Регистрация брака за сутки начинает действовать еще в 8 городах Украины

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, Гыг с Вами
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, oleole
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, Лера Ларченко
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, Бандерівець
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, Сергей Козлов ae836211
, Хаким Беспартийный
, серджио def6ff91
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, Yuriy Yurieff
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, alexandr shamov
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, Олексій Голота
, V T 2fd9d4b9
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Igar Varazhbianav
, Сын Игоря 844f4aa5
, Тарапунька
, чел
, Юрий Микитась
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, vad
, Александр Малышенко
, эдуард михайлов a353af79
, Серёжа Иванов 4c900fb0
, marina marinina
, Alex Palyvoda
, georgo
, Евгений Семиноженко
, Anatoly Filatov
, Volodymyr Petryshyn
, Славик Шустрик
, lis_kukarekin
, fnln6050 .
, Путлер Вовочка
, против рыг и ваты
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, Крымваш и лугандония впридачу
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, Ольга Мартынюк b6557456
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Всего на сайте: 248 писателей
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Согласно части второй статьи 33 этого Кодекса по заявлению жениха и невесты регистрация БРАКА (не союза!) может осуществиться хоть в туалете, но т.к. брак возникает с момента государственной регистрации союза, до внесения изменений в ст.21 этого Кодекса брак, зарегистрированный вне органа РАГС, является недействительным (абз.2 ч.1, абз.2 ч.2 ст.40 СК Украины), т.к. психически здоровый человек (независимо от пола) не будет регистрировать "свободный" союз вне органа РАГС, находясь в состоянии либидо.
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Эту песенку мою пускай поют!
Пусть летит она по свету,
Я дарю Вам песню эту!
Эту песенку, про пять минут!
https://youtu.be/3kB72ZA1N9M
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тема больнушка?
мои соболезнования.
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развод теперь за сутки ввести и заживем))
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Идет новая волна перераспределения собственности.
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Я считаю , что услуга очень хорошая и полезная !
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Тока плати.
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нам, нахер, не нужны пьяные браки и , после них, дИбльное пушечное мясо для порошенко.
к такому важному выбору нужно подходить осмысленно и сознательно.
шо то тут не то. херня какая то. кто этО придумал? назовите фамилию этого жЫвотного!
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и почему обязательно пьяные? может нормальные люди жили вместе, но без оформления, всё не до того, то работа то ещё что а тут как раз момент, что плохого,
насчёт "пушечного мяса" так это будет их выбор, хотят пусть воюют тем более что АТО надолго и эти дети успеют вырасти кто им доктор.. но зачем обобщать
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я жизнь уже прожил, потому берусь судить.
спорить не буду. вам , молодым - видней. может вы и правы.
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очень серьёзно заняться разъяснениями населению при реформах и прочей хренотени например что означает "обов'язковий платіж по субсидії" потому что людям надо объяснять а что тот дедушка 80 летний поймёт субсидия есть а всё равно пишут сумму этого платежа, зачем? если субсидия его покрывают, но люди боятся( нищета в стране считать надо каждую копейку, что потом что потом будет долг, столько уходит время ( и тому подобное
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Могу только пожелать Миньюстовцам успехов во всех их начинаниях и не останавливаться на достигнутом !
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