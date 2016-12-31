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Теги: война (2726) Новый год (622) политика (3092)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Знаковое и самое запоминающееся видео 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Цензор.НЕТ подготовил для читателей уже традиционную подборку видео самых знаковых событий года в нашей стране и за рубежом. Это видеосвидетельства героической борьбы украинских воинов с российскими оккупантами, достижений украинцев, политических событий в Украине и за рубежом.

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Самым знаковым было бы видео падения рашистского ТУ-154 с пропагандонами хУЙЛА на борту.
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Я бы еще добавил ракетные стрельбы, проведенные Украиной, несмотря на угрозы ското-паРашии, пообещавшей не только сбивать наши ракеты, но и вести обстрел мест пуска ракет.
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Ублюдок, стрельбы прошли там, где они и были запланированы, Это у вас в ското-паРашии от этих стрельб уссались даже глухие генералы.
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В ватных снах он пролегал над территорией Крыма,и в ватной пропаганде,чтобы отбелить обосравшегося ХуЂла-там полигон еще с СССР и стрельбы всегда над морем были.Переносить полигон-только придурок,вроде тебя или ватоцефалов может придумать такое,так как это нереально.Посмотри видео пуска ракет,там хорошо видно и траекторию пуска и траекторию полета
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Кстати-самоудовлетворением давно занимаешься?Что так-бабы не дают?
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Так не сочиняй на ходу, да, гандон ты штопаный?
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Ещё знаково то, что во время стрельб рухнула их недоракета - стрельбы прошли успешно!
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а ведь было видео! - такая маленькая вспышечка на фоне ночного неба
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Ща набегут зрадодрочеры и начнется ЗРАДА.
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итоги такові: войні ,развязанніе хйулом в мире входят в каждій дом, в каждій прожитий день.
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По-моему, паралимпийцы много важнее. Это чмсто моё мнение, ни к чему не призывающее, ну я так думаю
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Прально! А война АТО это ерунда, недостойная упоминания вместе со всеми пострадавшими
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Нееее... Самое позитивное - это Ту-154 и пара истребителей, которые показали Кузькину мать
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єто вечный позитив, как падает, накрывается, взрывается итд парашка!
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Половина відео вставлено рукожопо і не показує. Як завжди.
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все видео идут без проблем - это у тебя с компом руко......
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Видео с Савченко даже как то противно стало смотреть....
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почему нет видео где гадя с беркутом в шоколаде?
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Зачем все это видео-шмидео.Можно просто разместить фото-украина просто ЖОПА.
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Где обещание Президента, о безвизовом режиме с 26 ноября ?
Тоже знаковое.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗнаковое и самое запоминающееся видео 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ВИДЕО
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