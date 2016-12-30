А П 6d5dcd2e
, JulyusCaesar
, Alina Sadovska
, сергей розенков
, Vladimir Netrebko
, Валерий Проценко
, Alex Palyvoda
, George Dok
, Леня Фишер
, Yakiv Sirko
, Ali Hasan
, Михаил Карпенко
, 911_
, Who is Who
, фашизд
, Андрей Чурсин
, Tatyana Pomolova
, marina marinina
, NNN
, dd13
, John1234
, Bander_ua
, -Ботоксный Угар-
, Тунгусский метеорит
, CА
, Галина Темирова ba27c95c
, Нarley Davidson UA
, Джейсон Патрик
, Aleks_15
, Игорь Карпушин
, Чудь Залесья
, курвиметр
, DireStraits
, Виктор Коцяруба
, Слава Гнатенко
, Miko R 798886a8
, trolik
, Teodor Darrizer
, jhbc
, Скабичевский
, Иванков
, mps_ andruxa 52fe198a
, Павло Бабченко
, _99
, ingod wetrust
, Shahtersk73
, Natalia Mangion
, Valery Baloo
, Valera Butov
, НБ
, Корсунский
, Хаким Беспартийный
, persedent_erekt
, Bandera Rosa
, Лалала Лалалала
, Вика Ли
, Николай М
, Свирид Аркадійович
, Владік
, OLeg Andriyenko
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, Дорогой Я
, yuster
, Чубака
, Великая Исландия
, Володимир Мик
, Vlad Hof
, vad
, Oljik
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, Гыг с Вами
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, дератизатор
, Александр Шевченко 7fae048a
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, Lvbnhj
, Кис Кис
, ПК ДОМ
, Eugen Kolos
, Oleh57
, Виктор Ли a3db1a1b
, Alicia Machado
, Slava Zitomirskiy 08fa0927
, kargo first
, молодой рабочий
, хирург
, RustIck
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, Bob Fayn
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, Перехватчик
, Ринат Амедов
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, Xatto
, Беларусь
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, сидней
, Сергей Иванофф
, Олександр Ситнік
, Yuriy Yurieff
, Славик Шустрик
, Alexandr Derevinskiy
, Sergey Yakovenko
, Flea
, Ivan Ivanov 82e3e8fe
, Ukr Sword
, Олександр Дніпро
, кацалапый хряк
, Oleg Mamont
, Данко Сердечный
, Ivan Pidbujpata
, Маугли
, Serhiy Lonko
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, Domkrat
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, Бандерівець
, кацахол
, larisa890
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, Лёва Паливода
, Zushaua
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, FOB
, Dima Babak
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, Molli
, Алексей c7f163ba
, Николай Безденежный
, Ласковый зверь
, Cеванет
, Андрей Веселовский
, Геннадий Карась
, TaT'ana
, Крокодил Гена
, blog
, Андрей Бигма
, Ник Литвиненко
, Петро Мастирка
, асфальт
, Andriy Kalynchenko
, Vitaly Ytsuken
, Colt
, Филипп Филиппович Преображенск
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І що він зробить - можна докладніше ?
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Рано или поздно, я лично разницы не вижу.
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Если народ не пассивная быдломасса, то правящая элита не сможет резко взять и изменить курс страны.
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- а ні своєї потужної партії
- а ні свого електорату
- а ні стабільної підтримки - територіальної , або соціальної ...
- немає позитивної, програми і немає успіхів ...
Є лише адмінресурс і підтримка кланово-олігархічних груп ...
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Невже Хуйло ?!
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Бо йому немає місця в такій Україні !
Платити людям гідну зарплатню - отже олігархи будуть менше отримувати прибутків .
Люди матимуть гідне життя - отже не будуть жебраками і не голосуватимуть за гречку ...
При ЦІЙ системі влади - українці повинні бути жебраками ... Невже не зрозуміло ?
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может ситуация поменяется, а может нет. А если ничего не делать и никого не
менять - ничего не изменится, наверняка!
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уже было...
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а вот некоторые шлюшкИ готовятся в бешенном режиме с дорогущей рекламой на тв.
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власти с помощью циничной лжи и орденоносных "пидрахуев". За свои
лживые обещания они не собираются нести ответственность. Население Украины
легко покупается на брехню краснобаев. В этом его вина. Ошибки надо учиться
исправлять, а за ложь - жестоко наказывать.
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таких довідок, як у мене, вистачить на всіх!
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финансовом! В кризисе совести, морали, элементарной порядочности.
Циничная ложь и воровство в особо крупных размерах никого уже не удивляет и не
возмущает. Некоторые даже завидуют подонкам, которые «умеют жить».
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14:32, 25 октября 2015 1263
http://24tv.ua/ru/my_prishli_vas_bit__diaspora_ugrozhala_parubiju_v_londone_n623924
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прикрываете свою некомпетентность и провал "внешними проблемами"?!
а шо ж так "внешняя проблема" душит жизнь простых украинцев? а?
лучше молчите, твари...
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Вот кто они оказывается, они - это "внешняя тема"))))))))))
парубий, ты идиот?
Вы приняли такой бюджет, что там черным по белому, вдоль, поперек и по диагонали, на каждой странице, написано - "перевыборы неизбежны"!
И нех себя успокаивать и искать виноватых.
Самые хитро-сделанные быстро все поняли и уже занялись предвыборной агитацией.
А ты, жополиз безхребетный, сиди и успокаивай себя что это все проделки кремля))))...
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Вот эти люди- делом заняты, в отличие от Парубия! Всё! Приеду к букову, в гости... пусть он меня туда сводит! Я такое- в Мариуполе открою. Кошки- это моё ФСЁ!
В Черновцах открыли гостиницу для кошек, которая рассчитана на пребывание животных на то время, когда их хозяева уезжают на отдых. "Именно в период новогодне-рождественских праздников многие буковинцы хотят поехать отдохнуть, а вот домашнего любимца оставить не с кем. Для таких случаев мы решили открыть гостиницу", - рассказал директор местного приюта для животных, в одном из кабинетов которого и обустроили отель, Василий Виноградов. Стоимость суток проживания в отеле - 40 грн.
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Давайте спочатку навчимось вибирати - это слоган убогих терпил.
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P.S. я надеюсь ты девушка.
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Вы у нас брезгливый и благородный Дункан Маклауд?
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Може в твоєї партіі великій рейтинг? - тоді чому "нф" не бере участі в виборах?
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Юоитесь вы доступ к корыту потерять - и это самое малое, что вам грозит. Кролячьего фронта вместе с дефективным Парубием точно уже не будет во власти.
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"Замість відновлення діалогу із Росією Канада має продовжувати політику її ізоляції.
Таку думку висловив тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан, повідомляє кореспондент Укрінформу."
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Отож - може досить чубиться за достойних, а слід подбать про себе, може так буде надійніше?
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Может, у вас получится волков надрессировать на вегетарианство?
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ПРАВДА , НУЖНО ПОНИЗИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ этого места.
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ- ЭТО ЗЛО! ЭТО - БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, для одних, и возможность, сбежать другим.
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