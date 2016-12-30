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"ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА"...
(ну, "КАК В "ПРИВАТБАНКЕ")
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Более сотни предпринимателей в Луцке выстроились в очередь, чтобы закрыть ФОПы. ФОТО
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Из-за высокой цены завода - принято решение о временной остановке производств и цехов завода.
Для доведения его до банкротства и приватизации за 1 грн.
.
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Так это... не прихватизировали ещё ОПЗ?
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він не міг заявити
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на 3.43 - Та хай уже продає той Одеський припортовий завод
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Это большая победа Украинского Народа, что Украина больше не продаёт свой суверенитет за дешёвый кацапский газ!
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