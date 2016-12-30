"Я понял, что деятельность этих формирований незаконна", - пособник боевиков освобожден от уголовной ответственности. ВИДЕО

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, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
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Вот это умище
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Или это по принципу: пароль "ромашка" знаешь?
- Знаю!
-Тогда, проходи.
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Люди совершают правонарушения, в том числе и солдаты, находящиеся в АТО, это жизнь. как говориться.
Порошенко, своим указом, помиловал несколько гандонов из числа захваченных сепаратистов, но не помиловал НИ ОДНОГО из своих солдат.
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А тепер згадайте що робить щур коли його заженуть в куток. І подумайте про те що цими несправедливо м'якими вироками Україна зберегла життя котрогось із своїх синів. Не таких Героїв як Ви, але вони теж воюють за неї. На передовій.
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а на передке в луганде, только кацапско-податые стоят?!
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