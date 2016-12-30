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Теги: МИД (3739) НАТО (5100) Пинчук (171) Евросоюз (11421) Кулеба (59)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Это блестяще откровенная манипуляция", - Кулеба о статье Пинчука

Статья олигарха Пинчука в газете The Wall Street Journal о том, что Украине надо отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО "найдет своего благодарного читателя на Западе и Востоке".

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Столько шума. Разве Пинчук это важная персона?
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а тесть этой мрази переговоры с фюрером ведем.....вместе с кумом ...ну и до чего они договорятся?
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Не в этом дело. Его поганая статья напечатана в важнейшей газете США - типа он сам известный украинец и выражает мнение всего народа. Это обычная кремлевская провокация и пропаганда направленая на Запад. Жаль что в США разрешают путлеровским собакам типа пинчука промывать мозги американскому народу
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Юра Юрьев 5a06e8f7

ЭТО ПОПЫТКА КРУПНОГО БИЗНЕСМЕНА ПОРОШЕНКИ, ЧЕРЕЗ ПИНЧУКА БРОСИТЬ ПРОБНЫЙ ШАР
30.12.2016 15:37
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Больше не нравится 2
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Это друг Хуйла, Йули и Мертвечука выполняет задание ФСБ.
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пинчук из колоды фирташа-левочкина, которые посадили Юлю и Юру
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Йуля сидела как Гадя с целью повышения рейтинга, только жопу отожрала.
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а что в их компании делает порошенко с кучмой?
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а где ты там пороха узрел?у тебя фантазии не хуже ,чем у пинчука
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СИДНЕЙ ,ТЫ С КАКОЙ РУЦЬКОЙ НИШИ ВЫПАЛ,ТЫ ЕЩЕ ПОРОХА ПРИПЛЕТИ К ПОДЖОГУ РЕЙСТАГА,ТЫ НАВЕРНОЕ СЫНОК УВОЛЕННОГО ЗА КРАЖУ ЧИНОВНИКА ? МНОГО ВАС ,ОБИЖЕННЫХ НА ВЛАСТЬ, ОШИВАЕТСЯ СО СВОИМИ ЖАЛОБНЫМИ СТОНАМИ ! РАБОТАТЬ НАДО,ДЕБИЛЫ ГЛЯ.
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как обоссанные парашенковские порохоботы быстро и сильно тебя заспамили...
жрут, падлы, гавно от МинСтеця...
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запомни - все боты только в вашем поганом сатанате, только у вас свиней платят за высеры в инете. Кстати - поздравляю тебя ЛИЧНО с подводным концертом ваших пропагандонов. Желаю тебе тоже скоро петь на дне
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Не блястящщаа , а смердящща. Что там такого блестящего ?
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Це заклик до капітуляції і спроба розвязати на всій території України війну
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еще одному прижали йяца...
написал то что сказали ибо даже ему такой бред врядли пришел бы в голову
я уже не говорюо том что он настолько патриот ... что аж все это понимают

это очередной пример того как липеццк будет влиять на украину....
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А чего тогда его распиарили во всех СМИ того самого Пинчука с этой мантрой?
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Якщо це тест українців на лояльність до висера пінчука, то на шпальтах Цензора він провалений. Усі хочуть бачити зятя Данілича на палі.
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Он озвучил ровно то, что Меркель и Олланд требуют от Украины полгода.
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...да? -- а по-немецки и по-французки, озвучишь нам все их требования? -- отвечать по-украински! *)
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А гопака не нужно сплясать? Отвечать по угандийски.
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...сплясать не обязательно... -- семейные трусы рэпнут.... -- ты русским языком кажи -- по-украински! *)
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Президент Франции Франсуа Олланд Олланд подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей, по его мнению, это единственный путь для выхода из конфликта. Среди прочего он отметил, что считает более приоритетным вопросом проведения местных выборов, а не возвращение Киеву контроля над украинско-российской границей.
"Уже после выборов Украина должна получить контроль над границей", - заявил он, ссылаясь на то, что именно такой порядок предусмотрен "Минском".
http://korrespondent.net/ukraine/3756801-avakov-vs-olland-kto-blyzhe-k-tekstu-mynska
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...я вашої кацапської не розумію... ...sag mir bitte ukrainisch...
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А только что писал. Быстро ты переобулся Настоящмий свидомый, такой же нечестный.
Президент Франції Франсуа Олланд Олланд підкреслив, що виконання Мінських домовленостей, на його думку, це єдиний шлях для виходу з конфлікту. Серед іншого він зазначив, що вважає більш пріоритетним питанням проведення місцевих виборів, а не повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном.

"Уже після виборів Україна повинна отримати контроль над кордоном", - заявив він, посилаючись на те, що саме такий порядок передбачений "Мінськом".
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Один: в The Wall Street Journal...

