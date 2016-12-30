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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (17657) СБУ (12915) суд (19786) терроризм (19602) уголовная ответственность (365) Донбасс (11668) Донецкая область (3466) Бахмут (Артемовск) (270)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я понял, что деятельность этих формирований незаконна", - пособник боевиков освобожден от уголовной ответственности. ВИДЕО

Суд освободил пособника боевиков "ДНР" от уголовной ответственности.

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Це добре. І сперечатися по цьому я ні з ким не збираюся.
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Что именно хорошо? Что пришел или то, что отпустили?
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Нема нічого доброго , завтра йому бабла підкинуть і він знову візьме зброю в руки .
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А откуда сотрудники СБУ знают, что этот скот, не принимал участия в боевых действиях?
Или это по принципу: пароль "ромашка" знаешь?
- Знаю!
-Тогда, проходи.
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а ты все еще надеешься,что не все сепаратюги на сайте миротворец учтены?
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Много бандитов из Лугандона, спокойно шастают по Украине и никто, включая СБУ их не задерживает.
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Воду кипятил на блокпосту.А добробаты затягали по судам и сизо.Гпу уже проверякт правый сектор на предмет беркутов.Это все что нужно знать про соевых.
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Все они такие бедные, обиженные, ничего плохого не делали, все стояли на блокпостах и Украина их отпускает домой в отличии от настоящих патриотов Украины, которых гноит в тюрьмах власть. Очевидное-невероятное.
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а фамилии у этих настоящих есть?бо одну настоящкю уже вытянули из тюрьмы в расее...
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Можно и без фамилий.
Люди совершают правонарушения, в том числе и солдаты, находящиеся в АТО, это жизнь. как говориться.
Порошенко, своим указом, помиловал несколько гандонов из числа захваченных сепаратистов, но не помиловал НИ ОДНОГО из своих солдат.
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это простое балабольство...фамилий не называешь,несешь отсебятину(или методичку)-а все должны тебе верить...
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Ура-Патріоти, ті самі що не шкодуючи пальців захищають Україну в інтернеті, розумію ваше справедливе обурення.
А тепер згадайте що робить щур коли його заженуть в куток. І подумайте про те що цими несправедливо м'якими вироками Україна зберегла життя котрогось із своїх синів. Не таких Героїв як Ви, але вони теж воюють за неї. На передовій.
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Для таких висновків треба мізки мати, а не гучну горлянку.
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О,санек с кацахолом уже сепаров вовсю защищают,этого и следовало ожидать,начинайте уже по пинчуку,здаемссю
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стесняюсь спросить ,
а на передке в луганде, только кацапско-податые стоят?!
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а кацапы всегда поддатые...только меняют напиток-то стекломой,то боярышник
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Цікаве завдання , як на 30 блокпостах розмістити 40 000 бовдурів ?
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так не всех 40 000 и показывают...их опубликовали то максимум несколько десятков
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Та ладно Гиг , можно подумати що на блокпостах там янголи стоять .
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Опять тажа история на блокпосту цветы поливал,задержали зарплату обиделся и ушел, сказачники хреновы
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я понял, что деятельность этих формирований незаконна", - пособник боевиков освобожден от уголовной ответственности. ВИДЕО
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