"Я не считаю эти идеи реалистичными", - Ирина Геращенко о предложениях Киссинджера и Пинчука по Донбассу

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, сергей розенков
, Vladimir Netrebko
, Валерий Проценко
, Alex Palyvoda
, George Dok
, Леня Фишер
, Yakiv Sirko
, Ali Hasan
, Михаил Карпенко
, 911_
, Who is Who
, фашизд
, Андрей Чурсин
, Tatyana Pomolova
, marina marinina
, NNN
, dd13
, John1234
, Bander_ua
, -Ботоксный Угар-
, Тунгусский метеорит
, CА
, Галина Темирова ba27c95c
, Нarley Davidson UA
, Джейсон Патрик
, Aleks_15
, Игорь Карпушин
, Чудь Залесья
, курвиметр
, DireStraits
, Виктор Коцяруба
, Слава Гнатенко
, Miko R 798886a8
, trolik
, Teodor Darrizer
, jhbc
, Скабичевский
, Иванков
, mps_ andruxa 52fe198a
, Павло Бабченко
, _99
, ingod wetrust
, Shahtersk73
, Natalia Mangion
, Valery Baloo
, Valera Butov
, НБ
, Корсунский
, Хаким Беспартийный
, persedent_erekt
, Bandera Rosa
, Лалала Лалалала
, Вика Ли
, Николай М
, Свирид Аркадійович
, Владік
, OLeg Andriyenko
, Крнкистадор
, віктор федорович
, Дорогой Я
, yuster
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, Великая Исландия
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, Vlad Hof
, vad
, Oljik
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Андрей Капустин
20 год ·
Если вы хотите избежать в новогоднюю ночь рвотных спазмов и сохранить хорошее настроение, не забудьте за десять минут до Нового года выключить телевизор, настроенный на каналы, которые будут транслировать новогодние пожелания украинского президента и прочих сеятелей счастья...
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На протяжении полувека передача Крыма Украине объяснялась волюнтаризмом Хрущёва. Но, оказывается, есть и другая версия... В 1954 голу в Советском Союзе произошло, казалось бы, обычное для того времени изменение в административно-территориальном делении государства: Крымская область из состава РСФСР переводилась под юрисдикцию Украинской ССР. По официальной версии, основанием для такого решения послужило территориальное тяготение Крымской области к Украинской ССР, общность экономики, тесные хозяйственные и культурные связи между Крымом и Украиной.
В 1923 году в Москву прибыл один из руководителей американской еврейской благотворительной организации "Джойнт" Розен, который привёз для передачи советскому правительству записку, содержавшую "выгодный для СССР проект создания на территории Советского Союза еврейской автономии". Её район должен был охватывать Одессу, Херсон, северную часть Крыма, побережье Чёрного моря до Абхазии и Сочи. В этот район площадью более миллиона гектаров предполагалось для начала переселить 500 тысяч евреев из западных областей Украины и Белоруссии. Стремясь заинтересовать советских лидеров в своих предложениях, авторы записки давали понять, что "Джойнт" при содействии американских и международных еврейских организаций может посодействовать Советскому Союзу в получении крупных кредитов и в оказании давления на правительство США.
Розен передал через Л. Каменева записку в Политбюро ЦК ВКП(б), где предложения "Джойнта" активно поддержали Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, Цюрупа, Сосновский и Чичерин. В ходе обсуждения проекта в советских верхах район Еврейской автономии постепенно смещался на территорию Крыма. Так возник "Крымский проект" - Еврейская автономная республика в составе РСФСР в Крыму. Однако Сталин по свойственной ему осторожности настоял на том, чтобы не спешить с реализацией проекта, ограничившись для начала созданием комитета по землеустройству евреев во главе со Смидовичем. И его можно было понять...
Ведь в сущности "Крымский проект" был и противозаконным, и опасным, поскольку в Крыму с 1921 года существовала Крымская татарская автономная республика со своей конституцией. Кроме того, в Крым по официальному разрешению советского правительства вернулись 200 тысяч татар- эмигрантов из Болгарии и Румынии, а в степных районах Крыма жили 50 тысяч крымских немцев. Планируемое отторжение части Крыма для переселения туда евреев было чревато превращением полуострова в крупный очаг этнической напряжённости.
Но, несмотря на всё это, в СССР под руков
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Все преследуют свои интересы неужели до сих пор не понятно?
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Только вооружаться, клепать ЯО. И пусть весь мир видит, цену их "гарантий"!
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И сколько столетий будет длиться эта "постепенность" ?
Про российские "гарантии" даже говорить смешно....
У Киссинджера и путина одни интересы ?
За что Америка дает столько миллиардов Ицраилю каждый год ?
Деньги американских налогоплательщиков шидды тратят на свои дела.
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