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 Форум Украины

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Так эти хотя бы якобы "проевропейские, а те откровенно антиукраинские, прокацапские уроды, послушай, что заявляет Мураев и подумай, что оно сделает когда придет к власти. Лично я не хочу, что бы эти уроды типа Мураева с ухмыляющимися наглыми рожами, которые позвали в Украину войну пришли хоть когда нибудь к власти.
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подумай, что оно сделает когда придет к власти.

І що він зробить - можна докладніше ?
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Если подавляющее большинство действительно готово за него проголосовать(а это явное преувеличение), то Мураев придет к власти если не после досрочных выборов, то после срочных.
Рано или поздно, я лично разницы не вижу.
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И еще напомню. Если кто-то приходит к власти, то он от этого не становится ни неприкасаемым, ни всемогущим.
Если народ не пассивная быдломасса, то правящая элита не сможет резко взять и изменить курс страны.
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100% - у Пороха немає-
- а ні своєї потужної партії
- а ні свого електорату
- а ні стабільної підтримки - територіальної , або соціальної ...
- немає позитивної, програми і немає успіхів ...
Є лише адмінресурс і підтримка кланово-олігархічних груп ...
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Без охуйдовских даже у кланово- олигархических групп гречки не хватит. А вот эту гребаную ЦИК заставить не мухлевать - не знаю. Да и никто не знает, кроме Порошенко. Значит главное зло КТО?
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Это одно из главных зол, но внешнее. А все внутреннее зло идет от одного человека - ПОРОШЕНКО. А вот почему он не хочет богатую, процветающую Украину - ну никак не пойму. Ведь все так просто: цветущая стана, довольные люди - живи в роскоши, народ тебя обожает, переизбирает на новые сроки и т.д. А тут какой-то всемирный заговор что ли?
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А вот почему он не хочет богатую, процветающую Украину - ну никак не пойму.

Бо йому немає місця в такій Україні !
Платити людям гідну зарплатню - отже олігархи будуть менше отримувати прибутків .
Люди матимуть гідне життя - отже не будуть жебраками і не голосуватимуть за гречку ...
При ЦІЙ системі влади - українці повинні бути жебраками ... Невже не зрозуміло ?
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Зрозумiло! Не понятно только сколько нужно даже самому жадному, алчному существу для жизни. Ну наворовали они миллиарды, попрятали в матрацы, а дальше? Голыми прышли, голыми и уйдут, только с ненавистью и проклятиями в свой адрес. И о гречке: я и мои друзья тоже родом из "совка". но никому даже в голову не приходит продаваться. Значит причина в другом и проукраинским партиям, если они появятся, нужно искать первопричину, ведь свое поколение я глупым не считаю.
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Жаль, не доживу до таких доходов, а нынешнее высшее образование не дотягивает даже до "совкового" ПТУ. А как мечталось пожить при настоящей демократии.
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Да отрубий вместе с вальцманом в другом измерении, вся страна для них дело виртуальное и внешнее, пока народ не придёт к ним в гости!!!
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Так може Парубій пояснить - чому це НФ , останніми днями розвели шалену рекламу в ЗМІ ..?!
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"..если пьянку не возможно остановить - её нужно возглавить ! "
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А где запись в разстрельную команду? Безплатно отработаю, и я не один!
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Можливо варто , таку , і організовувати - а не чекати доки "записувати" почнуть ?
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Да и олежка на каждом экране, из штанов выпрыгует...
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А , як же ж тут не вистрибувати - їм є що втрачати ! ..))
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Если менять, то
может ситуация поменяется, а может нет. А если ничего не делать и никого не
менять - ничего не изменится, наверняка!
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Но этот "тупой даун" был одним из руководителей Майдана. Кто обнародует ввесь состав Штаба Майдана? Если он был, конечно?
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Он правильно сказал -что новых засранцев набрать или ты рвешся в парламент бо народ еще не готов к выборам-надо сначало в себе совка победить чтобы можно было различить популиста от делового а так как страна в процессе реформирования и есть проблемы при этом то естественно разная срань начнет рваться со своим популизмом к ВС и не быть слишком умным чтобы не догадаться что за срань будет в ВС если не победить в себе совка.
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ну, типа, "после нас будут еще хуже", а поэтому "рога в стойло и не вякать!" ?
уже было...
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та ты хоть со справкой,хоть без-палишься сразу.менталитетом боярышниковым
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это у парубия мантры такие с рейтингом и уважением 0.
а вот некоторые шлюшкИ готовятся в бешенном режиме с дорогущей рекламой на тв.
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Воры пришли к
власти с помощью циничной лжи и орденоносных "пидрахуев". За свои
лживые обещания они не собираются нести ответственность. Население Украины
легко покупается на брехню краснобаев. В этом его вина. Ошибки надо учиться
исправлять, а за ложь - жестоко наказывать.
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не знаю чего они так переживают с такими рейтингами
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Эти все рейтинги до задницы да еще при таком проценте -они просто отвлекают депутатов от работы -бо они занимаются не работой а своим рейтингом-ошибочно думая что если так себя вести то и рейтинг поднимется у них-нечего подобного
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Им дали волю творить любой беспредел, они следующие выборы президента отменят. Соберутся, примут закон что украинцы довольны Липецким - Липецкого автоматом на второй срок. И народ молча схавает.

