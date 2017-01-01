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 Форум Украины

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надо скушать двоих русских мальчиков и запить их кровью.
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Та нет. Стрелял из ружья на пьяную голову. Вызвали полицию и его арестовали. Я хотел подойти спросить их о деталях, а они там злые и крикнул мне Get back to your house.
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Ну и правильно. Потом сходи в суд и все бует зашибись.
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Хотел поздравить коалицию,а потом подумал,шо её нет.Хотя был бы у меня подарок,она б сразу нашлась.Так,шо панове,есть у нас коалиция,или нет?
-Вы не подумайте.Это всё от горчицы!На крышке,написано"Горчиця росийська".Читаю производителя Виниця
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Угу,покупаем " Горчица сибирская" , производство - контора в Бруклине. Но таки хороша - ломтик черного хлеба(кошерная пекарня в Нью-Йорке) шматок Сала(местный фермер канадец/поляк),с отой горчицею да под рюмку моей домашней абрикосовки....шоб Вы так всегда жили,поверьте мне.
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Та я ото думаю,шо будет,если Рашки не станет.Сколько ещё эхо бродить будет
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Эхо Римской Империи слышно и видно до сих пор.рашка еще долго будет отрыгаться во всем Мире.
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Это да.Но мозги,им вправить надо!Хотя,иногда,думаю,вообще их не трогать,а тупо забыть
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Eto tochno, kacapi fashistkoi roSSiji vezde, oxxx, kak oni dostali i unas Latvija.
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С Новым Годом! Янис,ты не первый из Стран Балтии,которому я задаю вопрос(ответа пока не имел)...вы из принципа не хотите пользоваться и-нетскими виртуальными клавиатурами на кирилице? Я русских ненавижу,но использую винрус клавиатуру в интернете.
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Ja na ruskom budu pisat kak vatnik, est prcedenti. Ja daze shkole pri sovke kak mog boikatiroval uchenie ruSSkova jazika, pravda, govorju, chitaju otlichno, zizn nauchila.
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Ugu,я в детстве проводил лето в нашем родовом селе - на Черкасчине,и в сентябре имел драки в школе пару раз в неделю из-за акцента.Вырос на Сахалине,были много друзей из стран Балтии,потомки "лесных братьев"-омокайтсов.
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Типо того.Но россияне,это особый народ.Бакланы короче,или бараны.Не все конечно.Вот Сотник,Невзоов,Пиантковський,-вроде здраво мыслят.Но,всё равно не по нашему,не так!Вроде и правильно говорят,а всё равно пацак,то есть коственный враг.И они,это сами знают,шо где то да спотыкнутся,не сегодня,так завтра.И я это знаю,шо их не поменять.Разные,мы короче!
Как анекдот!
Куме,а вы Марсианин смотрели?
-Так.Токо назва не така.
-А яка?
-Останний комунист!
-Чому?
-Бо,там показано то,к чему,ми пришли бы при коммунизме!
-Тобто?
-Пустиня,параноя,питаешься картофелем,по клубне в день,зато на Марсе
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Бесполезно.При любом раскладе для русни враг и виновник всего - тот,на кого укажет хозяин из кремля.Так всегда было,так всегда будет для русни.С генетикой не поспоришь.
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схоже, це бухий подвійний тролль строчить одразу з двох методичок, і з ольгінської, і з мінстецівської
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А шо чёткий пацанчик Цапник,таки прорвался на Интер?
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я подумал и напишу письмо в ОБСЕ, что хочу служить у них. И, клянусь, буду за Украину!
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Смотри и думай: служил в СА, работал в тюрьме, получил образование, работал много лет в высшей юридической професиии итд.?
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Takie rishenija nado prinimat na trezvuju golovu, a ne praznuja noviji god! Exxx, i umenja bilo zelanie pomoch, osobeno kogda vsjo nachinalos Ukraine, pritom, ja nevsegda bil divanim voinom kak seichas... No ponil chto nado dumat i o Latvija, tak kak nas ochen malo (Kieve ljudei bolshe), pritom chast kacapi, a Ukraine est komu otrabativat kacapov fashistkoi roSSiji.
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Думаю что лучше меня нет. Опыт, образование, физо итд.
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Но живёт,в Карпатах дед,
Всех прекрасней и милее,и замены ему нет
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Я верю, что в Карпатах живет дед. И не один. Подумай сам: я прошел СА, на должности прапорщика(будучи солдатом), после СА поступил на юридический, закончил, поработал на на самых высоких юридичеких должностях, но "я не такой"!.
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Молчаливый Боб,это из фильма про ангелов?
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Сын мой, испей чего-нибудь во имя праздника, избавь на сегодня народ от бездарной проповеди.
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мої раби бунтують, настойку "боярку" трєбують, кажуть горілка їм не вставляє
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А Ви такий добренький горілку їм налляли ?
Щедра українська душа.
Смоли їм гарячої !!!
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так вони в мене гімн України вміють співати, заохочую їх до подальшого олюдяніння
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довго пручались, але потім набридло комбікорм для корів їсти і почали співати
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Добре. Тільки Ви вважайте (як тут кажуть).
Якщо їм раптом прийде до голови ще щось потрЄбоватЬ, то зразу по хребту !