Другой: в Твиттере....
.
...а третий слушает, да ест...
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Пинчук и Новинский несут опасность самой государственности Украины,олигархи на стороне врага,у них есть много денег и паспорт гражданина Украины.
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Какое то быдло под "фамилией" - пидарчук решило что может диктовать свои "влажные мечты" Народу который потерял более 11 000 Своих Сограждан?!!!
Ещё раз советую Гаранту подумать, с кем Он имеет "дело". Народ Украины Сплочён и Милитаризирован как ни когда. Народ Украины Уже Сделал СВОЙ ВЫБОР. Или "присутствующие при "власти" оправдают "доверие" Народа, или Народ выберет достойную Власть.
Никто сейчасс не будет вести переговоры - аля Кучма!
Или Власть с Народом. Или - поезд Киев- Растов.
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На самом деле это тварюка за счет Украины ведет свою игру. Дело в том, что Пинчук откровенно стратил, перечислив крупную сумму в предвыборный фонд и Клинтон. Ставка не сыграла, вот он и решил выслужиться перед новым хозяином Трампом. А Украина? Для него это только место заработка, только и всего.
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Педофил уже не знает, что делать ...........вскрыл все свои петушиные консервы в Украине. Хуйло понимает, что ему светит в лучшем случае удушение от друзей, а в худшем черенок от лопаты в ботоксной скрепе и фотосессия с выставкой в супермаркете.
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Ну, у Путина есть перспектива с Трампом - чего ему так палить своих?
Скорее - это Пинчук торопиться застолбить благосклонность. Только вот кого?
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Учитывая, что Пинчук облажался, делая ставки на победу Клинтонши, то ...
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Хуйлу от Трампа только санкции в перспективе светят.
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Была перспектива, а вчера растаяла. Трамп не сможет отменить санкции, так как их с восторгом поддержало большинство республиканцев.
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Лишить гражданства. Первого из остальных. Как пример. ))
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Что же, еще одна крыса себя показала, будем знать и помнить.
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У Хорватії звинуватили двох осіб через корупційний скандал із винищувачами з України П'ятниця, 30 грудня 2016, 14:42
Українська компанія повинна була модернізувати винищувачі радянського зразка, які раніше використовували в Йорданії.12 літаків були передані Хорватії у липні 2015 року, але п'ять із них були згодом виведені з експлуатації з технічних причин.
Розслідування хорватської військової поліції показало, що у модернізованих винищувачів були старі запчастини з Болгарії, Алжиру і колишнього Радянського Союзу, що не відповідає технічній документації, наданій українською компанією
В «Укрспецекспорті» назвали заяви Хорватії щодо МіГ-21 частиною інформаційної війни
У Хорватії корупційний скандал через куплені в Україні винищувачі
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Киев, 30 Декабря 2016, 16:28 - REGNUM Власти Украины подготовили иск в международный суд к Российской Федерации о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Об этом сегодня, 30 декабря, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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А кто то еще считает их умными. Сами позорят Украину. Наверно специально.
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Пінчук озвучує те, що не може озвучити Порошенко.Стаття - не випадок, а частина піар -компанії , по легалезації серед масс ідєї "компромісу" з кацапстаном....
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Есть одно заблуждение, которое пытаются нам навязать о, якобы, возврате крыма, если в Украине будет процветание, не вернется крым самостоятельно никогда, даже если бы поголовно все крымчане захотели бы вернуться в Украину , им этого сделать не позволят.
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а напрямую покупать уголь у опущенцев ,это бляха не манипуляция, а не разорвать дипотношения со срашкой ,это не манипуляция ,а работающие в Украине кацапские банки втб альфа ,сбербанк ,а транзит всего кацапского товара через нашу страну ,это не манипуляция А бизнес наших руководителей в срашке это не манипуляция. На пинчука все обиделись, в зеркало посмотрите прежде чем обижаться .А пинчук барыга ,просто патякает, что выгодно его бизнесу. Пеця дава года в крым электричесто поставлял поддерживая оккупантов потому ,что там его активы, и ничего ,все схавали. А теперь ишь ты обиделись.....
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40 миллинов людей есть хотят, а делать ничего не умеют - производительность труда очень низкая. Пусть дохнут по-твоему?
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а сам пинчук,интересно ,знает,шо он такую статью накропал? може то серлещ постарался?
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Думаю что он ее и накропал, у него все заводы на паршку работают, что ему тот Крым, Донбасс, и вообще Украина... Ему главное что б кацапские деньги в карман шли! Для этого он под кого хочешь ляжет!
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А чого так багато шуму???.............. Вибори прописані в "мінських домовленостях", а в ЄС і НАТО - нас ніхто і не кличе. Тут навіть якийсь "безвіз" - зажали і угоду про асоціацію ніяк не ратифікують...........
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С какого перепугу эта пинчуковская тварь распоряжаться страной удумала? Может лучше чем Беню щемить взяться за таких антиукраинских тварей? А то судя по тому как наезжают на Беню, который единственный из олигархов высказал свою позицию и помог защитить нашу страну, а те твари которые привели войну в нашу страну все в шоколаде... Наводит на мысли кто единомышленники у нашего гаранта...
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Проведём выборы в новохуесосии, получим плотву и захара в Раде, а там уже Билецкий с Ярошем. Хотите боевые действия на Грушевского?
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... о статье Пинчука : Да пшёл нах! гэтая пинчук, забить йух на казлину, заипали на высеры пачвары внимание обращать.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Это блестяще откровенная манипуляция", - Кулеба о статье Пинчука
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