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громадяни, прошу заспокоїтися!
таких довідок, як у мене, вистачить на всіх!
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Украина в глубочайшем кризисе! И даже не экономическом или
финансовом! В кризисе совести, морали, элементарной порядочности.
Циничная ложь и воровство в особо крупных размерах никого уже не удивляет и не
возмущает. Некоторые даже завидуют подонкам, которые «умеют жить».
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канешна внешняя - народ для Парубия уже остался далеко вовне его удобного сытого мирка
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У кролегов рейтинг уже, наверно, в минус ушел...
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Мы пришли вас бить! - диаспора угрожала Парубию в Лондоне
14:32, 25 октября 2015 1263

http://24tv.ua/ru/my_prishli_vas_bit__diaspora_ugrozhala_parubiju_v_londone_n623924
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Кароче,очередной шатун...А че-пригрелись в креслах,решая пустяковые вопросы...А то,что караул устал-по хорошему не доходит?Напевно...
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шо? боитесь суки?
прикрываете свою некомпетентность и провал "внешними проблемами"?!
а шо ж так "внешняя проблема" душит жизнь простых украинцев? а?
лучше молчите, твари...
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Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак...
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Ага, вот не даром же начали выползать на голубой экран все кому не лень - сени, юли, олежки...
Вот кто они оказывается, они - это "внешняя тема"))))))))))
парубий, ты идиот?
Вы приняли такой бюджет, что там черным по белому, вдоль, поперек и по диагонали, на каждой странице, написано - "перевыборы неизбежны"!
И нех себя успокаивать и искать виноватых.

Самые хитро-сделанные быстро все поняли и уже занялись предвыборной агитацией.
А ты, жополиз безхребетный, сиди и успокаивай себя что это все проделки кремля))))...
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Вот эти люди- делом заняты, в отличие от Парубия! Всё! Приеду к букову, в гости... пусть он меня туда сводит! Я такое- в Мариуполе открою. Кошки- это моё ФСЁ!
В Черновцах открыли гостиницу для кошек, которая рассчитана на пребывание животных на то время, когда их хозяева уезжают на отдых. "Именно в период новогодне-рождественских праздников многие буковинцы хотят поехать отдохнуть, а вот домашнего любимца оставить не с кем. Для таких случаев мы решили открыть гостиницу", - рассказал директор местного приюта для животных, в одном из кабинетов которого и обустроили отель, Василий Виноградов. Стоимость суток проживания в отеле - 40 грн.
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Ну не знаю. НФ с Яценюком запустили рекламу,готовятся наверное.
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Давайте спочатку навчимось вибирати, гуртуватись, а потім будемо обирати свою владу. Зверніть увагу на те, що ми 25 років обираємо в основному лайно, а не правду і справедливість.
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у каждого грабіжника українського народу одна справедлива правдав-грабити народ
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значит, пока пускай нас соевая банда бесстыдно грабит? а мы тем временем будем за книжками сидеть? есть такой метод - проб и ошибок. не справляются эти - будем искать других.
Давайте спочатку навчимось вибирати - это слоган убогих терпил.
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Маринка ты мне нравишься, ты откуда.
P.S. я надеюсь ты девушка.
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не мужик, зуб даю хотя стыцьки порохатые и скавчат, что их щемлю....
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Мені прийнятна ідея і програма народного справедливого перевіреного часом скандинавського демократичного соціалізму. А народ нехай продовжує перебирати лайно, надіятись і плакати.
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алгоритм приведения Украины к программе народного справедливого перевіреного часом скандинавського демократичного соціалізму, надо полагать, у Вас имеется?
Вы у нас брезгливый и благородный Дункан Маклауд?
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БПП и их больным на голову прихлебателям уже ничего не грозит- уже достало житы(выживать) по ихнему новому. Теперь хоть лысый черт только не эти...
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Картавий,а якій в тебе рейтинг,що ти будеш вказувати українцям?
Може в твоєї партіі великій рейтинг? - тоді чому "нф" не бере участі в виборах?
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Ага, не буде.... Тогда какого рожна твой однопартиец Кроль днюет и ночует в телевизоре, торгуя своей брыдкой пыкой? Просто так деньги транжирит?
Юоитесь вы доступ к корыту потерять - и это самое малое, что вам грозит. Кролячьего фронта вместе с дефективным Парубием точно уже не будет во власти.
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Канадський депутат закликає підписати "оборонну" угоду з Україною

"Замість відновлення діалогу із Росією Канада має продовжувати політику її ізоляції.
Таку думку висловив тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан, повідомляє кореспондент Укрінформу."
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в Италии 10 лет подряд, каждый год были выборы,пока не пришли норм люди....так что выборы нужны!!!! а Парубий с НФ политические трупы,как и Мороз с социалистической партией.
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Что, Андрийко, хочется до упора возле сытного корытца проторчать?
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Шановні, а може буде краще коли ми,суспільство, замість того, щоб між собою товкти морди одне одному, поливать одне одного брудом в суперечках чия юля, чи петя краще, взять їх всіх юльок, петь, і прочих шлюшків кріпенько за шкірку і примусить виконувать те що вони нам обіцяли? Тим більше, що більшість з тих, кого ми хотіли б привести до влади вони вже давно помножили на ноль. А якщо хтось і прорветься до влади то його або куплять, або залякають. Якщо не зможуть, то через свої змі так обгадять, що ви будете плювать в їх бік. Приклади є.
Отож - може досить чубиться за достойних, а слід подбать про себе, може так буде надійніше?
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примусить виконувать те що вони нам обіцяли? - каким это образом???

Может, у вас получится волков надрессировать на вегетарианство?
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Все мы прекрасно понимаем что эти выборы нужны агентуре Кремля а именно "зозуле"Жюльке и некоторым силам из экс-регионалов.Но у нас есть здоровый силы которые этого не допустят а именно БПП,НФ,РП Олега Ляшка. Популистам и кремлевским пособникам пока будет руководить уважаемый Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко а он мы уверены на 100 % будет и во второй срок избран ничего не светит.
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Проституток менять нужно чаще, в парламенте, слишком засиделись, окопались, схемы понастроили. Встряхнуть и обтрусить, это Г необходимо!
ПРАВДА , НУЖНО ПОНИЗИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ этого места.
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ- ЭТО ЗЛО! ЭТО - БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, для одних, и возможность, сбежать другим.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Тема досрочных выборов - это внешняя тема", - Парубий
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