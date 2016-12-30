EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(570443)
  1714  71
Теги: одруження (11) Кабмін (1218) Мін'юст (189) реєстрація (43)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Регистрация брака за сутки начинает действовать еще в 8 городах Украины

Кабинет Министров запустил пилотный проект по регистрации бракосочетания в течение 24 часов в Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменец-Подольском (Хмельницкая область), Ривне, Житомире и Харькове.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Согласно ч.1 ст.21 Семейного кодекса Украины браком считается союз, зарегистрированный в органе ГОСУДАРСТВЕННОЙ регистрации актов гражданского состояния.

Согласно части второй статьи 33 этого Кодекса по заявлению жениха и невесты регистрация БРАКА (не союза!) может осуществиться хоть в туалете, но т.к. брак возникает с момента государственной регистрации союза, до внесения изменений в ст.21 этого Кодекса брак, зарегистрированный вне органа РАГС, является недействительным (абз.2 ч.1, абз.2 ч.2 ст.40 СК Украины), т.к. психически здоровый человек (независимо от пола) не будет регистрировать "свободный" союз вне органа РАГС, находясь в состоянии либидо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...так ото ж... ...я в 30 на 18 летней женился... -- три месяца легальный доступ к телу ожидали...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто не уложится в 24 часа , рубите на пятаки .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я вам песенку спою про пять минут!
Эту песенку мою пускай поют!
Пусть летит она по свету,
Я дарю Вам песню эту!
Эту песенку, про пять минут!

https://youtu.be/3kB72ZA1N9M
 показать весь комментарий
Ответить
 
... с последующей пролонгацией ещё на сутки. Если понравится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть даже на час. От 500 гривен в час если оплатишь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ребята интересуются, а с разводом за сутки как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
то есть девушкам по вызову беспокоиться не о чем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...не скажи... -- спрашивают: Куды теперь ваш полный презик девать прикажете ? -- На рассаду -- отвечаю...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
...а гигиена? ...а то родит Графа без надлежащего пачпорта -- и шо с ним потом делать в публичном доме? *)
 показать весь комментарий
Ответить
 
чего Вы так разволновались?
тема больнушка?
мои соболезнования.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...я не разволновался... ...просто мне Жинка новая нужна... -- а я уже к нужде привык...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
...если ты импотент, то не ищи виноватых вокруг себя...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Совкова дуристика потроху йде в минуле. От і добре.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну да, шоп не передумали
развод теперь за сутки ввести и заживем))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гетеросексуалы не возбуждайтесь, имеются в виду гомосексуальные браки
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шоколад Липецк минсець шо является забыл но думаю поправите
 показать весь комментарий
Ответить
 
для оформления квартирных афер и афер с имуществом очень удобно.
Идет новая волна перераспределения собственности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да,теперь все одинокие старички будут женатьіе и замужние
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, за день до смерти. Не выдержали первую брачную ночь типо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы не правы , а знаете почему, потому что и раньше были браки за одни сутки , только деньги ( взятки ) несли докторам и работникам ЗАГСУ, а сейчас денежки поступают в государственную казну ! Не хочешь жениться или выходить замуж за одни сутки , пожалуйста, жди месяц или два , ваше право !
Я считаю , что услуга очень хорошая и полезная !
 показать весь комментарий
Ответить
 
А обычный рассейский хакер это - тхир чебуреков ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
О да, нужно иметь не дюжие способности, чтоб с территории РФ зайти на Цензор.Нет. Потому нас и прозвали хакерами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно..правильно, чтобы сцука от алиментов даже не пытался отмазаться..))
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Це реформа!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
шо то влада замухлевалась с демографией.
нам, нахер, не нужны пьяные браки и , после них, дИбльное пушечное мясо для порошенко.
к такому важному выбору нужно подходить осмысленно и сознательно.

