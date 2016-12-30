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Теги: Одесса (5246) Одесская область (1274) Нацполиция (5279) розыск (518) убийство (4520)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Подозреваемого в двойном убийстве на Одесчине взяли в кольцо, ему предлагают сдаться, - полиция

В Овидиопольском районе Одесской области правоохранители взяли в кольцо мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и 2-летнего ребенка, ему предлагают сдаться.

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А де ж тепер Чурка буде огірки з помідорами виращувати ?
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Та судя по тому, что он в Собезе мелет, там не огурцы..
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Чому? Можливо наколоті,або він їх бояришніком запиває!
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Я тебя предупреждала, вето он наложит, в штаны ты подхуй.ловник наложишь!

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Здесь начало , живым возьмут врядле, а хотелось бы узнать мотивы такого зверства в канун Н,Г,
http://censor.net.ua/photo_news/421626/v_odesse_vveden_plan_sirena_za_jestokoe_dvoyinoe_ubiyistvo_ischut_mujchinu_kotoryyi_planiroval_vehat#
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А зачем брать этого зверя? Замочить и там же зарыть!
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А что, вина уже доказана?

Одного такого уже "замочили" - фамилия Мазурок.
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Значит баба и ребенок сами себе головы поотрезали?
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Ну не все так плохо. Большинство не имеют с чего заплатить, вот для них и существует настоящие правосудие
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Не настоящее, а бесплатное.

Настоящее - это когда по закону, у нас такого нет, а бесплатное - с какой ноги судья встанет.
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оно и есть настоящее, когда судье покуй. Вот только тогда,он по Закону и судит.
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Не всегда - может или на эмоциях наказать из-за того, что не занесли.
Или специально наказать за то, что не занесли.
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Это если знает что есть что нести, а чаще всего видит что нести там просто нечего...
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цікавить інше... як ці п...расти в мантіях насмілюються навіть за широкого розголосу в гучних і резонансних справах виносити завідомо незаконні рішення??? я розумію ще "данєцкіх", вони свого часу там у себе взагалі меж не знали, але наприклад "печерні судді" на що розраховують?
ні!!! мало їм голови відрізали, як у Харкові, та "мочили" у Києві...
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Все не так просто. Резонанс не отменяет качества следствия, а полиция и особенно прокуратура - уничтожены, а новые не созданы. Получается что резонанс есть, а дела - в том виде, в котором оно должно быть, нету. Вот сидит судья и думает почему я должен заносить хвосты за следствием?
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Тут все бы поддержали вашу инициативу, если б было хоть малейшее доказательство вины - фото, видео, свидетельства, хоть что-то.
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А этот человек что, единственный кто это мог сделать?

У нас просто известно как такие дела расследуют: назначают виновного,

трубят об этом во всех сми, а потом находят с дыркой в голове и пистолетом в руке - дело раскрыто.
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Система-с не меняется. Дерьмо, присыпанное сахарной пудрой остаётся дерьмом, посыпанным сахарной пудрой
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Мертвому ему будет уже никак, а вот устроить ему ад при жизни до конца дней - хорошее наказание.
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"на большой скорости въехать в место большого скопления людей." - это в здание где проводят корпоратив местные налоговики, которых он решил всех под корень вместе с 2-х летними детьми?
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шо кацапа,не можешь не поплясать на костях?дуй в сочи,там из моря много костей достают
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ГЫГ.....иди в шоколадную ...опу. там в кассе премию дают под н.г. а ты тут яйца людям морочишь
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"Пленных" не брать! Я думаю, что сообщение в СМИ о том, что "подозреваемый от безисходности и под грузом собственной вины застрелился" будет в самый раз!
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в самый раз будет, если он сначала расскажет зачем он это сделал
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Волчара может взять заложников, ему терять нечего, по всему- конченный отморозок в состоянии эйфории.
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Рыбка, сделать из тебя волчару ментам - раз плюнуть. Будешь удивляться после этого - но не долго. По требованию народных масс....
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Ну если вы знаете кто женщине и ребенку голову отсек и поджог дом , и откуда у подозреваемого машина убитых , вы же скажите не таитесь , помогите установить справедливость , пожалуйста - аудитория у ваших ног.
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пан так впевнено розповідає, наче сам робив)) чи неодноразово піддавався тортурам та переслідуванням від ментів..
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Пока что рано называть его конченым отморозком.
PS Посмотрите отличный фильм http://kinogo.club/4695-peregovorschik-1998.html
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В Мариинском парке в Киеве 18 февраля "титушки", помогавшие бойцам "Беркута" и милиции разгонять митинг у Верховной Рады, отрезали головы активистам Евромайдана.
http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/26feb2014/skalp.html

помогите установить справедливость , пожалуйста - аудитория у ваших ног.

