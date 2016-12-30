Возле Попасной произошло боестолкновение, противник с потерями отступил, - пресс-центр штаба АТО

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, НБ
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, Сергей Козлов ae836211
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, Wevelsburg
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, Чубака
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, Данило Галицький 1c1ee858
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, антонина принц
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, Олексій Голота
, V T 2fd9d4b9
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Igar Varazhbianav
, Сын Игоря 844f4aa5
, Тарапунька
, чел
, Лесли
, Юрий Микитась
, я гражданин Украины
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, vad
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, эдуард михайлов a353af79
, Серёжа Иванов 4c900fb0
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, Alex Palyvoda
, georgo
, Евгений Семиноженко
, Anatoly Filatov
, Volodymyr Petryshyn
, Славик Шустрик
, lis_kukarekin
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, Путлер Вовочка
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, Domkrat
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, Крымваш и лугандония впридачу
, Холодний яр fa47603e
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, Апологет 510
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, Иван Марков 4c9cbd29
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, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Viktor Stecenko
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, Serg Gor
, Владік
, Тарас Чупрынка 8a54d200
, Val L f50213cd
, Aлександр Alexsis
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, Сергей Коваленко 9044b06d
, Egor Po 3907a73d
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, John1234
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Скоты "лнр-днр" вбросили в сеть фото и видео убитого Украинского Воина, думали, испугаемся, как по-зверски они надругались над телом. Нет, не испугаемся. И да, отомстим. А еще навсегда запомним, что на снимке - Леонид Михайлович Проводенко, позывной Козак.
Леониду был 51 год, до войны жил в поселке Михайловка, Перевальского района, Луганской области. Работал гражданским инспектором охраны природы. Погиб под поселком Крутая Балка (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Перед гибелью зарезал 2 врагов.
Царство Небесное и вечная память Герою!
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2) Кто будет проклинать детей?
3) лично ты будешь мочить? или на диване отсидишся?
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4 ты здесь строчишь благодаря таким ВОИНАМ как погибший ГЕРОЙ!!!
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На вопрос, что помешало Верховной Раде в 2016 году принять решение об отмене безвизового режима с Россией, Парубий ответил: "Я являюсь автором соответствующего законопроекта, и когда я еще был секретарем СНБО, выходил с этой инициативой. Считаю, что со страной-агрессором должен действовать визовый режим. Это мое глубокое убеждение".
В то же время он добавил, что возникала дискуссия относительно того, насколько этот вопрос был готов для восприятия сессионным залом.
"После того, как некоторые фракции попросили перенести это решение, я предложил председателям парламентских фракций и МИД продолжить обсуждение и проработку этого вопроса, чтобы была выработана позиция по нему. Ведь отрицательное голосование по такому вопросу могло бы стать большим имиджевым ударом по Украине", - заявил Парубий.
По его словам, дискуссия продолжается. "И сейчас министр иностранных дел заявил, что допускает такую возможность", - сказал председатель ВР.
Парубий отметил: "Я надеюсь, что в следующем году мы сможем достичь согласия относительно введения виз с Россией. Этот вопрос остается под моей личной опекой. Я буду на нем настаивать, чтобы он нашел поддержку в сессионном зале".
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3069752-parubiy-nadeetsya-na-vvedenie-vizovogo-rezhima-s-rf-v-2017-godu.html
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Про Афган не говорю -- то не на того Сеньку шапка пришлась, просто.
...да и никакого Политбюро щас нету... -- в смысле коллективной ответственности.
Правда, на Горбатом тоже Афган висит и нехило! -- но хоть кто слово ему в пыку пикнул?
...о то ж...
Хуйло сольётся, как любой совковый коммуняка... -- а все вокруг останутся фашистами...
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