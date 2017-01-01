9959 797Материалы по теме: Новый годТеги: Новый год (631) Цензор.НЕТ (13) Тему создал: Цензор.НЕТ31.12.16 23:59 Коллектив "Цензор.НЕТ" поздравляет читателей с Новым годом"Цензор.НЕТ" желает читателям в новом году только хороших новостей. читать источник x Мне нравится 145
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-Вы не подумайте.Это всё от горчицы!На крышке,написано"Горчиця росийська".Читаю производителя Виниця
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Как анекдот!
Куме,а вы Марсианин смотрели?
-Так.Токо назва не така.
-А яка?
-Останний комунист!
-Чому?
-Бо,там показано то,к чему,ми пришли бы при коммунизме!
-Тобто?
-Пустиня,параноя,питаешься картофелем,по клубне в день,зато на Марсе
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Всех прекрасней и милее,и замены ему нет
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Щедра українська душа.
Смоли їм гарячої !!!
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Якщо їм раптом прийде до голови ще щось потрЄбоватЬ, то зразу по хребту !
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п.с. пробігся по сторінках, дуже багато шанованих дописувачів-патріотів відмітилися з привітаннями, а от усіх мінстецькових поросісів у новорічну ніч як хвилею змило! і чим ту дивину пояснити?)))
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Сбор участников - в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.
Марш пройдет по центральным улицам столицы и закончится на Майдане Независимости по маршруту: ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - улица Крещатик - Майдан Независимости.
Пресс-служба Киевской городской организации ВО "Свобода"
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И конечно украинский патриотизм -национализм не идёт ни вкакое сравнение с ужасным кровавым российским фашизмом )(уйла -Путлина , человеконенавистного кремлёвского режима где во власти российские фашисты которые исповедают преступное нападение на другие страны, пытаясь оккупировать и аннексировать их суверенные территории точно так как это раньше делал такой же самый германский фашистский Рейх Гитлера.
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Нехай ваша нива буде дощем полита,
Нехай у вашій хаті достаток гостює,
Нехай у вашій хаті хліба не бракує
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Те, кто вел себя вчера хорошо и мало ел и мало пил, - те должны чувствовать себя готовыми прочитать первый в этом году новостной обзор)
Итак, что важного?
- Спасибо за поддержку:
Ваша борьба - это наша борьба.
В 2017 году украинские территории будут освобождены от захватчиков - убежден американский сенатор Джон Маккейн.
- Как вы помните, в моих репортажах из Варшавы с Саммита я называл те пять стран НАТО, которые по неофициальной информации определены в качестве поставщиков оружия для Украины - Великобритания, Канада, Польша, Литва и Турция. Так вот:
Турция 5 лет будет выделять по $3 млн каждый год на закупку турецких товаров военного и двойного назначения для нужд ВСУ.
- Балто- черноморский Союз:
Литовский историк Альвидас Никжентайтис уверен, что если возродить сильное государство на манер «Речи посполитой» или «Великого княжества Литовского», в которое войдут Литва, Польша, Украина и Беларусь, то можно успешно противостоять Кремлю.
- Газпром, гудбай:
"Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн.
- Лучше поздно, чем никогда:
В Чехии откроется центр борьбы с интернет- пропагандой Кремля.
- И корзина ЧМ-18:
Глава МОК анонсировал санкции в отношении России в новом году. Томас Бах заявил, что по результатам доклада Макларена будут перепроверены все допинг-пробы российских спортсменов, выступавших на Олимпиадах в Сочи и в Лондоне.
Хочу поблагодарить всех за такое огромное количество поздравлений и пожеланий под Субботним постом. Также благодарю всех меценатов за поддержку блога. Спасибо!
Всех - с Новым Годом!
Пусть сбудутся все ваши мечты и желания.
Отдельное спасибо и поздравления бойцам ВСУ за то, что мы вообще можем надеяться на лучшее. И - любить Украину.
Хорошего дня.
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Ще раз з Новим Роком усіх !
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