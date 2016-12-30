Подозреваемого в двойном убийстве на Одесчине взяли в кольцо, ему предлагают сдаться, - полиция

Крокодил Гена
, Леня Фишер
, Лилия Стацкая
, Ali Hasan
, Тунгусский метеорит
, Vlad
, SergTranscarpathian
, Сергей Канев
, hbq
, Stauffenberg
, Андрей1973
, C. NRJ
, ТигРа
, Антон Сперанский
, Igor Bond
, Стрелок
, Димитрий CrimeaBandera
, Данко Сердечный
, ааабббввв
, Михаил Карпенко
, Александр Харьковский
, раша в перде
, Саша777
, Ivan Ivanov 82e3e8fe
, S O M magik
, Дельфін Фатіма
, Павел Шевченко db7d584a
, persedent_erekt
, Мастер Автополив
, Vitaliy Chaykovskiy
, частный сектор
, Чинганчгук
, Gal
, Андрій Смицький
, Danil St
, Sir Belomor
, andrei anrei
, Egor Elk
, Ivi Nau
, Холодний яр fa47603e
, Cтарий Кінь
, Goldman Sachs
, Alina Sadovska
, Олександр Пашагар
, семен сименченко
, Alex Palyvoda
, Natalia Mangion
, Алексей Гусев 5bc37079
, гайджин
, Alex Smirnov 923e4aa7
, adam smit
, grey_1
, Roman Schulla
, Олег Хардин
, Oljik
, Who is Who
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, стась пупко f27bc71f
, -Ботоксный Угар-
, Фантом 2
, Дора
, Fobos
, Alexsei Borisov
, реквием по кацапизму
, Анатолий Иванов 1ca0deea
, To Response
, Валерий Проценко
, Скабичевский
, John1234
, Щеголева Надежда
, Славик Шустрик
, Fell
, Pavlo Aleksandrovych
, Elena Italenna
, Alexandr Nesteruk 83251869
, IGORA
, Stig
, иванов юрий 22c2fe05
, Домовой Вернулся
, Arseniy Cherkasov
, vigo
, JSM
, Игорь Д
, myxanik
, Яков1
, UApatriotUA
, minikana
, edadvokat
, Хавронников Степан
, sergik
, Виктор Тот
, Владимр Святюк
, trolik
, Firebird Trans Am
, Игорь b007627d
, CrossFirenko
, Aleksiey Ykropovich
, Путлер Капут
, Геннадій Бикодір adb80589
, Злий Грицько
, Махмут Александр
, Alex Korn 4148a992
, Zoya Sakovich
, Rhodesian
, Xatto
, Гыг с Вами
, Ivory
, Fidel Desperado
, Враг рода человеческого 666
, Валерий Кучеренко
, дератизатор
, Olexandr Kyrylenko
, Игорь Иванов 0876ff42
, Andrii Prychepa
, Дмитрий Питалов
, Samtakoi
, viktor petrov
, kobzar
, Ilja Ilias
, Левко Чорний
, Fvbl666 D
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Ksenia VB
, Влад Листвич
, igorOsHKA
, Игорь Леоненко
, 133133
, rock-n-roll
, Родион Ивашин
, Карпов Олег
, Игорко
, Yuriy Voloshkevych
, Alex Stone
, Вячеслав Положенков
, Путенбох
, Sabio
, cimbitep
, Konstantin Rensky
, ternopol
, Оолександр Білець
, Змиевобандеровец
, Прохожый
, Кира Поляновская
, shokolad
, Вовочка - много ходов очка
, Пожарная песня b5f662aa
, Maxim Seder
, малыш Бакинский
, Gulfiliz Zorlu
, Петя Батарейкин
, belge
, Жора Некацап
, Банду-геть
, Александр Лесняк
, Max G
, AbOriginal_UA
, sharaban
, Yuriy Lisnychyi
, Vitaly Ytsuken
, Володимир Миколаєць
, Задумчивый'' 797070ec
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Jana Nemo
, Богдан Подзізей
, Kot Moskal
, stas volja
, ОМЕН
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Всего на сайте: 245 писателей
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ОРДиЛО - правильно
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http://censor.net.ua/photo_news/421626/v_odesse_vveden_plan_sirena_za_jestokoe_dvoyinoe_ubiyistvo_ischut_mujchinu_kotoryyi_planiroval_vehat#
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Одного такого уже "замочили" - фамилия Мазурок.
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Настоящее - это когда по закону, у нас такого нет, а бесплатное - с какой ноги судья встанет.
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Или специально наказать за то, что не занесли.
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ні!!! мало їм голови відрізали, як у Харкові, та "мочили" у Києві...
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У нас просто известно как такие дела расследуют: назначают виновного,
трубят об этом во всех сми, а потом находят с дыркой в голове и пистолетом в руке - дело раскрыто.
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PS Посмотрите отличный фильм http://kinogo.club/4695-peregovorschik-1998.html
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http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/26feb2014/skalp.html
помогите установить справедливость , пожалуйста - аудитория у ваших ног.
На сегодня насировские крысы, аваковские орлы, шоколадные "рехформаторы" полностью и не стесняясь стали на тот-же путь. И такая нечеловеческая жестокость становиться , к огромному сожалению , основной тенденцией в решении споров властьдержащих и потерявших аеру в справедливый суд....
КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ???
Печерский суд Киева снял арест со средств трех физлиц на сумму $15 млн на счетах в ПАО "Всеукраинский банк развития", который принадлежит сыну экс-президента Александру ЯнуковичуИсточник: http://biz.censor.net.ua/n3018044
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Раніше за злочини Ткача було помилково засуджено 9 людей. Так, в 2002 році у вбивстві сестри звинуватили восьмикласника Якова Поповича. Він на допиті зізнався у вбивстві, якого не чинив і був відправлений до колонії. У 1997 році Ігор Рижков відсидів за одне з вбивств Ткача 10-річний термін і лише нещодавно вийшов на свободу. Також мешканець Павлограда Володимир Світличний був звинувачений у вбивстві власної 9-річної дочки. У 2000 році Світличний повісився у камері Дніпропетровського СІЗО.
Деякі працівники міліції, які «вибивали» зізнання у вбивствах невинних людей, можуть бути покарані. Так, 17 листопада 2008 року Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу щодо колишніх першого заступника начальника Пологівського РВ УМВС України в Запорізькій області, оперуповноваженого карного розшуку та оперативного працівника. Встановлено, що ці люди під тортурами примусили невинну людину зізнатись у вбивстві, якого вона не здійснювала. Зараз цього чоловіка звільнено з в'язниці. Натомість міліціонерів взято під варту.
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Источник: http://censor.net.ua/n421691
я шота не верю в это. Несколько недель тому в Берлине в толпу въехал на грузовике злоумышленник, похитив грузовик и убив его водителя-поляка. Похоже, сюжет просто понравился.
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http://www.048.ua/news/1496210
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Мутное дело.
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Вжеб локалізували на завжди убивцю, тоді повідомили, коротко і зрозуміло.
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