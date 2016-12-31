Знаковое и самое запоминающееся видео 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Цензор.НЕТ подготовил для читателей уже традиционную подборку видео самых знаковых событий года в нашей стране и за рубежом. Это видеосвидетельства героической борьбы украинских воинов с российскими оккупантами, достижений украинцев, политических событий в Украине и за рубежом.
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войнаАТО это ерунда, недостойная упоминания вместе со всеми пострадавшими
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https://www.youtube.com/watch?v=SNgSLq3ilDQ
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Тоже знаковое.
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