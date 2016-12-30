Двух сотрудников ГФС задержали в Ивано-Франковске за получение 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция

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Основание: п.41.1 ст.41 НК Украины говорит о том, что контролирующим органом является центральный орган исполнительной власти, который и формирует государственную налоговую политику, и её же реализует.
ГФС Украины является центральным органом исполнительной власти (постановление КМ Украины от 21.05.2014 №160), но государственную налоговую политику только реализует, причём на основании не закона (п.41.3 ст.41 НК Украины, ч.2 ст.120 Конституции Украины), а на основании акта Правительства Украины от 21.05.2014 №236.
Согласно ст.6 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" лишь министерство может одновременно и формировать политику, и её же реализовывать (ч.1 ст.6), а т.к. ГФС Украины не является министерством, она не может быть контролирующим органом.
Кроме того, Мин'юст Украины регистрирует приказы Минфина об утверждении форм налоговых деклараций, которые согласно п.46.5 ст.46 НК Украины устанавливаются центральным органом исполнительной власти, который и формирует, и реализует государственную налоговую политику.
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...але що коли Громадяни безправні...
...також і оце ...
Спецмита на авто з ЄС - незаконні
Сегодня, в 18:12, autocentre
Усі ЗМІ сурмлять про те, що Кабмін видав дозвіл на підвищення ввізного мита (введення спецмита) на імпорт автомобілів з ЄС. А тепер відкриваємо статтю 9 Закону України про зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) №959-XII від 16.04.1991, в якій чітко визначено повноваження органів влади у сфері державного регулювання ЗЕД. І що ми бачимо? Кабмін не має повноважень надавати право Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) вводити додаткові спецмита на ввезені авто з ЄС. І у МКМТ, відповідно, немає такого права, а є лише право застосовувати виключно антидемпінгові, антисубсидиційні спецзаходи, або дії у відповідь на недружні заходи інших держав. Євросоюз раптово став недружнім?!
Отже, Кабмін перевищив свої повноваження, і делегував МКМТ ті права, яких не має сам, і, відповідно, він не має права делегувати такі. Такі повноваження може надати МКМТ виключно Верховна Рада України, а тому, з моєї точки зору, доки не буде відповідного Закону ВР, всі рішення МКМТ щодо введення додаткового спецмита на автомобілі з ЄС не будуть легітимними. І якщо все ж МКМТ введе додаткові спецмита на імпортні автомобілі (тобто додаткові побори, які ляжуть на плечі простих українців - покупців авто), то я не виключаю можливості нашого звернення до суду з метою захисту інтересів простих автомобілістів і скасування додаткового спецмита на автомобілі з ЄС.
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....ці "офіціанти" самі залазять в "рахунок" Клі\нта - платника Податків...
Наприкінці грудня Україну сколихнула новина про новорічний корпоратив, який собі організували працівники Державної фіскальної служби. А особливо сума, яка була потрачена на це святкування.
За підрахунками журналістів, таке свято на тисячу податківців обіцялося мінімум в один мільйон гривень.
Однак критика від суспільства не знайшла жодного розуміння у фіскалів. Своєю розмовою з однією з високопоставленою чиновницею ДФС поділився журналіст Дмитро Гнап. Свою позицію податківці пояснювали намаганням "підняти командний дух".
Зрештою, всі вони: від звичайного податкового інспектора і до президента, досі так і не збагнуть, що держава має бути сервісом, а статус чиновника ближче до статусу офіціанта, а не божества. В наступному році мало хто чекає від цих людей щось особливе, еге ж? Не буде ніяких революційних змін, проривів, стрибків тигра, дракона чи навіть опосума. Аби тільки гірше не робили (й то не факт),
- зазначив журналіст.
Відтак Дмитро Гнап зазначає, що навряд чи у 2017 році слід очікувати різких змін і реформ.
"В новому році, не станеться нічого нового. Даремно очікувати, що вовки почнуть харчуватися морквою, а свині читати книжки. Єдине, що може трапитись справді нового: це те, що ми дізнаємось чи президент, знаючи про різні корупційні схеми в країні, покриває їх для укріплення своєї влади чи ще й для власного збагачення? Оце буде справді відкриття, прорив і стрибок опосума. Чи буде щастя, не знаю. Сумно не буде - це точно", - підсумував Дмитро Гнап.
Підсумок року, якось сам знайшовся в розмові з високопоставленою чиновницею:
- Чому ви критикуєте наш новорічний корпоратив? - питає глава ДФС Києва Людмила Демченко.
- Вам не спадало на думку, що він, як мінімум, недоречний? - кажу.
- Ні. А чому? - перепитує.
- По-перше, криза, а тепер ще люди платитимуть вам більше податків. Але це не головне. Під Світлодарськом напередодні загинули наші солдати. Можна було б і скасувати цей корпоратив.
- Ох... знаєте, наша служба так важко працювала весь рік, так багато зробила! Нам треба було якось підтримати командний дух в колективі.
- Як на мене - кажу - ви могли б непогано підтримати командний дух, якби працювали в одному приміщенні зі своїми колегами, а не в цьому розкішному кабінеті, з портретом президента і монітором, на якому
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