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з Новим 2017-м любі цензорята! і хоча передчуття не дуже світлі і тривожні, нічого не залишається, як сподіватися на краще..
п.с. пробігся по сторінках, дуже багато шанованих дописувачів-патріотів відмітилися з привітаннями, а от усіх мінстецькових поросісів у новорічну ніч як хвилею змило! і чим ту дивину пояснити?)))
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Найкращі побажання всім тим, кого давно знаю на Цензорі і хто щиро вболіває за долю України. Миру і статків у кожну домівку!
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Боже, Украину сохрани и процветание украинскому народу
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и жыдов хохляцких с верховной зрады и банковой, ибо от них куда больше вреда на настоящий момент чем от кацапов.
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Всіх українців поздоровляю з новим 2017 роком.. Хай він буде кращим , ніж його попередник..Продовжуємо святкувати - сьогодні день народження видатного сина України Степана Андрійовича Бандери..
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не треба з Бандери культ робити, якби совок не написав міфи про Бандеру, ніхто б його не знав, знали б генерала Шухевича
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Всех модераторов , админов ЦН поздравляю с Новым 2017 годом !!! Ребят , Всех благ вам и терпения !!! С Новым годом !!!!!!!
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Вітаю усіх з Новим Роком ! І друзів, і не друзів - всіх вітаю ! А одвічний ворог наш лютий - хай згине на віки ! Слава Україні ! Смерть Московії !
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Не замечать дураков (и троллей = провокаторов) это признак умного человека. Украинцы! Давайте будем умными. И еще важнее быть великодушными. С Новым годом !!!!!!!
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1 января 2017 в Киеве состоится традиционный ежегодный факельный ход, приуроченный сто восьмой годовщины со дня рождения проводника и героя украинской нации Степана Бандеры.
Сбор участников - в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.
Марш пройдет по центральным улицам столицы и закончится на Майдане Независимости по маршруту: ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - Майдан Независимости.
Пресс-служба Киевской городской организации ВО "Свобода"
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Герой Украины СА. Бандера в своё время заявил что Украинский национализм это- нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является бескорыстная любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриот националист предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, истории, традициям с другими членами народа, стремление защищать даже ценной своей жизни самое святое, территориальную целостность суверенитет своего родного Украинского Отечества и интересы Родины и своего народа.
И конечно украинский патриотизм -национализм не идёт ни вкакое сравнение с ужасным кровавым российским фашизмом )(уйла -Путлина , человеконенавистного кремлёвского режима где во власти российские фашисты которые исповедают преступное нападение на другие страны, пытаясь оккупировать и аннексировать их суверенные территории точно так как это раньше делал такой же самый германский фашистский Рейх Гитлера.
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Кацапи, не кривляйте тут своїми "рожами",краще лусніть в Новому році від своєї брехні і надутої двоєдушності.
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шото , тут по комментам, ботов троллей кацапских мало сегодня, обычно срач разводят , пачками лезут сюда, наверное боярку глушат.
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дык кроме тебя терпило , вечно раком стоящее на потеху и нет никого, ватностополец, ой умора
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Я,Вам дарую зеренце жита,
Нехай ваша нива буде дощем полита,
Нехай у вашій хаті достаток гостює,
Нехай у вашій хаті хліба не бракує
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Олег Пономарь2 ч · Доброе праздничное утро, друзья.
Те, кто вел себя вчера хорошо и мало ел и мало пил, - те должны чувствовать себя готовыми прочитать первый в этом году новостной обзор)
Итак, что важного?
- Спасибо за поддержку:
Ваша борьба - это наша борьба.
В 2017 году украинские территории будут освобождены от захватчиков - убежден американский сенатор Джон Маккейн.
- Как вы помните, в моих репортажах из Варшавы с Саммита я называл те пять стран НАТО, которые по неофициальной информации определены в качестве поставщиков оружия для Украины - Великобритания, Канада, Польша, Литва и Турция. Так вот:
Турция 5 лет будет выделять по $3 млн каждый год на закупку турецких товаров военного и двойного назначения для нужд ВСУ.
- Балто- черноморский Союз:
Литовский историк Альвидас Никжентайтис уверен, что если возродить сильное государство на манер «Речи посполитой» или «Великого княжества Литовского», в которое войдут Литва, Польша, Украина и Беларусь, то можно успешно противостоять Кремлю.
- Газпром, гудбай:
"Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн.
- Лучше поздно, чем никогда:
В Чехии откроется центр борьбы с интернет- пропагандой Кремля.
- И корзина ЧМ-18:
Глава МОК анонсировал санкции в отношении России в новом году. Томас Бах заявил, что по результатам доклада Макларена будут перепроверены все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпиадах в Сочи и в Лондоне.
Хочу поблагодарить всех за такое огромное количество поздравлений и пожеланий под Субботним постом. Также благодарю всех меценатов за поддержку блога. Спасибо!
Всех - с Новым Годом!
Пусть сбудутся все ваши мечты и желания.
Отдельное спасибо и поздравления бойцам ВСУ за то, что мы вообще можем надеяться на лучшее. И - любить Украину.
Хорошего дня.
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Канада, яка живе за східним часом, вже теж в 2017 !
Ще раз з Новим Роком усіх !
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКоллектив "Цензор.НЕТ" поздравляет читателей с Новым годом
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