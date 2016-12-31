Моцарт и Айн Ренд, AC/DC и сочинения старца Паисия, "Рутенія" и Женя Кемеровский. Что читают и слушают наши депутаты и министры

1616 3Теги: Кузьменко Евгений (219) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 09:04 Моцарт и Айн Ренд, AC/DC и сочинения старца Паисия, "Рутенія" и Женя Кемеровский. Что читают и слушают наши депутаты и министрыНе зря сказано классиком: "Мы - то, что мы читаем". В самом деле, может, изучая круг чтения человека, можно проникнуть в тайны его мышления? Может, в руках у нас знания, позволяющие понять суть человека? читать источник x Мне нравится
95 відсотків з них слухають кацапську попсу і шансон...
Це їх рівень....
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Як там в ТіКа, "вона полюбляла читати Сосюру перед сном...")
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