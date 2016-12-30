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НАОБОРОТ.
"ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА"...
(ну, "КАК В "ПРИВАТБАНКЕ")
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Завод, кроме Фирташа и россиян, никому не нужен. Коломойский имел желание купить лишь для продажи, Ярославский - создать международный картель - тоже имел ввиду российский бизнес. Без сырья весь завод - груда металла. Да и оборудование все уже устарело. Короче - еще несколько сот миллионов убытков для страны и головняк, что с ним делать.
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Иван Иванов прав - предпродажная подготовка на металлолом
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Вот именно, если б Саакашвили не вмешался, со своим популизмом, сейчас бы не было этих всех проблем
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Последний бобик сдох, значит все будут бруштын копать.
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Да надеемся ж что сейчас выведут завод на нормальный уровень, да отдадут на приватизацию
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И с Одесским припортовым несколько тысяч предпринимателей тоже в жопе!!!!4

Более сотни предпринимателей в Луцке выстроились в очередь, чтобы закрыть ФОПы. ФОТО
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Какие предприниматели на ОПЗ? Не путай внутренние органы, дохтур. Рабочие - да, останутся без работы. Отдельное спасибо за это скажем грузинскому реформатору и борцу с коррупцией.
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Из-за высокой цены завода - принято решение о временной остановке производств и цехов завода.
Для доведения его до банкротства и приватизации за 1 грн.

.
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Життя по-новому наступает по всем фронтам.
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Живем всё новее и новее с каждым днем, живем по вальцману.
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Помню, как-то была в Крыму, когда он ещё был украинским. При прогулке по городу наткнулась на полуразрушенный, но издалека очень красивый замок. На вопрос к местным "кто здесь живёт и почему не реставрируют?" получила ответ "такой-то чиновник из Симферополя себе присмотрел, вот и готовят к приватизации - мол, государство финансово не справляется с обслуживанием исторического здания, надо продать".
Так это... не прихватизировали ещё ОПЗ?
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Завод нафиг никому не нужен. Кроме Фирташа ( тот может газ с Венгрии или РФ по-дешевке купить) или россиян. Но, на такие шаги никто не пойдет.
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одеський припортовий завод - це неживий предмет
він не міг заявити
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С таким инвестиционным климатом и с такими налогами никак. Какие тут варианты ???
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Ну не надо о налогах у нас. В Украине отнюдь на самые высокие даже среди соседей.
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То что налоговая системе нуждается в реформе -это факт,но это не дает никакого права приватизацию ОПЗ превращать в какой-то спектакль
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А што, ОПЗ газ покупает по тройной цене, не такой как остальные потребители?
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Простой расчет: продукция ОПЗ - удобрения (азотные). Основной конкурент -РФ и Китай. РФ федерация выигрывает за счет цена на газ ( у них дешевле), Китай - за счет технологий. А перекачка аммиака с РФ приостановлена. Они доделывают свою трубу на Тамани. Модернизировать завод ( он достаточно старый, 70-ые года) никто не будет Завод нужен лишь тем, кто может найти дешевый ресурс газа. А это или Фирташ, или россияне.
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https://www.youtube.com/watch?v=4xRm7LBpkh8&t=223s Файна Юкрайна 85. Олігарх купує концерн

на 3.43 - Та хай уже продає той Одеський припортовий завод
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А шо сказать? Михо - звиздабол, опять насрал в Украине . Теперь много лет будеи=м чистить и мыть.
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Поддерживаю декоммунизацию ОПЗ!
Это большая победа Украинского Народа, что Украина больше не продаёт свой суверенитет за дешёвый кацапский газ!

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При чем здесь декомунизация ? В Польше и Чехии тоже декомунизация. Ну и при чем тут припортовый ??????
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Припортовый сильно завязан на страну-агрессора. Покупал у неё газ за дёшево, продавал ей добрива задорого. Зависимость от мордора выходила боком Украинской Государственности, вспомни, как мы до Майдана мучались.
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Последнее время газ шел от Фирташа с Европы по более-менее сносной цене да и на давальческих условиях. Пока ФИрташ поставлял - завод еще работал. Но, с ФИрташем не рассчитались за газ (долги около 500 млн. долл. и подтверждены как украинскими так и арбитражными судами Европы). Борец с коррупцией горячий-грузин убрал старый менеджмент (это те ставленники Яценюка, при которых завод впервые заработал прибыль более 100 млн.), создал вокруг объекта скандал - и имеем результат: груда металла.
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А аммиак откуда шел, не подскажете? И почему теперь не идет?
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Ну вот и довели завод до критического состояния такие как Саакашвили и его популизм! План срыва приватизации ОПЗ ему таки удалось выполнить
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Так недавно ж говорили о реструктуризации долга. Уверена, если б состоялась приватизация, сейчас совершенно все иначе было бы
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А вы вспомните кто в этом срыве приватизации главную роль сыграл!? не зря же Михо направили в Одессу, видимо план по ОПЗ уже давно разрабатывали
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Ну а чей план был, понятно. Он сам признался, что выполнял команды АП
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Странно вот только почему после таких вот признаний никак правоохранительные органы не отреагировали, это же умышленный срыв приватизации был
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там же проблема с аммиакопроводом, а не в цене газа.
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Я считаю, что сейчас нужно вывести завод на нормальный уровень и снова отдавать на приватизацию. Только в этот раз не подпускать друзей из солнечной Грузии
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"Антонов", "Южмаш", "ХТЗ", "ОПЗ" - кто следующий? Неужеди непонятно, что идет деиндустриализация?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОдесский припортовый завод заявил о временной остановке работы
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