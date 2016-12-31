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Теги: Кузьменко Евгений (219)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Моцарт и Айн Ренд, AC/DC и сочинения старца Паисия, "Рутенія" и Женя Кемеровский. Что читают и слушают наши депутаты и министры

Не зря сказано классиком: "Мы - то, что мы читаем". В самом деле, может, изучая круг чтения человека, можно проникнуть в тайны его мышления? Может, в руках у нас знания, позволяющие понять суть человека?

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та брешуть вони все.....
95 відсотків з них слухають кацапську попсу і шансон...
Це їх рівень....
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Ага, Анну Ахмєтову читають.

Як там в ТіКа, "вона полюбляла читати Сосюру перед сном...")
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Мустафа Наем - лох!! Крысу с нержавеющей стали написал не Роджер Желязны, а Гарри Гарисон. Мурка - вот его уровень.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМоцарт и Айн Ренд, AC/DC и сочинения старца Паисия, "Рутенія" и Женя Кемеровский. Что читают и слушают наши депутаты и министры
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