интересы неужели до сих пор не понятно?
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"Хороши" же у нас "гаранты", однако! Еще не успел вступить в должность, а его шавки УЖЕ советуют нам отказаться от своих собственных территорий, от вхождения в союзы/альянсы и т.д.! Что же будет потом, когда у него будут все полномочия???

Только вооружаться, клепать ЯО. И пусть весь мир видит, цену их "гарантий"!
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а то мы еще к маразму 93 летнего пердуна-маразматика не прислушивались ...оно подохнет завтра, а нам его "планы" расхлебывать поколениями потом
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Какой еще нах ...Киссинджер? сам по себе он давно ничего не может предлагать, ему 93 года, он уже выжил из ума. Его просто используют. А вот Пинчук гнида прорезался...Не зря же Кучма у нас в переговорщиках - миротворцах, Пинчук-Кучма- Медведчук это одна банда
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Дело не в Киссинджере, дело в слабой политике Порошенко. Но Петя пусть знает, такого преступления ему Украина не простит.
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Ко всему выше сказанному, добавлю, что революция в Украине была срежисированна и проспонсированна жыдами, против шапкокрада овоща, который масть попутал и возомнил себя богом, начал слишком быстро все под себя подгребать далеко не заглядывая. Жыди под национальными идеями в очередной раз использовали украинский народ и уже в открытую (то они сидели в тени) вылезли на вершину власти и сели в корыто свесив ноги нам на шеи. Но они "не думали", как в одном из первых интервью сказал жид порошенко, что путин и россия себя так поведет. И началась война воров за рабов, руками самих же рабов и за деньки украденные у них. А по скольку с жидов вояки не очень, а вот торгаши и барыги, то даже очень. Они по привычке и старинке, торгуют не своим за свое. То есть нами за ихнее. Вот такая вырисовывается картина маслом.
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Бля,они это специально?Не, ну я свой антисемитизм,который они нам записывали в ДНК-код(ну не на пустом же месте возникла эта "нелюбовь"?) на протяжении веков,всю жизнь душу,как Шариков котов(по-секрету - мне даже больше всего нравятся женщины семитского фенотипа),но эти ж ебанаты каждый день подбрасывают поводы.Припизженный старый мурлыканський жидяра и не менее припизженный местный ворюга-жидяра раззявили свои смердячие хлебальники.Напрашиваетесь,суки?Будь ласка."Жиды,гоу нахуй из Иерусалима!Палестина для палестинцев!"
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Сыроид - чистопородная и очень привлекательная.
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Фарион?Семитского?Ты это ей в лицо скажи.Посмотрим,сколько секунд ты после этого проживёшь.
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"Там на четверть бывший наш народ"... На хер, на хер, на хер! Да здравствует Израиль - приют, надежда, заповедник, оплот и Земля Обетованная еврейства. Пусть им там будет хорошо и пусть ни один не вернется назад!
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Этот филантроп просто удачно вышел замуж за кучму.
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Россия ГАРАНТИРУЕТ, "постепенно" уходя ....

И сколько столетий будет длиться эта "постепенность" ?
Про российские "гарантии" даже говорить смешно....
У Киссинджера и путина одни интересы ?
За что Америка дает столько миллиардов Ицраилю каждый год ?
Деньги американских налогоплательщиков шидды тратят на свои дела.
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Киссинджер и Пинчук предлагают сдаться на милость победителя. Капитулировать перед более наглым, беспринципным и бесцеремонным соседом.Вернуться в лоно имперского проазиатского мышления и организации государства. Забыть свои устремления к более демократичной жизни и открытости государства и общества. Простить тысячи смертей наших сыновей и дочерей, окупированные и аннексированные территории (под вымышленным предлогом), ложь и клевету на наше общество и наш украинский народ. Забыть о "незалежности" и вернуться опустив голову в лоно "великой империи" и в конце концов исчезнуть как самобытный древний народ, стать новыми русскими. Может быть это выбор Пинчука и Киссиннджера, но врядь ли миллионов современных украинцев и их предков. Если умрет наша мечта, то умрет и наша Свобода. Зачем тогда жить?
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Никогда так не была согласна с Ириной, кроме одного тезиса о том, что в основе всего происходящего лежит наше стремление к " Евроатлантической интеграции". Мне кажется, что движущей силой нашей революции является тектонический разлом между нашим народом, стремящимся к политическому и экономическому прогрессу на основе свободы и самоуправления и византийской формой государственного устройства, которое исповедует нынешнеяя российская элита. Невыажно - действует ли она искреннее или чисто в своих корыстных интересах.
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Ирочка, международный банковский капитал даст отмашку и побежишь в припрыжку выполнять.
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.. Україні треба відмовитись від Пінчука, бажано з Кучмою разом. Тільки спочатку витрусити з них усе що вони в України вкрали.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я не считаю эти идеи реалистичными", - Ирина Геращенко о предложениях Киссинджера и Пинчука по Донбассу
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