шо то тут не то. херня какая то. кто этО придумал? назовите фамилию этого жЫвотного!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кому вам? вам может и не нужны а Украине надо, потому что почти катастрофа, демографическая в том числе
и почему обязательно пьяные? может нормальные люди жили вместе, но без оформления, всё не до того, то работа то ещё что а тут как раз момент, что плохого,
насчёт "пушечного мяса" так это будет их выбор, хотят пусть воюют тем более что АТО надолго и эти дети успеют вырасти кто им доктор.. но зачем обобщать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
може и так. а може и не так.
я жизнь уже прожил, потому берусь судить.
спорить не буду. вам , молодым - видней. может вы и правы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит можно найти американку, которая прилетит сюда на сутки, выйдет за меня замуж и улетит. А я спокойно оформлю документы вида на жительство в США, являясь законным мужем гражданки США, и спокойно улечу туда попытать другого счастья.) Не, может лучше в Канаду? Или в Новую Зеландию? Кто как думает? Есть идеи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты сначала найди такую американку , а потом будешь размышлять ! Знаю наверняка , что ты можешь жениться на американке, поехав в США и оформить фективный брак за # 25000 зеленых!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А когда будет программа Декрет за час????????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З кущів лунав дівочий стогін, який поступово переходив в жіночий.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это хорошо, бюрократии -нет, ещё нужно основательно заняться различными другими учреждениями, -выписка, справка и тд. за 5 минут например, а также
очень серьёзно заняться разъяснениями населению при реформах и прочей хренотени например что означает "обов'язковий платіж по субсидії" потому что людям надо объяснять а что тот дедушка 80 летний поймёт субсидия есть а всё равно пишут сумму этого платежа, зачем? если субсидия его покрывают, но люди боятся( нищета в стране считать надо каждую копейку, что потом что потом будет долг, столько уходит время ( и тому подобное
 показать весь комментарий
Ответить
 
...если браки, классически, заключаются на небесах -- то заплати налог и дуй на небо...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Регистрация брака за одни сутки , лично мне очень нравится !
Могу только пожелать Миньюстовцам успехов во всех их начинаниях и не останавливаться на достигнутом !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро будут регистрировать по флэшке, где заснят половой акт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мацкалям , я так бачу не вподоби наші ноу- хау , а дарма !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше бы они сделали закрытие ФОП за сутки по всем городам.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныРегистрация брака за сутки начинает действовать еще в 8 городах Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Гыг с Вами, Sergey Sergey dfbf1da5, Nikcon, Грга Питич, серджио def6ff91, кацахол, Ali Hasan, буков, NNN, Юрий Примак, Чубака, Yuriy Yurieff, Данило Галицький 1c1ee858, курвиметр, мальчиш-плохиш, Сергей Канев, Михаил Кротов, Юра Юрьев 5a06e8f7, Хаким Беспартийный, Валера Крупа, Wevelsburg, Лесли, Bandera Rosa, Lyubomir Nedoshitko, Maxim Maximov 2f107a94, я гражданин Украины, Бандерівець, Alex Palyvoda, SkVrostik, Андрій Жагун, З нами Бог та Україна, marina marinina, Valentin Kornilov, Шурум Бурум, Крымваш и лугандония впридачу, Виктор Ли a3db1a1b, Кардан_вал, Janis Schulz, V T 2fd9d4b9, persedent_erekt, Богдан Подзізей, John Johnson, Artaxerx II, против рыг и ваты, Amber, fnln6050 ., mrSmith, ingrid, Oles Ivanov, Vladimir Putny, Сергей Козлов ae836211, Едвард, Володимир Науменко a6a66e08, ПРАВДИВЫЙ, Domkrat, alexandr shamov, Александр Пахомов 395cba96, частный сектор, Slava Stahov, Cocos. ua, Данко Сердечный, антиватник черниговский, Natalia Klefas, Tom B, Сергей Коваленко 9044b06d, Холодний яр fa47603e, Aлександр Alexsis, НБ, Апологет 510, Sergo Ordgonikidze, Володимир Горбатько, Danger Zone, Владік, Олег Андрощук 4c49420c
 Всего на сайте: 248 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти