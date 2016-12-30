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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: армия (7186) обстрел (5017) Донбасс (11668) Антитеррористическая операция (15436)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Возле Попасной произошло боестолкновение, противник с потерями отступил, - пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских военных на всех направлениях, в течение дня зафиксировано 25 обстрелов.

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Скоты "лнр-днр" вбросили в сеть фото и видео убитого Украинского Воина, думали, испугаемся, как по-зверски они надругались над телом. Нет, не испугаемся. И да, отомстим. А еще навсегда запомним, что на снимке - Леонид Михайлович Проводенко, позывной Козак.
Леониду был 51 год, до войны жил в поселке Михайловка, Перевальского района, Луганской области. Работал гражданским инспектором охраны природы. Погиб под поселком Крутая Балка (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Перед гибелью зарезал 2 врагов.
Царство Небесное и вечная память Герою!
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Узнаем кто убил его и в результате замочим их, а еще дети убийц будут прокляты.
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1) а как узнать кто убил?
2) Кто будет проклинать детей?
3) лично ты будешь мочить? или на диване отсидишся?
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Узнаем как узнавали о других. Я проклинаю и поверь, что это не смешно. Надо и я лично замочу как и мои молодые мочат таких как ты. А теперь от меня: ПНХ.
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ты не знаешь кто убил? путин убил с подельниками: мертвечуком, гадей и пиней.
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Кстати Вы правы, что в этих убийствах главный это заказчик - путин и его пособник медведчук (Савченко похоже его шестерка). А конкретный исполнитель всплывет, как всплывали другие преступления россиян.
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конкрентый исполнитель либо в Сирии будет освежеван суннитами, либо сам отциррозится через пару лет. Карма - штука неумолимая.
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Всяко бывает, жизнь сложнее. Но в результате все тайное становится явным и прощения за военные преступления нет. Бывают узнают таких через много лет и убивают их.
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дибилоид узнать проще простого либо орки сами понты кидать будут либо со временем возьмем главарей а те уж поверь после**дружественной**беседы все раскажут 2 в проклены и прочую чепуху не верю 3 ты же не знаешь кто где был,есть,и будет.
4 ты здесь строчишь благодаря таким ВОИНАМ как погибший ГЕРОЙ!!!
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Найди меня на фейсбуке - дам наводку. При условии что фото того чувака также появится в сети, в таком же виде.
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Вічна пам"ять. Не варте його життя двох кацапів.
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І ці тварини ще будуть нам казати що проти москалів воюють лише западенці ?
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Вічна пам"ять Тобі, козаче- великому воіну. Хай земля Тобі буде пухом. Наступить пора і кацап відповість і за Твою смерть. Я вірю, що так станеться.
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Горіть у пеклі кляті моцкалі ! Свинособаки і нелюди !
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что в следующем году парламент сможет прийти к согласию относительно введения виз с Россией.

На вопрос, что помешало Верховной Раде в 2016 году принять решение об отмене безвизового режима с Россией, Парубий ответил: "Я являюсь автором соответствующего законопроекта, и когда я еще был секретарем СНБО, выходил с этой инициативой. Считаю, что со страной-агрессором должен действовать визовый режим. Это мое глубокое убеждение".
В то же время он добавил, что возникала дискуссия относительно того, насколько этот вопрос был готов для восприятия сессионным залом.
"После того, как некоторые фракции попросили перенести это решение, я предложил председателям парламентских фракций и МИД продолжить обсуждение и проработку этого вопроса, чтобы была выработана позиция по нему. Ведь отрицательное голосование по такому вопросу могло бы стать большим имиджевым ударом по Украине", - заявил Парубий.
По его словам, дискуссия продолжается. "И сейчас министр иностранных дел заявил, что допускает такую возможность", - сказал председатель ВР.
Парубий отметил: "Я надеюсь, что в следующем году мы сможем достичь согласия относительно введения виз с Россией. Этот вопрос остается под моей личной опекой. Я буду на нем настаивать, чтобы он нашел поддержку в сессионном зале".
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3069752-parubiy-nadeetsya-na-vvedenie-vizovogo-rezhima-s-rf-v-2017-godu.html
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Якщо Ви проти контролю за кацапами, то тут іншої думки не буде.
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Я би образився як би мої друзі сказали що я проти українців , міркував би в чому я не правий , ми ж не ідеальні , можемо іноді помилятись
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не смешите мои тапочки. чтобы шыкаладный цех отказался от гешефта с русней?
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Буде вимушений , думаю перед наступними виборами хтось продасть фабрику в росіі .
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Подарує Червоному Хресту , я б на його місці давно би це зробив .
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Хорошая мысль , но поверь , что кремлёвский пинчер и на это не пойдёт ! Там тысяи рабочих мест + продукция приносит прибыль !
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А кто його має питати , оформив подарунок в Європі і до побачення .
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За время "обсуждения" этого вопроса Парубий должен принять Закон о создании ТРЕХ МИЛЛИОНОВ рабочих мест а УКРАИНЕ с ДОСТОЙНОЙ зарплатой.
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ты мордвинъ или коми? или еще хуже, дамбасянин-отсосянин?
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Пока они будут ушами хлопать,Путин первый введёт визовый режим и станет опять героем,а мы опять в говне.
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Шкода грошей тратити на референдум і час,є зРада і нехай на початку сесії прийме рішення
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Можно це питання об'єднати з любими найближчими виборами .
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Ещё Егор Гайдар как-то сказал по ТВ, если-б Донбасс при развале Совка достался россии, то она давно-бы уже распалась, вот такая там проклятая живет биомасса скотов.
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города Донбаса ранее были инкубатором по выведению совков в огромных количествах.
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Повністю з вами згоден ! Цей шакал Семенченко , аферист і покидьок !
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Так це режим тішіни про який так радо сповіщали?
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...тут и сценариев никаких не надо -- хуйло будет "породу" мочить до упора в НГ! ...он же не на политиков давит, а на их избирателей... ...а как война война во Въетнаме закончилась... -- забыли, что ли? -- за протестами общественности.
Про Афган не говорю -- то не на того Сеньку шапка пришлась, просто.
...да и никакого Политбюро щас нету... -- в смысле коллективной ответственности.
Правда, на Горбатом тоже Афган висит и нехило! -- но хоть кто слово ему в пыку пикнул?
...о то ж...
Хуйло сольётся, как любой совковый коммуняка... -- а все вокруг останутся фашистами...
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...эт ясно... ...токо ж моль не живородящая... -- но всемирный перекур лет на 10 -- 15 должОн быть...*)
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Все, кто воюет против Украинского народа в Донбассе, должны быть уничтожены ... все и без всякой жалости ...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВозле Попасной произошло боестолкновение, противник с потерями отступил, - пресс-центр штаба АТО
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