На сегодня насировские крысы, аваковские орлы, шоколадные "рехформаторы" полностью и не стесняясь стали на тот-же путь. И такая нечеловеческая жестокость становиться , к огромному сожалению , основной тенденцией в решении споров властьдержащих и потерявших аеру в справедливый суд....
КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ???
Печерский суд Киева снял арест со средств трех физлиц на сумму $15 млн на счетах в ПАО "Всеукраинский банк развития", который принадлежит сыну экс-президента Александру ЯнуковичуИсточник: http://biz.censor.net.ua/n3018044
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Да... и ведь не просто убил. Он отрезал им головы!!! Как хотите, но это- перебор. И его стоит просто убить. На месте. При попытке евонной- оказать сопротивление при задержании.
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А не думаешь ли ты что это может быть подставой? Завтра могут уже тебя ловить, как убийцу-педофила, например...
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ЖОРСТОКІШИЙ ЗА ЧИКАТИЛАhttp://archive.volyn.com.ua/printver.php?rub=15&article=0&arch=884

Раніше за злочини Ткача було помилково засуджено 9 людей. Так, в 2002 році у вбивстві сестри звинуватили восьмикласника Якова Поповича. Він на допиті зізнався у вбивстві, якого не чинив і був відправлений до колонії. У 1997 році Ігор Рижков відсидів за одне з вбивств Ткача 10-річний термін і лише нещодавно вийшов на свободу. Також мешканець Павлограда Володимир Світличний був звинувачений у вбивстві власної 9-річної дочки. У 2000 році Світличний повісився у камері Дніпропетровського СІЗО.
Деякі працівники міліції, які «вибивали» зізнання у вбивствах невинних людей, можуть бути покарані. Так, 17 листопада 2008 року Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу щодо колишніх першого заступника начальника Пологівського РВ УМВС України в Запорізькій області, оперуповноваженого карного розшуку та оперативного працівника. Встановлено, що ці люди під тортурами примусили невинну людину зізнатись у вбивстві, якого вона не здійснювала. Зараз цього чоловіка звільнено з в'язниці. Натомість міліціонерів взято під варту.
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Замочить на месте,или потом лет 40 будем кормить его на пожизненном
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Таких не стоит арестовывать,отбудет срок,выйдет и начнет заново.
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Войтенко подчеркнула, что накануне, 29 декабря, заблокировав трассу, правоохранители не допустили въезда в Одессу злоумышленника, который намеревался на угнанном грузовике "МАН" на большой скорости въехать в место большого скопления людей.
Источник: http://censor.net.ua/n421691

я шота не верю в это. Несколько недель тому в Берлине в толпу въехал на грузовике злоумышленник, похитив грузовик и убив его водителя-поляка. Похоже, сюжет просто понравился.
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и главное не задержали и не шота там, а не допустили въезд
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ну, наши менты мастера придумывать сказки. Начальство уже наверное дырки сверлит на ордена за протидию терористичной угрози.
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Убийца 42-летней женщины и ее 3-летней девочки работал у своих жертв водителем
http://www.048.ua/news/1496210
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по ходу чувак епанулся....надо отстреливать,"терапия" бесполезна да и поздно.
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вот бы так они ловили онищенко, клюева, садовника, судью (не помню фамилию)...
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Странно...а вот в княжичах мочили без предупреждения...
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Не факт,что он давно не чухнул ,пока вы там кому-то,что-то предлагаете !!!
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что-то это "сенсация" все больше ватной историей пованивать начинает.
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что-то знакомое.Ага, вот: "В зоне особого внимания" фильм. Сейчас начнут предлагать горячий чай и радушие.
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Интересно, смогут ли пол тыщи вооруженных головорезов взять одного невооруженного головореза живьём? какой заказ был?
Мутное дело.
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посмотрим. Главное чтобы ни назначили когото. А то после Мазупка веры больше нет. Брать убийцу нужно только живым. Нужно знать, что подвигло этого у.бка так поступить с ребенком и женщиной.
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Дикаєва та Ко теж локалізували... Слідкуємо за екшном "Воскресіння Дикаєв-2". РПГ вже не цікаво, що на цей раз застосують? )
Вжеб локалізували на завжди убивцю, тоді повідомили, коротко і зрозуміло.
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Щоб затримати ОДНОГО злочинця потрібно 500 поліціянтів?!!! ПроФФесіонали....
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Ну а как ты предлагаешь ловить его, если он , например в плавнях прячется? В одиночку?
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Прямо боевик какой то...один УРОД и армия неумелых дармоедов...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПодозреваемого в двойном убийстве на Одесчине взяли в кольцо, ему предлагают сдаться, - полиция
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